Frank Fritz d’AMERICAN Pickers a soulevé des inquiétudes parmi ses téléspectateurs après avoir réalisé qu’il avait perdu une quantité importante de poids entre les saisons.

Il a évoqué les rumeurs de ce qui lui arrivait sur Facebook, mais a également révélé qu’il se concentrait également sur les régimes amaigrissants et l’exercice.

Où est Frank sur American Pickers?

Frank Fritz de American Pickers de la chaîne History a révélé sur les réseaux sociaux en 2013 qu’il luttait contre la maladie de Crohn.

Frank avait fait une pause pendant les saisons 8 et 9 et s’est rendu sur Facebook pour expliquer son absence, l’écriture: «Beaucoup d’entre vous se sont interrogés sur ma santé et ma perte de poids.

« J’ai une maladie appelée Crohn [disease], ce qui est parfois difficile à gérer. J’ai commencé à perdre du poids et j’ai couru avec!

Ajoutant: « J’ai fait de l’exercice et j’ai bien mangé… Merci pour tous vos aimables paroles d’inquiétude! Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans vous tous! »

Pendant les restrictions de verrouillage du coronavirus, on pensait que Frank était en quarantaine à LeClaire, Iowa et s’occupait de l’autre magasin d’archéologie antique.

Le partenaire de Frank dans la série, Mike Wolfe, a révélé que Frank subissait une opération au dos, bien que l’on ne sache pas pourquoi.

Il n’a pas encore apparu dans la nouvelle saison de l’émission.

Pourquoi Danielle Colby a-t-elle quitté American Pickers?

Danielle Colby, la responsable de la boutique sur American Pickers, est toujours répertoriée comme membre de la distribution sur le site Web de l’émission et est en vedette dans la nouvelle saison.

Cependant, elle n’a pas laissé entendre qu’elle faisait partie de l’émission plus longtemps et a déclaré lors d’un entretien en 2012 que «on ne sait jamais ce qui se passera dans le futur».

«Je doute fortement que l’archéologie antique soit le dernier travail que j’aurai de ma vie, bien que ce soit certainement le travail le plus cool que j’ai eu à ce jour.

« Tout dépend du moment où mon temps là-bas a suivi son cours. J’ai une obligation envers Mike qui m’a mis dans la position dans laquelle je suis en ce moment, et je respecterai cela jusqu’à la fin.

« Mon plan est juste de rester dans les parages et de voir ce qui se passe. Mais j’ai un contrat, et je vais bien sûr honorer ce contrat. Je suppose que c’est une façon sucrée de dire que j’aimerais une spin-off. »

Certains ont spéculé récemment que Colby, qui a 44 ans, obtiendrait sa propre série.

Quand a eu lieu la nouvelle saison d’American Pickers?

La nouvelle saison d’American Pickers a été créée les 25 janvier et 21 h HE sur History Channel.

Le spectacle en est actuellement à sa 22e tranche.