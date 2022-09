NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sarah Ferguson, qui avait une relation étroite avec la reine Elizabeth II, n’a assisté à aucun événement royal depuis la mort de la reine le 8 septembre.

Malgré son absence, la duchesse d’York, affectueusement connue sous le nom de Fergie, assistera aux funérailles d’État, a déclaré l’expert royal Shannon Felton Spence à Fox News Digital.

“Elle sera à l’enterrement, mais où elle sera assise sera intéressante”, a déclaré Spence. “Elle n’est plus un membre officiel de la famille royale. Donc je ne pense pas qu’elle sera assise à côté d’Andrew.”

“Nous avons vu les épouses dans les voitures derrière le cortège, mais pas Fergie”, a souligné Spence, faisant référence au cortège de véhicules qui a suivi le cercueil de la reine Elizabeth II jusqu’à Westminster Hall mercredi. “C’est là que vous pouvez voir la réalité qu’ils sont divorcés, même s’ils vivent toujours ensemble et sont si proches.”

L’experte royale Hilary Fordwich a noté que si le prince Andrew et Fergie étaient toujours mariés, son rôle dans les préparatifs funéraires ne serait pas “éminent”.

“Même si elle était toujours mariée au prince Andrew, elle n’aura pas de rôle de premier plan”, a déclaré Fordwich à Fox News Digital. “Je dirai simplement que vous ne voyez vraiment que ceux qui sont les épouses actuelles. N’oubliez pas qu’elle n’est pas l’épouse actuelle du duc d’York.”

“Ils ont une très bonne relation pour être un couple divorcé”, a-t-elle ajouté. “Et elle l’a beaucoup soutenu, mais même s’ils étaient mariés, vous ne la verriez pas à ses côtés.”

Le prince Andrew et Sarah Ferguson se sont mariés en 1986 et ont divorcé en 1996, quelques mois avant que le roi Charles ne divorce de la princesse Diana.

Andrew et Fergie partagent deux enfants, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Après leur séparation, Fergie a entretenu une relation étroite avec la reine Elizabeth II. La duchesse d’York a partagé un hommage sincère à la reine peu de temps après la mort d’Elizabeth.

“J’ai le cœur brisé par le décès de Sa Majesté la Reine”, a écrit Fergie sur les réseaux sociaux. « Elle laisse derrière elle un héritage extraordinaire : l’exemple le plus fantastique de devoir, de service et de constance, et une présence constante et constante en tant que chef de l’État depuis plus de 70 ans.

“Elle a donné toute sa vie de manière désintéressée au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth”, a-t-elle ajouté. “Pour moi, elle était la plus incroyable belle-mère et amie. Je lui serai toujours reconnaissante pour la générosité qu’elle m’a montrée en restant proche de moi même après mon divorce.

“Elle va me manquer plus que les mots ne peuvent l’exprimer.”

La relation étroite de Ferguson avec la reine pourrait provenir du manque de relation avec sa propre mère. La mère de la duchesse d’York est décédée dans un accident de voiture en 1998 après avoir divorcé du père de Ferguson et s’être remariée.

“Je me dis qu’honnêtement, ma belle-mère a été plus une mère pour moi que ma mère. [She’s] n’a jamais faibli”, avait précédemment déclaré Fergie à propos de la reine Elizabeth II dans un épisode du podcast “Tea with Twiggy” en 2021.

“Je pense absolument qu’il n’y a pas de meilleur mentor”, a-t-elle ajouté. “La constance de Sa Majesté a été un grand honneur. Un immense honneur. Ça me donne envie de pleurer.”

