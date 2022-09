L’ancien président Barack Obama a gardé ses distances avec le public depuis son départ de la Maison Blanche en 2017.

Il revient cependant à la Maison Blanche pour le dévoilement de son portrait présidentiel le 7 septembre 2022.

L’ancien président américain Barack Obama Crédit : Getty

Où est Barack Obama aujourd’hui ?

L’ancien président Barack Obama et la Première Dame Michelle Obama sont de retour à la Maison Blanche le 7 septembre 2022 pour le dévoilement de leurs portraits.

Ce sera la première fois en dix ans que la tradition reprendra depuis qu’Obama a organisé une cérémonie pour l’ancien président George W Bush et son épouse Laura Bush en 2012.

Stewart McLaurin, président de la White House Historical Association, a déclaré à CNN que la pandémie de Covid-19 avait retardé le dévoilement.

“Covid nous a touchés il y a deux ans et demi”, a déclaré McLaurin. “Et je pense qu’il est important que ces (portraits) soient révélés à un moment où le public a accès à la Maison Blanche et où ils peuvent être vus.”

Les détails du portrait sont en grande partie gardés secrets et ne seront pas révélés avant la cérémonie, mais McLaurin a déclaré que ce qui sera vu est une “évolution” de ce qui sera vu dans le portrait.

“Je pense que ce sera un moment magique. Je pense que ce sera une évolution de l’art”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : “Nous nous dirigeons maintenant vers le premier tiers du 21e siècle.

“Et je pense que dans l’esprit de la plupart des Américains, nous voyons les portraits présidentiels comme ces portraits très traditionnels du XIXe siècle. Mais l’art et le goût de l’art évoluent et changent.”

Barack Obama a-t-il remporté un Emmy Award ?

Obama est devenu le deuxième ancien président à remporter un Emmy Award le 3 septembre 2022.

Le prix était pour sa voix off du documentaire Netflix, Our Great National Parks.

Il s’agit d’une série en cinq parties décrivant les parcs nationaux et la faune à travers le monde.

Dwight Eisenhower était le seul autre président à recevoir un prix du gouverneur en 1956 alors qu’il était encore en fonction.

Obama a également remporté deux Grammy Awards pour les livres audio de ses mémoires, The Audacity of Hope et A Promised Land.

Les prix Emmy et Grammy l’ont rapproché de devenir un gagnant EGOT – quelqu’un qui a remporté un Emmy, GRAMMY, Oscar et Tony Award.

Seules 17 personnes sont devenues gagnantes de l’EGOT, dont Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg et John Legend.

Barack Obama a été élu président en 2008 Crédit : Getty

Quand Barack Obama est-il revenu pour la première fois à la Maison Blanche ?

Le 5 avril 2022, Obama est retourné à la Maison Blanche pour la première fois depuis qu’il a quitté ses fonctions pour célébrer le 12e anniversaire de la signature de sa loi sur les soins de santé.

“C’est bon d’être de retour à la Maison Blanche”, a déclaré Obama via CBS News.

“Cela fait un moment. J’avoue, j’ai entendu dire que des changements avaient été apportés par l’actuel président depuis que je l’étais l’année dernière.

“Apparemment, les agents des services secrets doivent porter des aviateurs maintenant. Le mess de la marine a été remplacé par un Baskin Robbins. Et il y a un chat qui court partout, ce dont je vous garantis, Beau, c’est drôle, aurait été très mécontent.

“Mais revenir, même si je dois porter une cravate, ce que je fais très rarement ces jours-ci, me donne l’occasion de rendre visite à certaines des personnes incroyables qui servent cette Maison Blanche et servent ce pays chaque jour.”

Il a ensuite parlé de la loi sur les soins abordables (ACA), ajoutant qu’il pensait que cela aurait pu lui coûter sa réélection.

Il a également discuté de la nouvelle règle proposée par le département du Trésor pour rendre la loi plus accessible aux Américains.

“J’avais l’intention de faire passer les soins de santé, même si cela me coûtait la réélection – ce qui, pendant un moment, a semblé possible”, a plaisanté Obama.

“La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui est que le président Biden, le vice-président Harris, tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier ont compris dès le départ que l’ACA n’était pas parfaite”, a-t-il poursuivi.

“Pour faire adopter le projet de loi, nous avons dû faire des compromis. Nous n’avons pas obtenu tout ce que nous voulions. Ce n’était pas une raison pour ne pas le faire.”

Si elle est adoptée, la nouvelle règle n’entrera en vigueur qu’en janvier 2023, mais elle contribuera à rendre les soins de santé plus accessibles et abordables.

Quand Barack Obama a-t-il été président ?

Le 4 novembre 2008, Obama est entré dans l’histoire en devenant le premier président afro-américain élu, après avoir battu le candidat républicain John McCain.

À l’époque, il était également le troisième sénateur américain en exercice à être élu président.

Au cours de ses quatre premières années, il a signé trois projets de loi de signature, un projet de loi omnibus pour stimuler l’économie, une législation rendant les soins de santé plus accessibles et abordables et une législation réformant les institutions financières du pays, selon sa biographie de la Maison Blanche.

Il a également remporté le prix Nobel de la paix en 2009, faisant de lui le quatrième président à recevoir le prix.

En 2012, Obama a ensuite été réélu après avoir battu le gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney.

Au cours de son deuxième mandat, il a lancé un accord sur le changement climatique pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ralentir le réchauffement climatique qui a été signé par 195 nations.