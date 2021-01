Le drame ITV The Bay a attiré ses téléspectateurs dans le premier avec son intrigue captivante sur deux adolescents disparus.

Et avec la série 2 de The Bay diffusée sur ITV ce soir, nous vous présentons les lieux de tournage utilisés pour la série.

Où est tourné le drame ITV The Bay?

La baie est située et filmée dans la ville côtière de Morecambe.

La ville du Lancashire est située au nord de Blackpool et était autrefois une station balnéaire animée.

Morecambe possède une plage de sable de huit kilomètres avec une longue promenade, bordée de cafés, de restaurants et d’hôtels.

Le scénariste Daragh Carville a délibérément voulu concentrer son attention sur Morecambe, principalement parce que c’est un endroit avec beaucoup d’histoire et c’est là qu’il a passé beaucoup de temps à grandir.

Plage de Morecambe

Jusque dans les années 1970, lorsque les Britanniques pouvaient de plus en plus se permettre des vacances en dehors de l’Angleterre, Morecambe était populaire auprès des touristes.

Le tournage a eu lieu le long de la plage, mais particulièrement autour de la jetée de pierre qui est maintenant tout ce qui reste du port victorien d’origine.

Carville a déclaré: «Je suppose que la combinaison du fait d’être un endroit magnifique, mais aussi un endroit qui a eu ses difficultés – il y a quelque chose à propos de Morecambe, il est littéralement à la limite du pays, mais il y a aussi un côté métaphorique. «

La baie de Morecambe, dans le Lancashire, est probablement mieux connue de nos jours pour la catastrophe des cueilleurs de coques de 2004 où au moins 21 travailleurs immigrés illégaux chinois ont été noyés par une marée montante.

Un bar karaoké

Le drame s’ouvre avec DS Lisa Armstrong et ses amis se dirigeant vers le Royal Bar, qui se trouve sur le front de mer.

Ici, ils participent à une soirée karaoké et Lisa rencontre Sean Meredith.

Alors que de nombreux spectacles auraient tendance à utiliser une scène de studio pour filmer une scène de bar, The Bay a en fait été tourné sur place, ce qui, selon Carville, n’était même pas une question étant donné le nombre de bars de karaoké connus pour se trouver dans la zone où la production a eu lieu.

Il a déclaré: « Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il y a beaucoup de bars à Morecambe, y compris de nombreux bars qui font du karaoké – c’est donc un vrai endroit. »

Poste de police

Contrairement à ce que l’on croit, encore une fois, le poste de police de Morecambe est réel.

Il n’y a pas eu de mise en scène pour avoir à filmer dans des endroits comme un poste de police – presque tout est tourné dans un environnement de travail.

«Mais pour être juste, et sans vouloir ruiner la magie de la télévision, les extérieurs et les intérieurs sont filmés à des endroits différents», a poursuivi Carville.

Alors que les extérieurs étaient tournés à Morecambe, les scènes intérieures des salles de réunion, des bureaux et des salles d’interrogatoire ont été filmées dans un poste de police désaffecté à Manchester.

Le Lido

Plus tard dans la série, The Bay s’éloigne de Morecambe plus loin le long de la baie jusqu’à Grange-over-Sands, célèbre pour son Art déco en décomposition qui était autrefois une attraction populaire pour les touristes et les résidents locaux.

Le tournage a eu lieu à Grange Lido, un lido désaffecté qui a malheureusement fermé dans les années 90, que de nombreux habitants cherchent désespérément à réinstaller avec une nouvelle construction.

« Il y a quelques joyaux absolus comme ça autour de la région de la baie de Morecambe », a expliqué Carville, décrivant l’endroit comme « spécial » et « magique ».

« Un autre – nous l’apercevons dans la série, bien que nous n’ayons pas de scènes réelles – mais il y a une salle de musique victorienne absolument magnifique appelée Jardins d’hiver.«

Pourquoi Morecambe a-t-il été choisi comme emplacement de The Bay?

Carville semblait avoir beaucoup de connaissances sur la région avant de choisir de l’enfermer comme l’un des principaux lieux de tournage de la série dramatique, car il a grandi à Lancaster, juste à l’intérieur des terres de Morecambe.

Il semblait que Daragh était très catégorique sur l’idée d’utiliser cet endroit dans la série, en particulier parce qu’il correspond au récit de quelque chose qui a l’air « beau mais c’est aussi un endroit avec des problèmes ».

«Morecambe n’est pas non plus le genre d’endroit que vous voyez habituellement dans une série télévisée.

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu écrire cette histoire et la mettre là-bas était simplement parce que rien n’y avait été mis auparavant,

«Et je pense qu’il y a quelque chose de vraiment important à voir sa propre vie représentée à l’écran ou sur scène.»

Quand est-ce que The Bay est à la télé?

The Bay commence la série 2 à 21h CE SOIR (20 janvier) sur ITV.

Au cas où vous manqueriez l’un des épisodes à venir, vous pouvez toujours les rattraper sur Hub ITV.

Vous pouvez également regarder chaque épisode une heure après sa diffusion sur ITV en vous dirigeant simplement vers ITV + 1.