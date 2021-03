THE Syndicate a captivé les téléspectateurs avec son scénario du chat et de la souris qui emmène un groupe de travailleurs de chenil dans une aventure mondiale.

Des landes du Yorkshire aux casinos luxueux de Monaco, voici les endroits que vous pouvez vous attendre à voir dans la série …

Où est filmé The Syndicate?

Le Chevin, Leeds

Le Chevin est une crête pittoresque sur le côté sud de Wharfedale à Leeds.

La créatrice de l’émission Kay Mellor est originaire de Leeds et voulait que la quatrième série de sa série présente ses comtés d’origine

Elle a déclaré: «Il y avait des parties du Yorkshire que je voulais aborder, comme Otley et Ilkley et Burley à Wharfedale. La région est si belle mais peu de gens y tournent.

«J’ai beaucoup tourné à Leeds… Je voulais me montrer ailleurs. C’est pourquoi j’ai choisi The Chevin et Ilkley Moor et tout autour.

Burley à Wharfedale, Bradford

Burley à Wharfedale est un petit village dans le Wharfedale vallée.

Elle compte actuellement un peu plus de 7 000 habitants.

Ilkley Moor, Yorkshire

Populaire auprès des marcheurs, Ilkley Moor est célèbre pour ses vues panoramiques.

La belle campagne a inspiré l’hymne du Yorkshire « On Ilkley Moor baht ‘at ».

Ilkley Moor est connu des observateurs de la nature pour son abondance d’oiseaux nichant au sol.

Otley

Otley est une ville de marché à 10 miles à l’extérieur de Leeds. Il fournit le cadre pour les chenils du spectacle.

Connue pour ses rues pavées et son marché vieux de 800 ans, la ville est peuplée de randonneurs. Le pont de la ville date de 1228.

Il a été utilisé pour filmer d’autres séries télévisées, notamment Emmerdale, Heartbeat et DCI Banks.

Casino de Monte Carlo, Monaco

Le deuxième épisode de la série voit le gang parier dans un casino de Monaco.

Les scènes ont été tournées au Casino de Monte Carlo à Monaco, un lieu de jeu emblématique.

Les films de James Bond Never Say Never Again et GoldenEye ont également été tournés dans le casino, ainsi que Ocean’s Twelve en 2004.

Katherine Rose Morley, qui joue Keeley Sanderson dans la série, a révélé que la scène du casino était son film préféré.

Elle a déclaré: «Il était environ 4h30 du matin et j’ai eu un vrai moment de pincement.

«Nous sommes dans une pandémie mondiale, mais je suis à Monaco et ils ont ouvert le casino rien que pour nous.

« C’est tellement grandiose et opulent et nous sommes tout petits. J’ai vraiment eu un moment de chance et de gratitude. »

Le scénariste Kay Mellor a prévu de filmer la saison quatre à Las Vegas, mais la restriction COVID-19 signifiait que cela n’était pas possible.

« Lockdown a été une montagne russe d’émotions pour nous tous », a déclaré Mellor Agitation.

«Une fois qu’il est devenu évident à quel point les choses devenaient sérieuses avec le COVID-19, j’ai commencé à m’inquiéter pour l’Amérique en raison de leur taux de COVID si élevé.»

«J’étais allé à Monaco, probablement seulement deux ans auparavant, alors je m’en suis souvenu, et je me suis souvenu des casinos et des hôtels, et de ce que vous ressentez quand vous y êtes – pauvre au fond,»

«Sauf si vous avez beaucoup d’argent à Monaco, vous vous sentez comme un poisson hors de l’eau. Et je me suis dit: «En fait, Monaco se sent plus pertinent». »

Hôtel Metropole, Monte Carlo

L’Hôtel Metropole offre le cadre de la pause 5 étoiles de Frank dans la série.

L’acteur Neil Morrissey a déclaré: «Nous n’avons évidemment pas pu passer la nuit, mais le simple fait de filmer c’était une expérience formidable. Nous tournions dans cette incroyable suite et j’ai fait une scène dans le bain.

«C’est une salle de bain vraiment glamour et j’ai des chocolats sur le côté de la baignoire, un verre de cognac à la main et le chien de mon personnage est assis là à côté de moi, ce qui était très bien!