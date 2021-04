THE Great British Sewing Bee est de retour sur nos écrans le mardi 27 avril sur BBC One.

Voici ce que vous devez savoir sur le lieu de tournage de la série et sur ce que la nouvelle série a en réserve.

Où est filmé The Great British Sewing Bee?

La septième série du spectacle a vu un autre changement d’emplacement pour le spectacle, avec la dernière saison tournée à Trinity Buoy Wharf dans les Docklands de Londres.

Le juge Patrick Grant a déclaré: «C’était une vraie joie de passer du temps là-bas. Nous venions sur le plateau juste avant 7 heures du matin tous les jours et les levers et couchers de soleil étaient incroyables. Avoir cette vue magnifique sur la Tamise depuis la salle de couture ne peut s’empêcher d’inspirer les égouts. C’était un endroit spectaculaire pour tourner.

The Great British Sewing Bee a déjà été tourné à Bermondsey sur la rive sud de la Tamise, au 47-49 Tanner Street.

L’ancien bâtiment était un entrepôt victorien avec des murs en briques apparentes, des poutres et du parquet.

Il avait déjà été tourné au Metropolitan Wharf, qui se décrit comme «un quartier animé au bord de la rivière d’espaces de travail créatifs et de loft de luxe».

Comment puis-je regarder l’émission?

Vous pouvez regarder The Great British Sewing Bee sur BBC One.

Le prochain épisode sera diffusé sur Mardi 27 avril à 21h.

Comme le veut la tradition, la série durera 10 épisodes.

Le comédien Joe Lycett continuera à animer ses fonctions, de retour pour sa troisième série dans le rôle après avoir remplacé Claudia Winkleman en 2019.

Comment fonctionne The Great British Sewing Bee?

Dans l’émission, des égouts amateurs talentueux ont concouru pour être nommés meilleur égout domestique de Grande-Bretagne.

L’animateur Joe Lycett a fait l’éloge de la classe de candidats de 2021, en disant: Joe Lycett dit: «C’est un tas d’œufs vraiment amusant et fou. Il y a des personnages vraiment cool et inhabituels. Il y a eu plus de larmes cette année, tout droit sorti de la porte, épisode un, tout le monde y va!

Chaque semaine, les participants créent des vêtements dans trois défis différents, en utilisant différentes techniques de couture.

Ils commencent par le défi de modèle suivi de la tâche de transformation.

Le tour final verra les égouts fabriquer des vêtements pour un modèle.

Après que cette seule couturière remporte le vêtement de la semaine, une autre malchanceuse est envoyée faire ses valises.

Leurs compétences en couture sont examinées par les juges résidents Esme Young et Patrick Grant.





Le juge Patrick Grant a déclaré à Gathered: «Nous nous sommes toujours efforcés de montrer aux gens que le textile a une valeur réelle.»

«Les vêtements doivent avoir une durée de vie aussi longue que possible.»

Le spectacle a été réalisé dans un format similaire à The Great British Bake Off et a été produit par les mêmes fabricants.

En 2016, The Great Sewing Bee a pris une pause de trois ans avant de revenir en 2019.