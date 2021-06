Où est El Chapo maintenant ?

JOAQUIN « El Chapo » Guzman est un baron de la drogue mexicain et ancien chef du cartel de Sinaloa qui a construit un empire criminel international pour le trafic de cocaïne, d’héroïne et de marijuana.

Il a été emprisonné à vie en 2019 après avoir été reconnu coupable d’avoir orchestré d’innombrables crimes brutaux – et maintenant sa femme a plaidé coupable.

Qui est Joaquin ‘El Chapo’ Guzman ?

Joaquin Archivaldo Guzman Loera est connu sous divers alias, dont « El Chapo » et « El Rapido ».

El Chapo – qui signifie « shorty » en anglais – était un surnom attribué en référence à sa taille.

L’homme de 64 ans dirigeait le cartel de Sinaloa, une organisation criminelle du nom de la côte pacifique mexicaine, après ses humbles débuts dans une famille d’agriculteurs pauvres.

El Chapo est devenu le plus grand baron de la drogue du pays en 2003 après l’arrestation de son rival Osiel Cardenas du Cartel du Golfe.

Il a été considéré comme le « trafiquant de drogue le plus puissant au monde » par le département américain du Trésor et « l’une des personnes les plus puissantes au monde » par Forbes entre 2009 et 2013.

Guzman était un « chef principal du cartel de Sinaloa, une organisation internationale de trafic de drogue basée au Mexique et responsable de l’importation et de la distribution de plus d’un million de kilogrammes de cocaïne, de marijuana, de méthamphétamine et d’héroïne aux États-Unis », selon le Bureau américain des affaires publiques. .

Il a gagné le surnom « El Rapido » pour sa rapidité à transporter de la drogue du Mexique vers l’Amérique pour les cartels colombiens.

Le cartel a transporté des stupéfiants aux États-Unis par des bateaux de pêche, des sous-marins, des avions en fibre de carbone, des trains avec des compartiments secrets et même des tunnels souterrains transnationaux.

AP : Presse Associée

El Chapo a été mis en cage à vie en 2019[/caption]

Après l’arrivée des stupéfiants en Amérique, ils ont été vendus à des distributeurs en gros à travers le pays, dans des États tels que New York, Miami, Atlanta, Chicago, Arizona et Los Angeles.

Guzman a utilisé des stratagèmes élaborés pour blanchir les milliards de dollars de produits de la drogue, y compris la contrebande d’argent en vrac des États-Unis vers le Mexique et l’infiltration de compagnies d’assurance basées aux États-Unis, de cartes de débit rechargeables et de nombreuses sociétés écrans, dont une société de jus et une entreprise de farine de poisson.

L’organisation s’est appuyée sur un vaste réseau de fonctionnaires et d’employés corrompus du gouvernement pour protéger et promouvoir les intérêts du cartel de Sinaloa.

Ils comprenaient des agents locaux chargés de l’application des lois, des gardiens de prison, des membres de haut rang des forces armées et des élus.

En échange, le Cartel a versé à ces individus des millions de dollars en pots-de-vin.

El Chapo a exercé un contrôle strict sur son empire de la drogue en recrutant une armée de gardes du corps barbares et en créant un réseau de communication sophistiqué tout en continuant à se développer sur le marché européen de la drogue.

En 2015, Europol, l’agence d’application de la loi de l’UE, a déclaré que les foules mexicaines avaient progressivement commencé à accroître leur influence sur le marché dominé par la Colombie. Ces dernières années, ils ont développé leurs méthodes de contrebande, en envoyant des envois en vrac par avion privé.

EPA

Emma Coronel Aispuro quitte le tribunal fédéral en 2019[/caption]

Qui est Emma Coronel Aispuro ?

La femme d’El Chapo Emma Coronel Aispuro est une prétendue « princesse narco » accusée d’avoir participé à un complot visant à distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana à des fins d’importation aux États-Unis, selon des documents judiciaires.

Elle a comparu devant le tribunal de Washington en juin 2021 pour une audience sur un accord de plaidoyer, selon les dossiers du tribunal.

Elle avait auparavant plaidé non coupable après avoir été inculpée dans une plainte pénale à un seul chef de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana aux États-Unis. Cependant, elle a maintenant plaidé coupable à des accusations criminelles fédérales.

Elle a été arrêtée en février 2021 à l’aéroport international de Dulles en Virginie.

Les procureurs affirment que Coronel « a travaillé en étroite collaboration avec la structure de commandement et de contrôle » du cartel de Sinaloa et a comploté pour distribuer de grandes quantités de drogue.

AP : Presse Associée

Quelle est la valeur nette d’El Chapo ?

Le baron des stupéfiants a créé un empire enviable qui l’a même vu figurer sur la liste des milliardaires de Forbes quatre années de suite.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait gagné 12,67 milliards de dollars via le syndicat de la drogue et qu’en février 2012, sa valeur nette était estimée à plus de 16 milliards de dollars.

Le juge de district américain Brian Cogan a ordonné à Guzman de renoncer à 12,6 milliards de dollars après sa condamnation.

Il a également déclaré que Guzman méritait la peine la plus sévère possible parce que toutes les qualités potentiellement rédemptrices étaient éclipsées par « un mal écrasant ».

Des responsables américains ont déclaré que l’arsenal personnel de Guzman « comprenait un AK-47 plaqué or et trois armes de poing de calibre .38 incrustées de diamants, l’une arborant ses initiales, ‘JGL’ ».

On dit également que le dixième Mexicain le plus riche possède un zoo privé, des avions privés et des propriétés côtières de luxe.

