LOOSE Women est devenu un élément populaire du programme de jour d’ITV.

Non seulement l’émission a eu de nombreux présentateurs et panélistes depuis son premier épisode en 1999, mais elle a également eu un certain nombre de maisons différentes.

TVI

Loose Women existe depuis 1999[/caption]

Où est filmé Loose Women ?

Loose Women est filmé au BBC Studioworks au London Television Centre, White City.

Il a été diffusé à l’origine depuis Norwich, puis Manchester, avant de déménager à Londres.

L’émission avait déjà été tournée dans les studios South Bank à Waterloo en 2018 avant qu’ITV ne déplace tous ses programmes qui avaient été tournés vers le nouvel emplacement.

Selon le site Web de BBC Studio Works: “Lorraine et Loose Women résident toutes deux dans le studio adjacent de 3 430 pieds carrés TC2, avec un revirement quotidien entre les sets après que Lorraine ait cessé d’émettre.”

L’adresse du lieu est Television Centre, White City, Londres W12 7RJ.

La station de métro la plus proche est la gare de White City ou Wood Lane ou Shepherds Bush.

Qui présente Loose Women ?

Chaque jour, le panel est dirigé par un hôte, qui comprend :

Ruth Langford

Coleen Nolan

Kaye Adams

Christine Lampard

Le panneau comprend :

Judi Amour

Nadia Swahili

Stacey Salomon

Linda Robson

Janet Street-Porter

Brenda Edwards

Jane Moore

Gloria Hunniford

Denis Welch

Caroline McGiffin

Kelle Bryan

Pont Frankie

Katie Piper

Sunetra Sarker

Sophie Morgan

Dame Kelly Holmes

Dame Kelly Holmes a été la dernière star à obtenir un nouveau concert en tant que panéliste à temps plein dans l’émission en septembre 2022.

L’ancienne légende olympique a fait sa première apparition dans l’émission dans le cadre du panel le 12 septembre.

De quoi parle Loose Women ?

Loose Women est un talk-show d’actualité où les femmes donnent leur avis sur les histoires du jour et partagent leurs secrets.

Célèbre pour son contenu irrévérencieux et son sens de l’humour, chaque épisode combine des discussions légères et divertissantes, des histoires poignantes et des réactions aux grandes actualités.

Le spectacle présente également des invités quotidiens de célébrités.

Comment puis-je regarder Loose Women?

L’émission ITV est généralement diffusée tous les jours de la semaine à l’heure du déjeuner,

Vous pouvez regarder le panel à partir de 12h30.

Comme toujours, vous pouvez rattraper les épisodes passés sur le hub ITV.

Les fans seront également ravis de savoir que vous pouvez postuler pour faire partie du public du studio en direct.

Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter sur http://itv.com/loosewomen pour demander des billets gratuits.