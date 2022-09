Le PRINCE Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril 2021.

Le duc d’Édimbourg a été marié à Sa Majesté pendant 73 ans et était souvent considéré comme le fondement de la famille royale. Mais où le duc de fer a-t-il été enterré ?

Le prince Phillip a-t-il été enterré ou incinéré ?

Conformément à la tradition, la plupart des membres les plus âgés de la famille royale sont enterrés et non incinérés. Le duc d’Édimbourg a donc été enterré.

Le dernier membre de la famille royale à être incinéré était la princesse Margaret.

Selon les rapports, c’était parce que Margaret voulait être enterrée à côté de son père George VI au Royal Vault du château de Windsor – mais il n’y avait pas assez de place.

Où est le prince Philip être enterré?

Le duc d’Édimbourg a été inhumé dans la voûte royale sous la chapelle Saint-Georges à Windsor le 17 avril 2022.

Le Royal Vault est une chambre funéraire située sous la chapelle Saint-Georges dans le parc du château de Windsor.

La voûte a été construite entre 1804 et 1810 sur instruction du roi George III, et depuis lors, des membres supérieurs de la famille royale ont été placés dans la voûte après leur décès.

Traditionnellement, lors des funérailles royales, le cercueil est descendu dans le caveau par une ouverture dans le sol de la chapelle Saint-Georges.

La reine sera-t-elle enterrée avec le prince Philip ?

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est décédée.

La date des funérailles de Sa Majesté n’a pas encore été confirmée – mais devrait avoir lieu à l’abbaye de Westminster le 19 septembre.

La reine sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip.

La reine sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip Crédit : EPA

Le prince Philip sera déplacé pour s’allonger à côté de la reine après ses funérailles d’État.

Les détails des arrangements funéraires pour le couple ont été divulgués après la mort du duc d’Édimbourg en avril 2021.

Un plan a été mis en place pour que le couple soit finalement placé côte à côte en cas de décès de la reine – il est entendu que Philip sera transféré à la chapelle commémorative du roi George VI à St George’s avec la reine afin qu’ils puissent être enterrés ensemble.

Ils rejoindront ses parents, George VI et la reine mère, ainsi que la sœur de la reine Margaret et divers anciens monarques.