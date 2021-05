HALSTON est une nouvelle série Netflix en cinq parties mettant en vedette Ewan McGregor.

La série biographique sur la vie de l’emblématique créateur de mode new-yorkais Halston a commencé le tournage en 2020; mais où est-il filmé?

ATSUSHI NISHIJIMA / NETFLIX

Ewan McGregor joue le rôle de Halston[/caption]

Où est filmé Halston de Netflix?

La majorité du tournage pour Halston a eu lieu sur place dans la vraie maison de designers de New York, aux États-Unis.

En 2020, Ewan McGregor, qui incarne Halston, a été repéré au Mall dans Central Park et sur la Cinquième Avenue, à Manhattan, en train de filmer des scènes pour le drame.

La tour olympique de 51 étages à la façade de verre de la Cinquième Avenue, qui occupe une place importante dans le spectacle, a été achevée en 1976 et le créateur de mode a souvent transformé un étage entier en podium pour des défilés de mode à succès.

Getty

Le spectacle a été tourné sur place à New York, où le créateur de mode a grandi[/caption]

La scène de la passerelle remplie de paillettes de l’émission a été tournée au château de Versailles, en France.

Ancienne discothèque emblématique, le Studio 54 est également utilisé comme lieu de tournage pour le spectacle.

Le Studio 54 est actuellement un théâtre de Broadway, situé au 254 West 54th Street, entre la huitième avenue et Broadway à Midtown Manhattan, New York City.

De quoi parle Halston?

Halston est une mini-série en cinq parties réalisée par Ryan Murphy et Ian Brennan.

Le spectacle est basé sur la vie du designer Halston et une adaptation du livre, Simply Halston: The Untold Story de Steven Gaines.

ATSUSHI NISHIJIMA / NETFLIX

Le Studio 54 était une discothèque, abritant plusieurs célébrités de la liste A[/caption]

Halston, nom complet Roy Halston Frowick, était un créateur de mode américain devenu célèbre dans les années 1970.





Parmi les visages célèbres qui portaient ses créations figuraient Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Bianca Jagger et Liza Minnelli.

Plus célèbre, Halston a conçu le chapeau de casemate que Jacqueline Kennedy portait lors de l’inauguration de son mari, le président John F.Kennedy, en 1961.

La majorité de la série se déroule à New York et suit la vie de Halston, son ascension et sa chute.