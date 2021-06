LA vie de luxe et le grand drame de la famille Carrington ravissent les fans de Dynasty depuis des années.

La série est de retour pour sa cinquième saison, mais certains téléspectateurs se demandent toujours où le redémarrage du classique des années 80 est réellement filmé.

CW

Les plans intérieurs de Dynasty sont tournés dans les studios Eagle Rock en Géorgie[/caption]

Où est filmé Dynasty ?

Atlanta, Géorgie

La dynastie est réglée Atlanta, Géorgie et pour garder le spectacle authentique, il est en fait tourné là aussi.

Le spectacle est principalement tourné aux Eagle Rock Studios de Norcros.

C’est là que la plupart des tournages intérieurs sont effectués et c’est le plus grand complexe scénique sous un même toit aux États-Unis, et s’étend sur plus de 465 000 pieds carrés.

Alors que les plans intérieurs sont réalisés dans les studios, les scènes extérieures sont en fait filmées sur place autour de la Géorgie, Atlanta étant la plus utilisée.

Manoir Carrington

CW

C’est le célèbre manoir Carrington qui est un vrai manoir[/caption]

Comme tous les fans inconditionnels de Dynasty le savent, Carrington Manor est un lieu clé de la série, la plupart de l’action s’y déroulant.

Alors que les plans intérieurs de The Manor sont réalisés aux Eagle Rock Studios, les adeptes de la série seront heureux d’apprendre que les scènes extérieures sont filmées dans le parc d’un manoir réel situé à Buford, en Géorgie.

Cette vaste propriété luxueuse, avec sa piscine à débordement et ses 19 salles de bains (que Fallon a mentionné dans la saison 4) est située au 5726 Kennedy Road à Bufford, en Géorgie..

Malheureusement, vous ne pouvez pas visiter le manoir car il s’agit d’une propriété privée.





Où la Dynastie originale a-t-elle été tournée ?

La dynastie originale a duré de 1981 à 1989.

Le spectacle a été tourné aux studios Warner Hollywood à Californie.

Le domaine Filoli à Woodside, en Californie, a été utilisé comme manoir Carrington de 48 pièces dans le générique d’ouverture, établissant des plans et quelques scènes en plein air.