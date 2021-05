BAKE Off: The Professionals est de retour pour une autre série sur Channel 4.

L’édition 2021 du spin-off The Great British Bake Off, qui présente le comédien Tom Allen et le favori de Great British Bake Off, Liam Charles, de retour en tant que présentateurs.

© Mark Bourdillon

Bake Off: The Professionals est de retour pour une nouvelle série en 2021[/caption]

Où est Bake Off: les professionnels filmés?

Les années précédentes, le spin-off de GBBO a été tourné à l’abbaye de Welbeck à Nottingham.

Cependant, cette année, le spectacle a déménagé le tournage à Firle Place dans l’East Sussex.

La cuisine raffinée dans laquelle les professionnels préparent leurs délicieuses friandises est en fait un ensemble, créé à partir de zéro dans la majestueuse demeure chic de Firle Place. Les écuries de cette demeure majestueuse sont transformées en décor somptueux pour le spectacle Bake Off.

Bake Off: The Professionals n’est pas tourné au même endroit que son émission sœur The Great British Bake Off, qui est tournée à Welford Park dans le Berkshire depuis 2014.

À quelle heure est Bake Off: The Professionals sur Channel 4?

Bake Off: The Professionals 2021 débutera le mardi 25 mai à 20h sur Channel 4.

Cette année, nous verrons un tout nouveau lot de candidats en compétition pour impressionner les juges les plus pointilleux à la télévision et les meilleurs experts en pâtisserie: Benoit Blin et Cherish Finden.

Dans chaque épisode, les nouvelles équipes doivent rassembler toutes leurs prouesses pâtissières pour épater les juges et rester dans la compétition.

La dernière série a vu Laurian et Thibault de Cocorico Patisserie sacrés champions, qui remportera le titre cette année?





Combien d’épisodes y aura-t-il?

Bake Off: The Professionals 2021 comprendra dix épisodes.

Chaque épisode de la série durera une heure, diffusé chaque semaine le mardi à 20 heures sur Channel 4.

Dans chaque épisode, les nouvelles équipes doivent rassembler toutes leurs prouesses pâtissières pour impressionner les juges et rester dans la compétition. Les chefs vont-ils s’épanouir dans la cuisine des professionnels sous le regard attentif de Benoit et Cherish ou la pression va-t-elle les atteindre?