Le cartel de Sinaloa de Guzman – un syndicat international de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et de crime organisé créé au milieu des années 1980 – était également impliqué dans la production, la contrebande et la distribution de méthamphétamine, de marijuana, d’ecstasy et d’héroïne mexicains aux États-Unis et en Europe. Les fils d’El Chapo, ‘ »los Chapitos » ou « le petit Chapos », sont actuellement aux commandes du cartel après qu’il a été révélé que l’ancien leader Ismael Zambaba était « malade de diabète ».

Sa femme Emma a une fortune estimée à 5 milliards de dollars.

AP : Presse Associée

Où est El Chapo maintenant ?

Guzman purge actuellement sa peine à l’établissement pénitentiaire maximal des États-Unis, ADX Florence.

Gagnant le surnom de « l’Alcatraz des Rocheuses », El Chapo a été envoyé dans le slammer de haute sécurité pour paralyser l’une de ses ambitions d’évasion, après avoir réussi deux évasions audacieuses en 2001 et 2014 au Mexique. Aucun détenu n’a jamais échappé à l’ADX Florence, Les rapports de USA Today.

La prison isolée est entourée de clôtures en fil de rasoir, de tours d’armes, de patrouilles lourdement armées et de chiens d’attaque, avec des tireurs d’élite de garde dans des tours d’armes.

Il est arrivé à l’établissement le 19 juin, deux jours après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, rejoignant ainsi des personnalités notoires du crime organisé telles que Kaboni Savage et Luis Felipe.

El Chapo réside dans une cellule en béton de 7 pieds sur 12 pieds avec des portes doubles pendant 23 heures par jour en isolement et dispose d’une heure à l’extérieur pour prendre l’air.

Son avocate, Mariel Colon, a affirmé que les conditions difficiles de la prison Supermax ont été préjudiciables à sa santé physique, bien qu’« il ait toujours une clarté mentale ».

Colon a dit Univision : « Il a l’air beaucoup plus maigre, un peu plus étouffé. Il ne va pas bien là-bas. C’est le plus triste que je l’ai jamais vu.

« Il passe tout son temps isolé, personne ne parle espagnol, les gardiens ne parlent pas espagnol, tellement de choses sont difficiles pour lui.

Reuters

El Chapo est montré peu après son extradition à New York le 19 janvier 2017[/caption]

« Tout ce qu’il fait, c’est regarder le mur, le plafond, essayer de regarder un peu la télévision, mais il ne peut pas bien le faire à cause du problème dans ses yeux. »

En 2011, 11 détenus ont déposé un recours collectif fédéral contre ADX Florence après avoir enduré 23 heures par jour de détention, alléguant des abus chroniques et un défaut de diagnostic de problèmes de santé mentale.

Un rapport d’Amnesty International a révélé que les prisonniers passent des années à l’isolement et passent souvent des jours « sans qu’on leur dise quelques mots ».

L’interaction humaine est pratiquement inexistante – les repas sont pris dans la solitude de leurs propres cellules, à quelques mètres de leurs toilettes.

L’équipe juridique de Guzman se bat pour qu’il soit renvoyé au Mexique pour purger le reste de sa peine et ses avocats américains continuent de faire appel de la décision du juge.

En raison de la pandémie de coronavirus, seul son deux jumelles de 9 ans avec Emma Coronel Aispuro, et ses avocats peuvent lui rendre visite.

Colon a expliqué : « Il est encore plus seul maintenant après Covid-19.

« Ils ont complètement annulé toutes les visites, légales et sociales. Il a été autorisé trois heures par semaine à faire de l’exercice en plein air, mais cela a également été suspendu afin de limiter ses contacts avec les gardes, donc bien sûr, cela a été dur, ou plus dur pour lui et cela a affecté M. Guzman émotionnellement et psychologiquement dans mon avis. »

Comment s’est-il évadé de prison ?

La première évasion audacieuse d’El Chapo a eu lieu en 2001, lorsqu’il a réussi à s’échapper de Puente Grande, une prison mexicaine à sécurité maximale dans l’État de Jalisco, en se cachant dans un chariot à linge et en soudoyant des gardes.

Il faisait face à une étirement de 20 ans après avoir été emprisonné pour meurtre et trafic de drogue en 1993, et craignait d’être extradé vers les États-Unis.

Le 19 janvier 2001, sa cellule sécurisée électroniquement a été ouverte et des gardiens de prison ont escorté Guzman dans un chariot de linge sale à travers des couloirs non sécurisés, avant qu’il n’atteigne le parking et ne saute dans le coffre d’une Chevrolet Monte Carlo.

Après avoir réussi à échapper aux autorités et aux primes combinées de 7,5 millions de dollars du Mexique et des États-Unis, El Chapo a été arrêté par la marine mexicaine le 22 février 2014, après s’être caché dans des tunnels pendant des jours.

Après sa réincarcération ultérieure, Guzman a augmenté ses pitreries et a effectué une deuxième évasion le 11 juillet 2015 de la prison de l’Altiplano à Almoloya de Juarez.

Il s’est enfui par un trou sous la douche de sa cellule qui s’est poursuivi jusqu’à un tunnel ventilé et éclairé d’un kilomètre de long qui menait à un chantier de construction, équipé d’une moto sur rails pour l’aider à s’échapper rapidement.

Le baron de la drogue arborait une montre GPS introduite en contrebande par ses contacts qui permettait aux membres du cartel de suivre l’emplacement d’El Chapo.

Son épouse Coronel aurait comploté l’évasion avec d’autres membres du cartel.





Le stratagème complexe impliquait également d’acheter un terrain près de la prison, ainsi que de se préparer avec un approvisionnement constant d’armes à feu et d’un camion blindé.

Les marines mexicains et la police fédérale ont repris Guzman après une fusillade le 8 janvier 2016.

Il a ensuite été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations criminelles.





