Elon Musk à la rescousse? Ou du moins, c’est ce que tout le monde attend quand il s’agit du scénario actuel de blocage du canal de Suez. L’énorme porte-conteneurs qui se dirigeait vers la Méditerranée et a provoqué un véritable embouteillage sur l’une des liaisons commerciales maritimes les plus fréquentées, le canal de Suez, après s’être échoué sur le côté, a peut-être contenu une très, très mauvaise chance. Le navire de 200 000 tonnes, nommé «Ever Given» et exploité par la société taïwanaise Evergreen Marine, a fini par loger sur le côté mardi après avoir été frappé par des vents violents. L’incident a fini par bloquer plusieurs navires de chaque côté sur l’une des routes maritimes les plus importantes. Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge et est également la route maritime la plus courte entre l’Asie et l’Europe. Des bateaux de fouille ont été mis au travail pour aider le navire coincé à reprendre sa route.

Le navire mesure 400 m de long et 59 mètres de large et a rendu impossible le passage d’un autre navire. L’Égypte aurait rouvert l’ancien canal du canal pour permettre aux autres navires de passer, car le renflouement de l’Ever Given pourrait prendre un certain temps, retardant ainsi le mouvement des navires.

Alors que de véritables solutions sont en cours, Twitter attend qu’Elon Musk propose une solution, un peu comme son sous-marin lors du sauvetage de la grotte thaïlandaise.

Elon Musk a-t-il encore menacé de réparer le canal de Suez? – Edie (@multiplebears) 25 mars 2021

Elon Musk est sur les lieux pour résoudre la situation à Suez. MISE À JOUR: Musk a appelé l’Autorité du canal de Suez « sus ». MISE À JOUR: le bateau a explosé – réponse « @ArtDecider? » au selfie de la femme (@alexqarbuckle) 25 mars 2021

Elon Musk vient d’apparaître au canal de Suez avec un sous-marin et un poulet rôti – Count Mysterioso (@MysteriosoX) 25 mars 2021

La seule chose qui améliorerait l’histoire de ce navire du canal de Suez serait qu’Elon Musk s’insère dans la situation, propose bruyamment une solution inutile, puis accuse un membre d’équipage d’être un pédophile – Chelsea Fagan (@Chelsea_Fagan) 25 mars 2021

est-ce que quelqu’un sait ce qu’Elon Musk a à dire à propos du gros bateau coincé dans le canal de suez? – Michaela (@moochcthulu) 26 mars 2021

Elon Musk a-t-il encore trouvé une solution pour résoudre le problème du navire coincé dans le canal de Suez? – Madhu Menon (@madmanweb) 26 mars 2021

Je n’arrive pas à croire qu’Elon Musk n’ait pas encore résolu le blocage des porte-conteneurs du canal de Suez. – Lorin Hochstein E_MISSING_CONTEXT (@norootcause) 25 mars 2021

surpris qu’elon musc n’ait pas proposé de sauver le canal de suez. – ❂ (@ atav1k) 25 mars 2021

Vous savez qu’Elon Musk travaille actuellement sur un sous-marin de sauvetage du canal de Suez – Gwen C. Katz (@gwenckatz) 24 mars 2021

En attendant qu’Elon Musk propose une solution très inutile#Canal de Suez– F Λ BRIZIO (@fabrizioviani) 25 mars 2021

rupture: elon musc annonce son intention de construire un tunnel sous-marin pour permettre le passage à travers le canal de suez – froid (@coldhealing) 25 mars 2021

En juillet 2018, l’entrepreneur technologique américain Elon Musk avait proposé un mini-sous-marin pour sauver les garçons piégés dans une grotte thaïlandaise inondée, diffusant l’idée sur les réseaux sociaux tout en la reliant à son entreprise d’exploration spatiale.

La compagnie Evergreen Marine aurait déclaré que le navire «soupçonné d’avoir été touché par un vent soudain fort, faisant dévier la coque… et accidentellement heurté le fond et s’est échoué». L’Autorité du canal de Suez (SCA) a déclaré qu’elle s’efforçait de faire renflouer le navire.

Le président de la SCA, l’amiral Osama Rabie, a déclaré dans un communiqué que «les unités de sauvetage et de remorqueurs poursuivent leurs efforts» pour libérer le MV Ever Given.

Bloomberg a rapporté que cela avait provoqué une accumulation de plus de 100 navires cherchant à traverser le canal. « Il y a eu un incident d’échouement », a déclaré à l’agence de presse Alok Roy, directeur de la flotte de BSM Hong Kong, le gestionnaire du navire Ever Given.

Les photographies publiées par le SCA montraient également des excavateurs à terre creusant le sol de la rive du canal, l’équipement de terrassement étant éclipsé par la coque géante dominant au-dessus.

Le canal, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge, a été ouvert à la navigation en 1869 et agrandi en 2015 pour accueillir de plus gros navires.

MarineTraffic a montré une carte avec de grands groupes de navires tournant aux deux extrémités du canal – en Méditerranée au large de Port-Saïd et au nord de la mer Rouge. Dans le canal lui-même, la carte montrait au moins six remorqueurs près de l’Ever Given coincé. Le site Web de navigation Vessel Finder a déclaré que le navire était à destination de Rotterdam aux Pays-Bas et que la raison pour laquelle le navire avait cessé de bouger n’était pas claire.

«Les remorqueurs tentent actuellement de remettre le navire à flot», a déclaré sur Twitter Leth Agencies, qui fournit des services de traversée aux clients utilisant le canal.

Le canal de Suez est l’une des routes commerciales les plus importantes du monde, assurant le passage de 10% de tout le commerce maritime international.

Le trajet entre les ports du Golfe et Londres, par exemple, est divisé par deux environ en passant par Suez – par rapport à l’itinéraire alternatif via la pointe sud de l’Afrique.

Près de 19 000 navires y ont transité l’année dernière, transportant plus d’un milliard de tonnes de fret, selon l’Autorité du canal de Suez (SCA).

Cela a été une aubaine pour l’économie en difficulté de l’Égypte ces dernières années, le pays gagnant 5,61 milliards de dollars de revenus du canal en 2020. Le président Abdel Fattah al-Sissi a dévoilé des plans en 2015 pour une expansion visant à réduire les temps d’attente et à doubler le nombre de navires utilisant le canal quotidiennement d’ici 2023.

En février, Sissi a ordonné à son cabinet d’adopter une «politique de marketing flexible» pour le canal afin de faire face au ralentissement économique causé par la pandémie de coronavirus.

Les porte-conteneurs représentent plus de la moitié du trafic total du canal, certains d’entre eux étant parmi les plus importants au monde, atteignant une capacité allant jusqu’à 23 000 EVP (équivalent vingt pieds).

La plupart des marchandises voyageant du Golfe vers l’Europe occidentale sont du pétrole.

Dans le sens inverse, ce sont surtout des produits manufacturés et des céréales en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord qui se dirigent vers l’Extrême-Orient et l’Asie.