DANIEL Wozniak était autrefois connu comme un acteur de théâtre prometteur mais s’est rapidement transformé en un tueur de sang-froid.

En 2016, il a été reconnu coupable du meurtre d’un ancien combattant et d’un étudiant six ans auparavant et a finalement été condamné à mort.

Julie Kibuishi a été tuée par Daniel Wozniak Crédit : photo de famille

Où est Daniel Wozniak maintenant ?

Daniel Wozniak est un tueur reconnu coupable né le 23 mars 1984 à Long Beach, en Californie.

Depuis 2010, il est assis dans une cellule de prison.

En juillet 2021, Wozniak a fait la une des journaux après qu’il a été révélé qu’il était transféré de la prison d’État de San Quentin à la prison d’État de Salinas Valley, une prison à sécurité inférieure, selon The Orange County Register.

Wozniak a pu déménager en raison de sa participation au programme pilote de transfert des détenus condamnés, qui permet aux condamnés à mort de participer à des programmes de réhabilitation et de travail pour payer la restitution.

Cependant, cette décision a suscité l’indignation des familles de sa victime.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quand Wozniak sera mis à mort.

Qui Daniel Wozniak a-t-il tué ?

Wozniak est responsable de la mort de Juri “Julie” Kibuishi, 23 ans, et du vétéran de l’armée Samuel Herr, 26 ans.

Selon le Los Angeles Times, Wozniak avait du mal à payer le loyer et à économiser de l’argent pour son mariage, alors il a tué Herr, qui était son voisin à l’époque, dans une tentative de voler 62 000 $ qu’il avait économisés pendant son service militaire.

Après avoir abattu le style d’exécution de Herr et découpé son corps, Wozniak a ensuite attiré Kibuishi, qui le formait à l’époque, dans son appartement et lui a tiré deux balles dans la tête.

Wozniak a tenté de dissimuler ses crimes en décapitant Herr et en mettant en scène le corps de Kibuishi pour donner l’impression qu’elle avait été agressée sexuellement, note le Los Angeles Times.

“Cela ne guérira jamais et ne disparaîtra jamais”, a déclaré la mère de Kibuishi, June Kibuishi, lors de la condamnation de Wozniak en septembre 2016.

« Julie ne reviendra jamais vers nous. Tout ce que notre famille peut faire, c’est essayer d’avancer un pas à la fois. Nous avons attendu six ans pour ce jour.

“Au moins, nous pouvons clore ce chapitre le plus horrible de nos vies.”

Le père de Herr, Steve, qui avait assisté à toutes les audiences du tribunal, a ajouté: “Toi, Dan, tu es un lâche et un affichiste pour la nécessité d’une peine de mort efficace en Californie.”

Samuel Herr a été tué par Daniel Wozniak Crédit : photo de famille

Comment regarder l’épisode 20/20 de Daniel Wozniak ?

ABC’s 20/20 est une émission populaire qui raconte les histoires de véritables mystères du crime qui se sont produits au fil des ans.

Le cas de Wozniak devrait faire partie d’un épisode diffusé le 29 juillet 2022.

L’épisode comportera une interview exclusive avec son ex-fiancée, Rachel Buffett, qui a été accusée et reconnue coupable d’avoir été complice après coup dans la mort de Kibuishi et Herr, selon ABC News.

“La personne que j’aimais n’a jamais vraiment existé, et c’était quelqu’un qui faisait semblant d’être quelqu’un qu’il n’était pas”, a déclaré Buffett dans le teaser de l’épisode.

20/20 peut être regardé en direct les vendredis d’ABC à 21 h HNE ou diffusé via Hulu.