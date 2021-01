WINTERWATCH est de retour sur BBC Two pour sa huitième série.

Mais où est filmé le spectacle spectaculaire? Regardons.

Où est filmé Winterwatch?

Winterwatch 2021 est filmé dans divers endroits du Royaume-Uni, en partie à cause des directives de distanciation sociale et des restrictions de verrouillage.

Dans le passé, la série a été tournée dans les Highlands écossais, dans la nature des Cairngorms, le plus grand parc national du Royaume-Uni.

Mais 2020 a marqué la dernière fois qu’il a été tourné en Écosse – et l’absence de Micheala Strachan signifie qu’il n’y aura pas de présentateur en direct d’Écosse pour cette série.

Dans un autre changement, Gillian Burke ne sera pas en direct de RSPB Old Moor dans le Yorkshire, mais elle est plutôt basée à Cornwall, au Beaver Project, où elle était basée pour Springwatch.

Bien que la nouvelle série ne soit diffusée ni en Écosse ni dans le Yorkshire du Sud, le tournage a eu lieu à Tentsmuir et Old Moor pendant les mois d’hiver.

Chris Packham présente le spectacle de la New Forest aux côtés de Megan McCubbin.

Iolo Williams est basé au Pays de Galles, au Center for Alternative Technology, où il était pour Autumnwatch 2020.

Winterwatch 2021 aura des caméras en direct dans la New Forest et sur la rivière Ness en Écosse, ainsi qu’une gamme de VT et de Mindful Moments du Royaume-Uni.

Où était le studio Winterwatch?

Le studio Winterwatch était basé au Dell d’Abernethy, un pavillon construit en 1780 qui se trouve à la lisière de la forêt de pins calédoniens d’Abernethy.

De là, l’équipe a présenté toute la région, à la recherche de la faune qui prospère dans cet habitat difficile et aux personnes et aux projets qui travaillent à sa conservation.

Quand Winterwatch est-il activé?

La huitième série de Winterwatch a été lancée le 19 janvier 2021 à 20h.

Il y aura quatre épisodes au total – tous sur BBC Two.

Si vous en manquez, vous pouvez les attraper sur le BBC iPlayer.