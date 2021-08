La NOUVELLE émission ITV The Void apporte du showbiz à Liverpool.

L’émission voit les candidats endurer un large éventail de défis, en compétition pour un prix de 25 000 £.

ITV

Les concurrents devront éviter le vide[/caption]

Où est filmé The Void ?

La nouvelle émission d’ITV est filmée à la M&S Bank Arena de Liverpool.

En fait, le principe de l’émission est que les concurrents doivent se rendre d’un côté de l’arène à l’autre.

Le lieu accueille de la musique en direct, des spectacles de comédie et des événements sportifs et est le principal lieu de divertissement de la ville.

Il accueille des artistes massifs, tels que Beyoncé, Lady Gaga, Sir Paul McCartney, Queen et Stereophonics.

Qui sont les présentateurs de The Void ?

L’émission d’ITV a deux présentateurs: la chanteuse, rappeuse et présentatrice Fleur East et la juge Dancing On Ice et Britain’s Got Talent, Ashley Banjo.

Le danseur de la diversité a dit en parlant à Le seul spectacle: « J’ai littéralement hâte de commencer celui-ci.

« C’est aussi le premier jeu télévisé que j’ai eu la chance d’animer et tout cela aux côtés de l’incroyable Fleur East, ce qui est une autre chose qui me passionne. »

L’animatrice de Hits Radio Breakfast Show a également partagé son enthousiasme et a ajouté: « C’est incroyable de travailler aux côtés d’Ashley, il est tellement talentueux et ça va être très amusant. »

ITV

Fleur East et Ashley Banjo présentent le spectacle[/caption]

Combien coûte le prix The Void ?

Présenté aux téléspectateurs par Gameface TV, la même équipe derrière l’émission à succès Le cube, The Void mettra ses concurrents à l’épreuve.

Les participants s’affronteront dans une série de défis physiques et mentaux.

Leur principal obstacle sera cependant d’éviter de tomber dans The Void, un réservoir rempli de 520 tonnes d’eau, tendu sur le sol de l’arène.

Le gagnant des défis aura non seulement le droit de se vanter, mais aura également la chance d’affronter The Void une dernière fois avant de rentrer chez lui avec un prix de 25 000 £.

Pour gagner, les participants affronteront une série de jeux bourrés d’action contre la montre ou les uns contre les autres.

Le but étant de traverser The Void sans tomber dans le gouffre.





Combien y a-t-il d’épisodes de The Void ?

The Void est une série en sept parties.

Il est diffusé chaque semaine, tous les samedis sur ITV, à 20 heures.

Selon Médias vierges, le dernier épisode de la nouvelle émission est prévu le samedi 21 août 2021.