Où est Balmoral, quand la reine visite-t-elle le château écossais et quelle est l’histoire qui se cache derrière ?

Le château de BALMORAL est une résidence royale achetée en privé par le prince Albert, époux de la reine Victoria, en 1852.

Il reste la propriété privée de la famille royale, mais où se trouve-t-il et quand la reine s’y rend-elle ?

Où est Balmoral ?

Le château de Balmoral est un grand domaine situé à Royal Deeside, dans l’Aberdeenshire, en Écosse, près du village de Crathie.

la vaste propriété est située à 10 km à l’ouest de Ballater et à 11 km à l’est de Braemar.

Le domaine et le château sont la propriété privée de la famille royale et ne sont pas la propriété de la Couronne.

Peu de temps après l’achat du domaine en 1852, la maison existante sur le site s’est avérée trop petite.

Le château de Balmoral est classé par Historic Scotland comme un bâtiment classé de catégorie A

À sa place, la construction de l’actuel château de Balmoral a été commandée.

L’architecte était William Smith d’Aberdeen, bien que ses conceptions aient été modifiées par le prince Albert.

Le château est classé par Historic Scotland en tant que bâtiment classé de catégorie A.

Le nouveau château a été achevé en 1856, l’ancien château étant démoli peu de temps après.

Le domaine Balmoral a été agrandi par les membres successifs de la famille royale et couvre maintenant une superficie d’environ 50 000 acres.

En plus du château principal, il y a 150 autres bâtiments sur le domaine, dont Birkhall, le domaine du prince Charles, Craigowan Lodge et plusieurs autres cottages.

Balmoral est un domaine en activité, comprenant des landes de tétras, des forêts et des terres agricoles, ainsi que des troupeaux gérés de cerfs, de bovins Highland et de poneys.

Depuis 1987, une illustration du château figure au verso des billets de 100 £ émis par la Royal Bank of Scotland.

Les billets de couleur pourpre sont la plus grande coupure de billets de banque émise par la Royal Bank of Scotland et sont toujours en production.

Balmoral est la résidence royale préférée de la reine et elle s'y rend chaque été

Quand la reine visite-t-elle le château écossais ?

Chaque été, le monarque revient au domaine Balmoral pour une pause.

La résidence royale a souvent été décrite comme « le plus bel endroit sur Terre » et est souvent désignée comme la maison préférée de la reine.

La reine a souvent été vue à cheval ou au volant de sa bien-aimée Range Rover sur le terrain accidenté du domaine.

Le reste de la famille royale aime pêcher, chasser, pique-niquer et faire un barbecue tout en visitant la maison écossaise.

Les membres du public peuvent-ils visiter?

Oui, ils peuvent.

Les jardins du château ont été ouverts au public pour la première fois en 1931.

Ils ouvrent désormais tous les jours entre avril 2022 et début août 2022.

Les heures d’ouverture sont de 10h à 17h, avec les dernières admissions recommandées à 16h.

La salle de bal est la seule pièce du château qui peut être vue par le public, les autres sont les pièces privées de la reine.

Il est également possible de réserver un court séjour dans plusieurs des gîtes sur le terrain.