Où est Edward Snowden ? | Le soleil

WHISTLEBLOWER et ancien sous-traitant du renseignement américain, Edward Snowden, a obtenu la nationalité russe du président Vladimir Poutine le 26 septembre 2022.

La nouvelle survient neuf ans après qu’il a révélé des informations classifiées concernant des opérations de surveillance secrètes par la National Security Agency (NSA).

Edward Snowden a divulgué des documents classifiés sur le renseignement de la NSA Crédit: Reuters Crédit : Reuters

Qui est Edward Snowden ?

Edward Snowden a fui les États-Unis et a obtenu la citoyenneté russe après avoir exposé de grandes quantités d’informations hautement classifiées en 2013.

Il était un sous-traitant de la Central Intelligence Agency (CIA) et un ancien sous-traitant du gouvernement des États-Unis lorsqu’il a divulgué les informations et s’est d’abord enfui à Hong Kong avant de demander l’asile en Russie.

Il a obtenu la résidence permanente dans le pays en 2020, ouvrant la voie à une éventuelle citoyenneté qui a été accordée par le président russe Vladimir Poutine lui-même.

Le ministère américain de la Justice a dévoilé les accusations portées contre Snowden pour deux chefs d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage de 1917 et de vol de biens gouvernementaux le 21 juin 2013, et a tenté de faire extrader Snowden vers les États-Unis.

Snowden a maintenu qu’il était innocent de tout acte répréhensible et a refusé de rester anonyme après avoir divulgué les documents.

“Je n’ai aucune intention de cacher qui je suis parce que je sais que je n’ai rien fait de mal”, a-t-il déclaré au Guardian en 2013.

L’article a été le premier à révéler l’identité de Snowden à sa demande.

Lorsqu’il a publié les documents, il a déclaré: “Mon seul motif est d’informer le public de ce qui est fait en son nom et de ce qui est fait contre lui.”

Il écrivit une note accompagnant les documents et déclara : « Je comprends qu’on me fera souffrir pour mes actes », mais « je serai satisfait si la fédération de la loi secrète, du pardon inégal et des pouvoirs exécutifs irrésistibles qui gouvernent le monde qui J’aime se révèlent ne serait-ce qu’un instant.

Il a affirmé ne pas vouloir que les projecteurs soient braqués sur lui et voulait plutôt que les médias se concentrent sur les informations qu’il avait divulguées.

Il a déclaré au point de vente qu’il était prêt à renoncer à son salaire de 200 000 $, à sa maison et à sa relation pour révéler les documents de la NSA.

“Je suis prêt à sacrifier tout cela parce que je ne peux pas en toute conscience permettre au gouvernement américain de détruire la vie privée, la liberté d’Internet et les libertés fondamentales des gens du monde entier avec cette énorme machine de surveillance qu’ils construisent secrètement”, a déclaré Snowden. a déclaré au Guardian.

Les procureurs fédéraux ont déposé une plainte pénale en mai 2013 accusant Snowden de vol, de “communication non autorisée d’informations sur la défense nationale” et de “communication délibérée d’informations confidentielles sur les communications à une personne non autorisée”, selon la plainte.

Quelles informations classifiées Edward Snowden a-t-il divulguées ?

Les informations classifiées divulguées par Snowden ont révélé que la NSA pourrait conserver les enregistrements téléphoniques et les e-mails des citoyens et des résidents légaux si la communication comprend « des renseignements étrangers importants », selon des documents classifiés rapportés par le Washington Post.

À la suite de la fuite, le président de l’époque, Barack Obama, a déclaré que les activités nationales de la NSA “n’impliquent pas d’écouter les appels téléphoniques des gens, n’impliquent pas de lire les e-mails de citoyens américains ou de résidents américains, en l’absence d’autres mesures de la part d’un tribunal fédéral, ce qui est tout à fait cohérent. avec ce que nous ferions, par exemple, dans une enquête criminelle.

Obama a affirmé que l’utilisation de ces renseignements avait déjoué plus de 50 tentatives de complots terroristes aux États-Unis et à l’étranger.

Les responsables de l’administration ont affirmé que le programme ne visait pas les Américains si un mandat de perquisition n’était pas obtenu, cependant, Alex Abdo, qui était avocat à l’American Civil Liberties Union, a déclaré qu’il n’en était pas si sûr.

“Ces documents confirment ce que nous craignons depuis le début, à savoir que la NSA pense qu’elle peut collecter les communications internationales des Américains avec peu ou pas de restrictions”, a-t-il déclaré au Washington Post.

“Ses procédures lui permettent de cibler pour surveillance essentiellement tout étranger situé à l’étranger – qu’il soit ou non soupçonné d’actes répréhensibles, sans parler de terrorisme.”

Snowden a affirmé n’avoir divulgué que les informations qu’il jugeait d’une importance vitale pour le public américain.

“J’ai soigneusement évalué chaque document que j’ai divulgué pour m’assurer que chacun était légitimement dans l’intérêt public”, a-t-il déclaré au Guardian.

« Il y a toutes sortes de documents qui auraient eu un grand impact que je n’ai pas rendus parce que nuire aux gens n’est pas mon objectif. La transparence est.

Le président Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté russe à Edward SnowdenCrédit: AP Crédit : AP : Associated Press

Pourquoi Vladimir Poutine lui a-t-il accordé la nationalité russe ?

Poutine a accordé la citoyenneté à Snowden neuf ans après que le dénonciateur autoproclamé a obtenu l’asile en Russie.

Poutine a déclaré au réalisateur américain Oliver Stone qu’il ne considérait pas Snowden comme “un traître” pour avoir divulgué des documents gouvernementaux dans un film documentaire de 2017.

“En tant qu’ancien agent du KGB, vous devez avoir détesté ce que Snowden a fait avec chaque fibre de votre être”, déclare Stone dans le clip.

“Snowden n’est pas un traître”, a répondu Poutine. « Il n’a pas trahi les intérêts de son pays. Il n’a pas non plus transmis à un autre pays des informations qui auraient été pernicieuses pour son propre pays ou pour son propre peuple. La seule chose que Snowden fait, il le fait publiquement.”

Snowden a déclaré publiquement qu’il cherchait la citoyenneté russe à long terme, et son avocat, Anatoly Kucherenawife, a déclaré que l’épouse de Snowden, Lindsay Mills, demandait également la citoyenneté russe.

Mills a déménagé en Russie pour vivre avec Snowden en 2014 et ils ont eu un enfant en décembre 2020.

L’approbation intervient moins d’une semaine après que Poutine a annoncé une mobilisation de 300 000 soldats qui seraient envoyés combattre en Ukraine.

Poutine a affirmé que seuls ceux qui avaient une expérience militaire seraient mobilisés, et bien que Snowden ait servi dans l’armée américaine, Poutine a déclaré qu’il était exempté des efforts de guerre car il n’avait pas d’expérience dans l’armée russe.

Snowden n’a pas commenté sa nouvelle citoyenneté russe.

