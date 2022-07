Où est Boris ? Johnson reprend son siège alors que les conservateurs se querellent

Ce fut le moment le plus frappant jusqu’à présent dans la course du Parti conservateur britannique pour un nouveau chef. Les cinq candidats restants ont été invités lors d’un débat télévisé à lever la main s’ils laisseraient Boris Johnson servir dans leur cabinet. Pas une seule main ne s’est levée.

Les prétendants au remplacement de Johnson s’efforcent de prendre leurs distances avec le politicien entaché de scandale qui a démissionné de son poste de chef du parti mais reste Premier ministre britannique pendant quelques semaines de plus – malgré le fait que la plupart d’entre eux ont servi dans son gouvernement au cours des trois dernières années. .

Johnson, quant à lui, a largement disparu de la scène. Il n’a assisté à aucune réunion d’urgence du gouvernement sur une vague de chaleur qui devrait amener des températures de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) en Grande-Bretagne.

Vendredi, Johnson a visité une base de la Royal Air Force et a fait un tour dans un avion de chasse Typhoon, avec des images de style “Top Gun” publiées plus tard par son bureau. Il a passé le week-end à Chequers, la maison de campagne qui accompagne le travail du Premier ministre, organisant un barbecue d’adieu pour le personnel et les amis.

Lundi, Johnson a assisté au salon aéronautique de Farnborough et reviendra au Parlement pour l’une des dernières fois en tant que Premier ministre pour vanter ses propres réalisations avant un vote de confiance largement symbolique appelé par le gouvernement lui-même.

Steven Fielding, professeur d’histoire politique à l’Université de Nottingham, a comparé Johnson à “un adolescent boudeur dans la chambre, faisant juste ce qu’il veut et criant sur les parents de temps en temps”.

L’attention politique et médiatique s’est tournée vers ses successeurs potentiels, qui se lancent de la saleté alors qu’ils tentent de convaincre les membres du Parti conservateur qu’ils peuvent rétablir la confiance dans la politique et vaincre le Parti travailliste de l’opposition lors des prochaines élections, qui se tiendront par 2024.

Le favori Rishi Sunak, qui a occupé le poste de chef du Trésor sous Johnson jusqu’à sa démission plus tôt ce mois-ci, est attaqué par des rivaux pour avoir dépensé des milliards pour maintenir les travailleurs et les entreprises à flot pendant la pandémie de coronavirus et augmenté les impôts pour aider à le payer.

Lors d’un débat télévisé dimanche, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a accusé Sunak d’avoir augmenté les impôts au plus haut niveau en 70 ans. Il a fait valoir que les hausses étaient nécessaires pour atténuer la flambée de l’inflation et a accusé Truss, qui a promis des réductions d’impôts immédiates, de colporter «une économie pour rien».

Penny Mordaunt, une ministre du Commerce qui s’est imposée comme une solide candidate au concours, a lancé en vain un appel pour mettre fin à la « dénigrement », dont une grande partie lui était dirigée. Elle a été accusée par des opposants de vouloir faciliter le changement de sexe des gens – un sujet brûlant pour certains conservateurs – et de négliger ses fonctions gouvernementales afin de préparer sa candidature à la direction.

Les législateurs conservateurs organiseront le dernier d’une série de votes d’élimination plus tard lundi pour réduire le nombre de candidats – déjà réduit de 11 au départ – de cinq à quatre. On s’attend à ce que Sunak, Mordaunt et Truss restent dans la compétition, le législateur d’arrière-ban Tom Tugendhat ou l’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch étant menacé d’élimination.

D’autres tours de scrutin sont prévus mardi et mercredi pour produire deux finalistes. La dernière paire devra faire face à un vote d’environ 180 000 membres du Parti conservateur à travers le pays. Le vainqueur devrait être annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement Premier ministre, sans qu’il soit nécessaire d’organiser des élections nationales.

Fielding a déclaré que cela pourrait s’avérer problématique pour le nouveau chef, car qui sera choisi par une adhésion conservatrice – “principalement blanche, du sud, très aisée” – avec des priorités politiques très différentes de l’électorat général dans son ensemble.

Johnson a remporté aux conservateurs une majorité parlementaire dominante en 2019, mais il a été en proie à des scandales depuis lors, notamment en étant accusé d’avoir induit le Parlement en erreur au sujet des partis du bureau du gouvernement qui ont enfreint les règles de verrouillage du COVID-19.

Johnson s’est accroché au pouvoir malgré une amende de la police pour “partygate”, mais a finalement démissionné le 7 juillet après un scandale de trop – la nomination d’un politicien accusé d’inconduite sexuelle – a poussé les ministres à démissionner en masse.

Le ministre du Cabinet Kit Malthouse, un allié de longue date de Johnson, a soutenu que le débat irritable du parti était sain et a prédit que les conservateurs se réuniraient dans un «esprit d’harmonie et d’amour» après la campagne à la direction.

Mais Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que c’était trop optimiste.

“La manière dont Johnson est parti a malheureusement injecté beaucoup de poison dans la circulation sanguine (du parti)”, a-t-il déclaré. “Il faudra du temps pour faire son chemin.”

