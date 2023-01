Où est Bolsonaro ? L’ex-président brésilien à l’hôpital de Floride après une émeute

“Mon mari Jair Bolsonaro est en observation à l’hôpital, en raison d’une gêne abdominale à la suite de coups de couteau qu’il a reçus en 2018 d’un ancien [member of the Socialism and Liberty Party]», a écrit Michelle Bolsonaro dans un post Instagram. “Nous prions pour sa santé et pour le Brésil.”

Bolsonaro a condamné la violence comme “hors la loi”, mais beaucoup au Brésil le tiennent toujours en partie responsable d’avoir alimenté la croyance sans fondement parmi certains de ses partisans que l’élection lui a été volée. Il a mis en doute à plusieurs reprises l’intégrité du processus électoral brésilien et il a refusé de céder à son adversaire, Luiz Inácio Lula da Silva, après que Lula ait remporté les élections lors du second tour du 30 octobre.

Bolsonaro a déclaré lundi à CNN Brasil qu’il avait l’intention de quitter les États-Unis et de retourner au Brésil plus tôt que prévu pour se faire soigner chez lui. “Je suis venu [to the United States] rester jusqu’à la fin du mois [January], mais j’ai l’intention d’avancer mon retour. Parce qu’au Brésil, les médecins sont déjà au courant de mon problème d’obstruction intestinale à cause de la blessure par arme blanche », a-t-il déclaré.