APPEL Les fans de Midwife sont ravis que la série 11 ait déjà été confirmée – au moment même où la dixième saison actuelle est revenue sur BBC One.

Représentant les épreuves et les tribulations d’un groupe de sages-femmes dans le pauvre East End de Londres dans les années 50, les showmakers se sont efforcés de garder les choses aussi réelles que possible en filmant sur place dans la capitale. Voici tout ce que vous devez savoir sur les lieux de tournage…

Call The Midwife utilise un certain nombre d'emplacements extérieurs pour atteindre son cadre réaliste 50/60 East End

Call The Midwife est-il réellement tourné dans l’Est de Londres?

Les fans de la série ne sauront que trop bien qu’elle se déroule à Poplar, qui était une partie désespérément pauvre et privée de la capitale au moment où la série se déroule.

Alors que les patrons de la série ont essayé de conserver la période unique du Londres des années 50 dans la série, ils ont été forcés de regarder en dehors de l’East End en constante évolution et de plus en plus moderne.

Les emplacements des cinq dernières séries incluent le nord et le centre de Londres, le Kent et le Surrey.

Le marché immobilier notoire de Londres n’a pas rendu les choses faciles.

En 2013, les patrons de Call The Midwife ont été contraints de déménager à la hâte dans un autre décor lorsque l’emplacement du nord de Londres qu’ils utilisaient pour Nonnatus House a été transformé en appartements de plusieurs millions de livres.

Pourquoi un chantier naval dans le Kent est-il l’endroit le plus reconnaissable du spectacle?

Le chantier naval historique de Chatham, dans le Kent, a été utilisé pour filmer des scènes en plein air dans le spectacle grâce à ses 100 bâtiments géorgiens et victoriens.

L’emplacement comporte un certain nombre de bâtiments impressionnants, qui sont similaires à ce qui aurait existé à Poplar à l’époque.

Les chantiers navals eux-mêmes et de nombreux autres bâtiments et ruelles pavées dans le complexe de 100 acres donnent l’impression du vieux Londres.

De la première série, les acteurs et l’équipe ont décampé dans le Kent pour tourner des scènes. Il se trouve que les fans peuvent également participer à l’action car le chantier naval est ouvert au public.

Polycopié

Le chantier naval historique de Chatham, dans le Kent, a été utilisé pour filmer des scènes en plein air dans le spectacle grâce à ses 100 bâtiments géorgiens et victoriens

Est-ce que Call The Midwife filme à Londres?

Le drame à succès continue à tourner dans la capitale à ce jour – bien qu’il n’utilise actuellement qu’un seul endroit.

L’équipe utilise une petite zone autour de la rue Theed à Waterloo, à proximité des théâtres Old et Young Vic pour filmer des plans extérieurs de maisons en terrasse qui s’ouvrent directement sur une rue.

Avant sa vente, qui le transforma en appartements et maisons chics, le St. Joseph’s Missionary College de Mill Hill, au nord de Londres, servait de cadre à la Nonnatus House.

La vente du bâtiment, construit par le père Herbert Vaughan en 1866 en tant que premier collège missionnaire catholique de Grande-Bretagne, a vu les acteurs et l’équipe se précipiter pour trouver un nouvel endroit pour filmer à partir de 2013.

Le Manor House des Long Cross Film Studios abrite les sages-femmes et leur bien-aimée Nonnatus House depuis 2013





Y a-t-il d’autres endroits où le spectacle tourne?

À la suite de la vente du College au nord de Londres, le spectacle a déménagé le cadre de Nonnatus House à Surrey, où ils ont également un certain nombre de décors intérieurs sur lesquels tourner.

Le Manor House des Long Cross Film Studios abrite les sages-femmes et leur bien-aimée Nonnatus House depuis 2013.

La maison a été construite en 1853 et après l’achat par le ministère de l’Approvisionnement en 1952, elle a été utilisée comme mess des officiers. En 2004, il a été acheté par un consortium dirigé par Crest Nicholson PLC.

Les caractéristiques comprennent un porche en pierre avec des colonnes et un grand escalier, tandis qu’à l’intérieur, une déclaration d’époque parfaite est faite par l’escalier central.