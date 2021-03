Où est Elizabeth Fritzl maintenant et qu’est-il arrivé à la fille au sous-sol?

C’ÉTAIT un conte qui ressemblait à quelque chose d’un film d’horreur – un père pervers tient sa fille en otage pendant des années dans un sous-sol sombre sous sa maison.

Mais pour Elisabeth Fritzl, ce conte n’est pas un film effrayant, c’était sa vie, qui a été reditée dans Lifetime’s Girl In The Basement.

Qui est Elizabeth Fritzl?

Elisabeth est une survivante d’un kidnapping et a subi son calvaire aux mains de son propre père.

Elle a été violée et torturée par son père Josef Frtizl.

Elisabeth a six enfants, tous engendrés par son méchant ravisseur.

Fritzl, 85 ans, purge sa peine à perpétuité dans une unité pénitentiaire spéciale pour aliénés criminels dans la prison autrichienne de Krems-Stein.

Qu’est-il arrivé à Elisabeth Fritzl?

Le 28 août 1984, Josef Fritzl a appelé sa fille Elisabeth, alors âgée de 18 ans, dans le sous-sol de la maison familiale en Autriche.

Il était en train de réinstaller une porte de la cave récemment rénovée et avait besoin d’aide pour la transporter.

Mais il l’a trompée et l’a assommée avec une serviette imbibée d’éther.

Pendant les 24 prochaines années, l’intérieur de cette cave serait la seule chose qu’Elisabeth verrait.

Son père a menti à sa mère et à la police, leur disant qu’elle était une fugitive et qu’elle avait rejoint une secte.

Pendant son temps horrible au sous-sol, Fritzl a agressé et agressé sexuellement Elisabeth.

Elle a même donné naissance à sept enfants résultant des nombreux cas de viol, dont l’un est décédé peu de temps après la naissance.

Trois de ses enfants ont été élevés par Fritzl et la mère d’Elisabeth Rosemarie – alors qu’il faisait croire à sa femme qu’ils avaient été laissés au seuil de la porte par leur fille «disparue», qui était incapable de s’occuper d’eux.

Mais les trois autres enfants ont été élevés par Elisabeth dans la cave.

Cependant, Elisabeth a obtenu sa liberté le 26 avril 2008, à l’âge de 42 ans.

Elle a pu s’échapper du sous-sol après qu’un de ses enfants soit tombé inconscient et Josef a accepté de recevoir ses soins médicaux.

C’est ici que la police a été informée par le personnel médical et Elisabeth leur a raconté ce qui lui était arrivé.

Elle a ensuite fourni aux flics le récit horrible de ses 24 années de captivité et Fritzl a été arrêté et finalement emprisonné.

Où est Elisabeth Fritzl maintenant?

Elisabeth a reçu un nouveau nom après le procès, avec des lois strictes pour empêcher que son identité ne soit révélée.

Elle vit maintenant avec ses six enfants survivants dans un petit hameau de la campagne autrichienne, qui ne peut pas non plus être identifié et uniquement désigné par les médias du pays sous le nom de « Village X ».

Les enfants, aujourd’hui âgés de 19 à 34 ans, dorment dans des chambres aux portes ouvertes en permanence après avoir suivi des séances hebdomadaires de thérapie pour éliminer les traumatismes qu’ils ont subis à l’intérieur de la cave.

Leur maison familiale de deux étages est gardée sous surveillance constante par vidéosurveillance et patrouillée par des gardes de sécurité, tandis que tout étranger surpris à proximité peut s’attendre à être pris en charge par la police en quelques minutes.

Il a été rapporté en 2019 qu’Elisabeth avait «trouvé l’amour» avec son garde du corps.