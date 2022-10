THE Larkins a fait un retour “perfick” à la télévision, et maintenant ils sont de retour pour une autre série.

La série à succès ITV est une adaptation du livre classique Darling Buds of May et met en vedette Bradley Walsh dans le rôle principal de la pop Larkin.

TVI

Darling Buds of May a repris vie dans The Larkins[/caption]

Où est filmé The Larkins ?

Bien que certaines scènes aient été filmées dans un studio londonien, la plupart des actions de The Larkins se sont déroulées dans une ferme en activité non divulguée dans le Kent.

Les lieux de tournage du remake comprenaient également le Walpole Bay Hotel à Margate et Viking Bay à Broadstairs.

West Peckham, qui est un petit village situé au cœur de Tonbridge et Malling, a également été utilisé pour le tournage.

Certains tournages ont également eu lieu à Surrey.

Où Darling Buds of May a-t-il été filmé ?

L’émission télévisée des années 90, Darling Buds of May, a été principalement tournée dans une ferme, à Berthsden, dans le Kent.

La propriété, qui se trouve près du village de Pluckley, a été utilisée comme Home Farm lorsque l’émission ITV y a été filmée entre 1991 et 1993.

La série a également utilisé la zone rurale environnante comme toile de fond pour les aventures de la famille Larkin, y compris le pub Black Horse à proximité et le terrain de cricket Little Chart.

L’émission ITV, qui a duré trois séries, s’est déroulée dans les années 50 et a été un énorme succès au début des années 90, mettant en vedette David Jason dans le rôle de Pop Larkin (dont le slogan était “perfick!”) /

Pam Ferris a joué sa femme Ma, et dans son rôle d’évasion, Catherine Zeta-Jones a joué la fille aînée du couple, Mariette.

La famille vivait dans une ferme du Kent, Pop Larkin imaginant constamment des projets pour améliorer la vie de la famille.

Quand la saison 2 de The Larkins commence-t-elle sur ITV?

ITV a annoncé que The Larkins reviendrait pour une deuxième offre.

La nouvelle série démarre le dimanche 16 octobre à 20h sur ITV et ITV Hub.

La série très attendue durera six épisodes.

Il y aura également un épisode spécial de Noël de The Larkins.