Où est filmée la troisième série Keeping Faith?

À la grande joie des fans, Keeping Faith est de retour pour une troisième saison, racontant l’histoire d’une femme cherchant des réponses après que son mari ait disparu à l’improviste.

Le thriller à succès de la BBC se termine ce soir (1er mai 2021) avec Eve Myles à la barre. Mais où la nouvelle série a-t-elle été tournée?

1 Keeping Faith est filmé dans plusieurs endroits à travers le Pays de Galles

Où Keeping Faith est-il tourné au Pays de Galles?

Le spectacle se déroule dans la ville fictive d’Abercorran mais a été filmé dans plusieurs lieux de tournage au Pays de Galles.

Les stars de la série ont loué les lieux avec l’actrice de Keeping Faith Eve Myles en disant: « Les lieux que nous avons utilisés ont été grands et épiques. »

Mark Lewis Jones a déclaré à BBC Wales: « Ce que vous obtenez au Pays de Galles, ce sont les montagnes, la mer et la ville à moins d’une heure les unes des autres, ce qui est unique. »

Le spectacle est tourné dans le Carmanthenshire au Pays de Galles Crédit: BBC

Lieux de tournage de Carmarthen

Le spectacle est tourné dans le Carmarthenshire.

Personnage principal La maison de Faith est située dans la petite ville de Laugharne.

L’estuaire de Laugharne, le château, la rue principale et la plage de Pendine sont tous utilisés comme lieux de tournage

Le Guildhall historique de Carmarthen est utilisé comme salle d’audience dans certaines scènes.

Et Faith est souvent vue sur la place principale de Carmarthern.

Quand est la saison 3 de Keeping Faith à la télévision?

Keeping Faith revient ce soir (1er mai 2021) à 21h sur BBC One.

La BBC a partagé un teaser: « Cela fait 18 mois que nous avons vu la vie à Abercorran pour la dernière fois, et la bataille de divorce et de garde de Faith et Evan va de mal en pis.

«Elle essaie d’être positive alors que Faith jongle entre être mère et avocate.

«Puis quelqu’un de son passé revient et menace son avenir heureux.