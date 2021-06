Où est filmé The Handmaid’s Tale ? Lieux de tournage de la saison 4

La SAISON 4 de The Handmaid’s Tale est diffusée au Royaume-Uni et les fans du drame dystopique ont hâte de découvrir ce qui arrive au personnage principal June Osborne.

Mais où est filmé l’émission ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Canal 4

La saison 4 de The Handmaid’s Tale est actuellement diffusée sur Channel 4 au Royaume-Uni[/caption]

Où se déroule le conte de la servante ?

The Handmaid’s Tale est basé sur le roman du même nom de 1985 de Margaret Atwood et se déroule dans une société dystopique appelée Gilead, qui faisait autrefois partie des États-Unis.

Les événements de la série se déroulent dans ce qui était autrefois Boston, Massachusetts.

Dans l’émission comme dans le livre, le gouvernement américain a été renversé par des intégristes chrétiens religieux des années après que l’infertilité se soit répandue à travers le monde.

La plupart de la série se déroule dans et autour de la maison de Fred et Serena Joy Waterford, jouée par Joseph Fiennes et Yvonne Strahovski.

Dans le livre, le cadre est décrit comme un « musée ».

Getty – Contributeur

The Handmaid’s Tale a remporté de nombreux prix ces dernières années[/caption]

Où est filmé The Handmaid’s Tale ?

Bien qu’il se déroule aux États-Unis, The Handmaid’s Tale est tourné dans divers endroits de l’Ontario, au Canada.

Les trois emplacements principaux sont Toronto, Hamilton et Cambridge.

D’autres incluent Mississauga, Brantford, Burlington et Oakville.

Mais tout le spectacle n’est pas tourné au Canada, la capitale américaine Washington DC étant utilisée pour la scène occasionnelle.

Dans une scène célèbre de la saison 2, les servantes sont rassemblées au Fenway Park de Boston pour être exécutées.

Mais l’équipe de production n’a pas utilisé la célèbre arène, optant pour le stade Bernie Arbor à Hamilton.

Ils ont choisi l’endroit moins connu au Canada parce qu’ils avaient besoin que l’herbe soit longue, comme si elle n’avait pas été utilisée depuis des années.

Parler à Fil SyFy, Colin Watkinson, un membre de l’équipe de production a déclaré : « Quand vous lisez cela dans le script, vous vous dites : « Wow ». D’accord. Parc Fenway. Comment fait-on cela?' »

Toronto

Éclaboussure

Une grande partie de l’émission est tournée à Toronto[/caption]

La capitale de l’Ontario est l’endroit où une grande partie de The Handmaid’s Tale est tournée.

L’hôtel de ville de Toronto est l’un des endroits les plus importants de la série.

Diverses rues et bâtiments de Toronto sont utilisés pour reproduire la ligne d’horizon de Boston.

Hamilton

Polycopié

La Maison Waterford est basée à Hamilton[/caption]

De nombreuses scènes emblématiques de The Handmaid’s Tale ont été tournées à Hamilton.

La maison Waterford est située dans la ville et, dans la vraie vie, est connue sous le nom de Grand Durand sur l’avenue Aberdeen.

On pense que bon nombre des grandes maisons dans lesquelles vivent les commandants sont basées à Hamilton.

Cambridge

Canal 4

Divers emplacements ruraux sont utilisés pour le spectacle[/caption]

Le mur au bord de l’eau, où sont pendues les servantes, est situé à Cambridge.

Divers autres endroits de la ville sont utilisés, tels que le pont emblématique et un café local.

Cambridge a été nominé pour un prix « Outstanding Film Office » pour la contribution de la ville à la célèbre série.





Quand est-ce que la saison quatre de The Handmaid’s Tale est sortie au Royaume-Uni ?

La saison 4 est diffusée sur Channel 4 ce soir (27 juin 2021) à 21h.

Il continue à la même heure chaque semaine.

Si vous manquez un épisode, vous pouvez rattraper le 4OD ici.