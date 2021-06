Où est filmé Time sur BBC One ? Les lieux de tournage dévoilés

TIME a été tourné dans une ancienne prison réelle et est le dernier drame diffusé sur BBC One – et vous pouvez le visiter pour chasser les fantômes !

Créée par Jimmy McGovern, la série en trois parties est diffusée ce week-end et est centrée sur deux personnages principaux.

Le drame de BBC One’s Time est tourné dans une ancienne prison réelle[/caption]

Il s’agit de Mark Cobden, qui est un nouveau détenu, consumé par la culpabilité de son crime et se retrouve submergé dans la prison alors qu’il est en train de sortir de sa profondeur, et Eric McNally, un bon garde de sécurité qui fait de son mieux pour protéger les prisonniers.

La plupart du spectacle se déroule à l’intérieur de la prison fictive, cependant, il est en réalité filmé dans une ancienne prison réelle qui est désormais ouverte à la chasse aux fantômes la nuit.

Où Time est-il filmé ?

Time est filmé depuis un bâtiment qui était autrefois la prison HM Shrewsbury avant sa mise hors service en mars 2013.

Lors d’une conférence de presse, le réalisateur Lewis Arnold a déclaré que le lieu « avait une telle sensation et une telle énergie ».

Il a déclaré: «Les ailes et les cellules… La majorité des trucs de la prison – les trucs clés, les débarquements – ont été abattus dans une prison désaffectée, qui, ironiquement, moi-même et le producteur exécutif avons tourné il y a cinq ans, lors de sa première fermeture. , juste avant qu’il ne soit destiné à être transformé en logement étudiant, ce qui ne s’est jamais produit, heureusement pour nous, nous pouvions donc toujours l’utiliser maintenant.

Il met en vedette Sean Bean (Game of Thrones) et Stephen Graham (Line of Duty)[/caption]

«Mais oui, nous avons également examiné tellement de prisons différentes. Cette… prison avait un tel sentiment et une telle énergie, surtout quand [our set designer] est entré et a mis un tampon visuel dessus. Et c’est resté comme ça.

La prison était une prison pour hommes de catégorie B/C à Shrewsbury, Shropshire, en Angleterre, et a une histoire obsédante.

En tant que l’une des plus anciennes prisons de Grande-Bretagne, elle a toute une histoire d’exécutions, de morts et parfois de traitements barbares des détenus à l’époque victorienne.

Selon Haunted Happenings, les fantômes qui ont été exécutés sur la propriété et enterrés à l’intérieur « cognent toujours dans les couloirs ».





Le réalisateur de Time a également révélé que le lieu de tournage de la maison d’Eric se trouve également à Liverpool.

Il met en vedette Sean Bean, de Game of Thrones, dans le rôle de Mark, et Stephen Graham, de Line of Duty, dans le rôle d’Eric.

Time est diffusé chaque semaine sur BBC One, à partir de 21h le dimanche 6 juin.