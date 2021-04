UNE personne est décédée et un policier a été blessé après que les autorités ont répondu aux informations faisant état d’un possible homme armé dans un lycée du Tennessee.

Personne d’autre n’a été tué ou blessé, selon les responsables.

La scène de la fusillade à Knoxville, Tennessee Crédit: AP

Où est Austin-East High School?

L’école Austin-East Magnet High School est située à Knoxville, une ville située à environ 180 miles à l’est de Nashville.

L’école n’est pas loin du zoo de la ville et de l’Interstate 40.

Une carte du quartier montre que l’école se trouve dans un quartier résidentiel à proximité de certaines églises.

Knoxville a une population d’environ 186 173 habitants.

La scène de la fusillade à Knoxville Crédit: AP

Que s’est-il passé à l’école?

La police a déclaré avoir répondu à l’école vers 15 h 15 le 12 avril et lorsqu’ils ont rencontré un homme avec une arme à feu, des coups de feu ont été tirés.

« Un policier de Knoxville a été frappé au moins une fois et transporté à l’hôpital avec des blessures qui ne devraient pas mettre sa vie en danger », a déclaré la police dans un communiqué.

Le message Facebook a déclaré qu’un homme était mort à l’école.

Le maire de Knoxville, Indya Kincannon, a déclaré à la chaîne de télévision WATE qu’elle avait parlé avec l’officier blessé et qu’il était conscient et de bonne humeur.

Une personne a été tuée Crédit: AP

Bob Thomas, le surintendant des écoles du comté de Knox, a confirmé qu’une fusillade avait eu lieu mais que le bâtiment avait été sécurisé.

« Le bâtiment de l’école a été sécurisé et les étudiants qui n’étaient pas impliqués dans l’incident ont été remis à leurs familles », a déclaré Thomas.

Il a ajouté que les autorités collectaient des informations et sur « cette situation tragique » et que des informations supplémentaires seraient fournies plus tard.

Selon la police, trois étudiants de l’école secondaire Austin-East Magnet ont été abattus loin du campus à moins de trois semaines d’intervalle cette année.

« Il s’agit de la quatrième fusillade inutile impliquant la communauté d’Austin East cette année et nous devons nous assurer de prendre toutes les mesures nécessaires et de faire tous les efforts possibles pour empêcher que ces tragédies continuent de se produire », a déclaré le représentant de l’État, Sam McKenzie.

Le bureau d’enquête du Tennessee a déclaré qu’il envoyait des agents à l’école.