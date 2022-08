Le domaine Mar-a-Lago de l’ANCIEN président Donald Trump a été fouillé lors d’un raid du FBI le 8 août 2022.

La perquisition a été menée dans le cadre d’enquêtes sur le rôle de Trump dans les émeutes du Capitole du 6 janvier et sur la possibilité de suppression des dossiers de la Maison Blanche.

Trump prononcera un discours lors d’un rassemblement dans le Michigan le 2 avril 2022 Crédit : Getty

Où est Donald Trump aujourd’hui ?

L’ancien président Donald Trump a déclaré que le FBI avait effectué une perquisition à son domicile de Mar-a-Lago le 8 août 2022.

“Ma belle maison, Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI”, a déclaré Trump dans un communiqué, ajoutant : “Ils ont même fait irruption dans mon coffre-fort. “

Une personne familière avec la situation a déclaré à CNN que les enquêteurs semblaient se concentrer sur une zone du domaine, en particulier son bureau et ses quartiers personnels.

Le fils de Trump, Eric, a déclaré dans une interview à Fox News que “le but du raid, d’après ce qu’ils ont dit, était parce que les Archives nationales voulaient, vous savez, corroborer si Donald Trump avait ou non des documents en sa possession”.

L’avocate de Trump, Christina Bobb, a déclaré à CNN que le FBI avait saisi des documents lors de leur perquisition.

Bobb a déclaré au point de vente: “Le président Trump et son équipe juridique ont coopéré avec les responsables du FBI et du DOJ à chaque étape du processus.”

Elle a poursuivi: “Le FBI a mené une descente inopinée et saisi du papier.”

La dernière demeure d’Ivana Trump a-t-elle aidé Donald Trump à échapper à l’impôt ?

L’ex-femme de Trump, Ivana Trump, est décédée le 14 juillet 2022 et a été enterrée près du premier trou du Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey.

Les lois fiscales du New Jersey signifient que Trump est éligible à des allégements fiscaux pour son terrain de golf dans un État connu pour ses impôts fonciers et fonciers élevés.

Des documents publiés par ProPublica ont révélé que Trump s’efforçait de désigner une propriété comme société de cimetière à but non lucratif à Hackettstown, New Jersey.

Trump est maintenant accusé d’avoir utilisé la tombe d’Ivana pour échapper aux impôts sur la propriété de son terrain de golf.

La loi du New Jersey stipule que les terres utilisées à des fins de cimetière sont exonérées des taxes foncières et foncières personnelles, de la taxe de vente, des droits de succession, de la taxe professionnelle et de l’impôt sur le revenu.

Professeur de sociologie au Dartmouth College, Brooke Harrington tweeté: “En tant que chercheur en fiscalité, j’étais sceptique quant aux rumeurs selon lesquelles Trump aurait enterré son ex-femme dans ce triste petit terrain de terre sur son terrain de golf de Bedminster, NJ, juste pour des allégements fiscaux.

“Alors j’ai vérifié le code fiscal du NJ et les gens… c’est un trifecta d’évasion fiscale. La propriété, le revenu et la taxe de vente, tous éliminés.”

Trump n’a pas répondu aux accusations.

Où d’autre Trump a-t-il fait campagne?

Le 18 juin 2022, Trump a organisé son événement American Freedom Tour à Memphis, Tennessee.

Il a été rejoint sur scène par l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, Kimberly Guilfoyle, Dinesh D’Souza, Mark Burns, le shérif Mark Lamb et un certain nombre d’autres orateurs conservateurs au Landers Center.

Le samedi 28 mai, il a fait sa toute première apparition lors d’un rassemblement à Casper, Wyoming, où il a soutenu la candidate au Congrès du GOP Harriet Hageman, qui défiera la représentante Liz Cheney du Wyoming.

Auparavant, l’ancien président Donald Trump était en tête d’affiche de la réunion annuelle de la National Rifle Association au Texas le vendredi 27 mai.

Dans un message via Truth Social, Trump a déclaré qu’il tiendrait son “engagement de longue date” de prendre la parole lors de l’événement à Houston, car le pays a besoin de “vraies solutions et d’un vrai leadership en ce moment”.

La nouvelle survient après qu’une fusillade de masse dans une école élémentaire d’Uvalde, au Texas, a fait au moins 19 élèves et deux enseignants morts.

Selon Radio Nationale Publiqueles participants n’étaient pas en mesure de porter des armes lors de son allocution et ont été fouillés avec des magnétomètres avant l’entrée par les services secrets.

Il a montré son soutien à la candidate républicaine Harriet Hageman, qui fait campagne contre Liz Cheney.

Au fil des ans, Trump et Cheney ne se sont pas vus dans les yeux et se sont appelés à plusieurs reprises.

En octobre 2021, Trump est allé jusqu’à la traiter d ‘”imbécile suffisant” après avoir soutenu un vote d’outrage criminel contre l’ancien assistant de la Maison Blanche Stephen Bannon, rapporte The Hill.

“Liz Cheney, qui vote peu, est en fait une très mauvaise nouvelle pour les démocrates, les gens ne peuvent absolument pas la supporter alors qu’elle se bat pour les gens qui l’ont décimée, elle et son père, pendant de nombreuses années”, a déclaré Trump à l’époque.

“C’est une imbécile suffisante, et le grand État du Wyoming, avec le parti républicain, comprend parfaitement son acte. La regarder, c’est la mépriser”, a-t-il poursuivi.

Cheney a ensuite applaudi en janvier 2022 après l’avoir blâmé pour les émeutes du Capitole du 6 janvier et a déclaré qu’il était “clairement inapte à un futur poste”. [and] clairement ne pourra plus jamais être près du bureau ovale.”

“Il a franchi des lignes qu’aucun président américain n’a jamais franchies auparavant”, a déclaré Cheney lors d’une apparition sur This Week, via ABC News.

“Quand un président refuse de dire à la foule d’arrêter, quand il refuse de défendre l’une des branches coordonnées du gouvernement, on ne peut pas lui faire confiance.”

Auparavant, Trump avait fait campagne à Greensburg, en Pennsylvanie, et avait montré son soutien au candidat du GOP au Sénat américain et personnalité de la télévision, le Dr Mehmet Oz.

Découvrez ce que Donny a fait depuis son départ de la Maison Blanche Crédit : Reuters

Quels autres rassemblements Donald Trump a-t-il organisés ?

Le 1er mai 2022, Trump s’est rendu au Nebraska pour organiser son premier rassemblement Save America sur l’autoroute I-80 près de Greenwood.

L’événement comprenait des discours de Kellyanne Conway et Mike Lindell.

Trump s’est entretenu avec le candidat au poste de gouverneur républicain du Nebraska, Charles Herbster.

Le 23 avril, Trump s’est rendu dans l’Ohio pour un rassemblement au Delaware County Fairgrounds et il s’est rendu en Caroline du Nord le 9 avril dans le cadre de ses événements Save America.

Il a approuvé les candidats républicains au Congrès avant les prochaines élections de 2022 et a montré son soutien à Ted Budd, qui se présente pour remplacer le sénateur Richard Burr au Sénat.

Son arrêt en Caroline du Nord est survenu quelques jours seulement après avoir été vu dans le Michigan soutenant Matt DePerno, un avocat de Kalamazoo et candidat au poste de procureur général, et Kristina Karamo, candidate au poste de secrétaire d’État.