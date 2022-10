Où est filmé The Crown ?

THE CROWN ravit les téléspectateurs de Netflix depuis sa première diffusion sur le site en 2016.

Le drame d’époque laisse toujours les fans émerveillés par les superbes lieux de tournage utilisés, qui comprennent de vrais châteaux et des domaines ruraux.

Netflix

Où a été filmée la saison 5 de The Crown ?

Maison Lancaster

Buckingham Palace est la résidence officielle du monarque britannique depuis 1837 et le décor de certaines des scènes les plus emblématiques de The Crown.

Lancaster House – qui est une maison de ville près de Pall Mall – est utilisée pour les scènes du palais.

Construit dans les années 1820, le manoir a sa propre histoire royale.

C’était un favori de la reine Victoria, qui a dit un jour à la duchesse résidente de Sunderland : « Je viens de ma maison à votre palais.





Salle Somerleyton

Alamy

Le domaine East Anglian très apprécié de la reine, Sandringham, est de retour pour la saison 5, et c’est là que nous avons laissé le casting de The Crown à la fin de la saison quatre.

Pour les scènes de Sandringham, le manoir d’East Anglian, Somerleyton Hall, est utilisé.

Le manoir jacobéen présente l’architecture de John Thomas, le sculpteur préféré du prince Albert qui a travaillé sur les maisons du Parlement.

Somerleyton Hall est une maison familiale dirigée par Hugh Crossley, le 4e baron Somerleyton.





Maison Hedsor

Dominique James

Margaret Thatcher de Gillian Anderson était l’une des vedettes de la saison quatre, et la saison cinq la verra passer le relais du premier ministre à John Major de Jonny Lee Miller.

Hedsor House est utilisé pour les scènes de Downing Street.

Le manoir se trouve à seulement 15 miles de Londres et, depuis 1106, a été visité par les rois et les reines.

Ces jours-ci, les invités du manoir comprenaient George Clooney, les Beckham, Brad Pitt et Elton John.

Château d’Ardverikie

Alamy

La saison 5 couvrira la mort tragique de la princesse Diana.

La famille royale était à Balmoral pour leurs vacances d’été, lorsque la nouvelle de sa mort a éclaté.

Le château écossais bien-aimé de la reine figure à chaque saison du spectacle, et le château d’Ardverikie est utilisé.

Cette maison gothique du 19ème siècle près d’Inverness a les mêmes tourelles que le vrai Balmoral.

Maison Burghley

Alamy

La saison 5 de The Crown présente le célèbre incendie du château de Windsor en 1992.

Pour cet événement mémorable, Burghley House à Peterborough est utilisée.

Ce manoir Tudor qui a également servi de château de Windsor dans la saison quatre.

L’impressionnante pile a été utilisée pour le film Pride & Prejudice de 2005.

Maison Hatfield

Alamy

Hatfield House dans le Heartfordshire a été un lieu de tournage pour The Crown pendant de nombreuses saisons et figure à nouveau dans la saison 5.

La maison jacobéenne possède des chambres et des salles opulentes qui aident parfaitement à recréer les intérieurs somptueux du palais.

La demeure seigneuriale est en fait ouverte au public d’avril à septembre. En savoir plus sur le site Web de Hatfield Houses.

Où les saisons 1 à 4 de The Crown ont-elles été tournées ?

Manoir Waddesdon

AP : Association de la presse

Waddesdon Manor est une immense maison de campagne située dans le village de Waddesdon, dans le Buckinghamshire.

La maison classée Grade I a été construite dans le style néo-Renaissance d’un château français entre 1874 et 1889 pour le baron Ferdinand de Rothschild (1839–1898) comme résidence de week-end pour de grands divertissements et comme cadre pour sa collection.

Avec son magnifique bâtiment et son magnifique terrain, c’est l’endroit idéal pour une reine.

Le manoir est un lieu populaire pour les drames – il a également été utilisé pour Downton Abbey, le film de Kate Winslet A Little Chaos, Midsommer Murders et même le film The Queen d’Helen Mirren.

Manoir de Woodchester

Fiducie nationale

Woodchester Mansion est un manoir néo-gothique inachevé dans le Gloucestershire.

Il était autrefois connu sous le nom de Spring Park.

Le manoir a été abandonné par ses constructeurs au milieu de la construction, laissant derrière lui un bâtiment qui semble complet de l’extérieur, mais avec des sols, du plâtre et des pièces entières manquant à l’intérieur.

Il est resté dans cet état depuis le milieu des années 1870.

Le créateur du manoir, William Leigh, a acheté le domaine de Woodchester Park pour 100 000 £ en 1854, démolissant une maison existante sur le site connu sous le nom de Spring Park, qui abritait la famille Ducie.

Le manoir est également un lieu populaire pour les films et les émissions de télévision.

Dracula (téléfilm de 2006), The Famous Five (1995) et Gunpowder 5/11: The Greatest Terror Plot (téléfilm de 2014) y ont tous été tournés.

Il est également régulièrement présenté dans une émission surnaturelle, Most Haunted.

Autres lieux de tournage :

Les acteurs et l’équipe ont été vus au Royal College of Physicians pour filmer la visite de la reine au Royal Opera House en 1968.

Le tournage a également eu lieu à Guildford, car le domaine De Vere Horsley a été utilisé au château allemand de Marburg en Hesse.

La cathédrale de Winchester a été utilisée à la place de la cathédrale Saint-Paul pour les funérailles de Winston Churchill en 10965.

La Hylands House dans l’Essex était l’endroit idéal pour faire office de Maison Blanche pour des scènes dans lesquelles la princesse Margaret rencontrait l’ancien président américain Lyndon. B. Johnson en 1965.

Quand commence la saison 5 de The Crown sur Netflix ?

L’attente est presque terminée pour que la saison cinq de The Crown sorte sur Netflix.

La cinquième série tombera à 8 heures du matin le 9 novembre 2022.

Une autre bonne nouvelle est que vous pourrez regarder les dix épisodes immédiatement.

Cette nouvelle série est l’avant-dernière, la saison 6 étant la dernière de la franchise.