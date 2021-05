Où est filmé The Pursuit of Love? Lieux de tournage révélés

NOUVELLE mini-série BBC La poursuite de l’amour arrive sur nos écrans ce soir, dimanche 9 mai 2021.

Le drame met en vedette Lily James de Downton Abbey en tant que personnage principal Linda Radlett et l’action se déroule sur fond de superbes bâtiments historiques britanniques – mais où a-t-il été filmé?

4 The Pursuit of Love, avec Lily James, a été tourné dans des endroits magnifiques Crédit: BBC

Où est filmé The Pursuit of Love?

The Pursuit of Love a été tourné dans plusieurs endroits du sud-ouest de l’Angleterre.

Le tournage a commencé au printemps 2020 mais a dû être suspendu en raison de Covid-19.

Il a repris en juillet avec la plupart des scènes tournées à Bristol, Bath et Wiltshire.

Discutant du tournage pendant une pandémie, la réalisatrice et scénariste Emily Mortimer a déclaré: «Cela a ses avantages et ses inconvénients.

« Cela a été assez fortifiant. Au départ, il y avait quelque chose d’excitant à être avec beaucoup de gens après n’avoir été avec personne pendant des mois.

«Au début, c’était bizarre d’être dans une pièce avec des gens, mais c’était une sensation formidable d’être de retour au travail, en pensant à autre chose que la pandémie. Je me sentais vraiment béni d’avoir un travail.

«Il y a quelque chose dans cette histoire qui se déroule entre les guerres, à une époque où la vie était très fragile et où tout le monde vivait comme s’il n’y avait pas de lendemain.

« Notre génération n’a pas vécu cette expérience de la vie d’une manière aussi intense. J’espère que cela remontera le moral des gens. Il s’agit de sujets douloureux mais il y a une énergie. »

Bain

4 La campagne du Somerset et du Gloucestershire a été utilisée pour tourner le drame romantique Crédit: BBC

Plusieurs endroits à Bath, Somerset ont été utilisés pour tourner The Pursuit of Love.

La gare historique de Green Park – qui a cessé ses activités en 1966 – a été utilisée, tout comme le n ° 1 Royal Crescent, une maison historique qui figurait auparavant sur Countryfile.

Des parties de la magnifique campagne du Somerset et de la campagne voisine du Gloucestershire ont également été utilisées pour donner à l’époque un drame et une touche authentique.

Wiltshire

4 L’emplacement de Harry Potter l’abbaye de Laycock dans le Wiltshire a également été utilisé Crédit: Ben Gurr – The Times

Plusieurs scènes du drame romantique ont été tournées dans certaines des fabuleuses maisons historiques du Wiltshire.

Dinton Park & ​​Phillips House, Stourhead House et l’ancien emplacement de Harry Potter Laycock Abbey ont tous été utilisés.

Certains monuments historiques du Gloucestershire ont également été utilisés, notamment l’ancien emplacement de Doctor Who Dyrham Park et la gare d’Avon Valley à Bitton.

Bristol

4 Les studios Bottle Yard à Bristol ont été utilisés pour recréer la maison londonienne de Linda Crédit: BBC

D’énormes parties de The Pursuit of Love ont été tournées aux Bottle Yard Studios à Bristol.

De nombreux drames de la BBC de haut niveau – notamment Casualty, Poldark et Wolf Hall – ont tous été tournés sur place, tout comme le jeu télévisé de Channel 4 Deal or No Deal lors de son déménagement en 2013.

Les studios Bottle Yard ont été utilisés par les créateurs de l’émission pour recréer la maison londonienne de Linda et la propriété de campagne de sa famille.

À propos du tournage, Laura Aviles, directrice principale du film de Bristol, a déclaré: « Cette partie du Royaume-Uni a tout ce dont une production comme The Pursuit of Love pourrait avoir besoin; des demeures majestueuses, un studio à The Bottle Yard, une base d’équipe solide et des bureaux de cinéma de soutien à Bristol. et Bath. «

Comment puis-je regarder The Pursuit of Love?

The Pursuit of Love sera diffusé chaque semaine sur BBC One, à partir du premier épisode le 9 mai.

Mais si vous avez désespérément envie de regarder les trois épisodes en une seule séance, vous pouvez le faire via le BBC iPlayer du même jour.

La poursuite de l’amour sera disponible sur iPlayer jusqu’à nouvel ordre, alors ne vous inquiétez pas si vous lisez ceci longtemps après la diffusion de l’émission.