Où est Anna Delvey maintenant ?

ANNA Delvey a trompé l’élite new-yorkaise en lui faisant croire qu’elle était une héritière allemande millionnaire, mais elle a continué à pousser sa marque derrière les barreaux.

Delvey a été reconnue coupable de fraude car ses dettes l’ont finalement rattrapée, mais pas avant d’avoir escroqué 225 000 $ à des banques, des amis, des hôtels, etc.

Anna Delvey a réussi à convaincre l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande Crédit : Instagram

Qui est Anna Delvey ?

Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, est née le 23 janvier 1991 pendant l’Union soviétique en Russie et a déménagé en Allemagne avec sa famille à l’âge de 16 ans.

Elle a déménagé à New York en 2013 et a adopté le personnage d’une héritière allemande, escroquant finalement les mondains, les banques et les hôtels de Manhattan avec des milliers de dollars.

Sorokin a été accusé de grand vol en 2018 et a été reconnu coupable de six chefs d’accusation en 2019.

Elle a été condamnée à un maximum de 12 ans de prison mais a été libérée en février 2021.

Elle a abandonné l’école d’art et de design Central Saint Martin de Londres en 2012 lorsqu’elle a décidé de s’installer à Paris pour un stage chez Purple Magazine.

C’est à cette époque qu’elle a adopté le nom de famille Delvey et a continué à utiliser ce nom pour escroquer des milliers de dollars à des personnes qui pensaient être ses amis.

À l’été 2013, Sorokin a passé du temps à New York pour se lier d’amitié avec le collectionneur d’art Michael Xufu Huang.

C’est alors que Sorokin demanda à accompagner Huang à une exposition en Italie.

Elle aurait promis qu’elle rembourserait le coût des vols et un séjour à l’hôtel à une date ultérieure.

Huang a déclaré à Cosmopolitan que l’argent s’est matérialisé plus tard lorsqu’il a été “viré de l’argent à partir d’un compte inconnu”.

Le point de vente a rapporté que la collectionneuse d’art était devenue plus méfiante à l’égard de Sorokin lorsqu’un restaurant l’a appelé après son dîner d’anniversaire.

Il a été allégué que le restaurant demandait les détails de Sorokin, car les numéros de carte qu’elle avait donnés avaient rebondi.

Où est Anna Delvey maintenant ?

Sorokin a été libérée de prison le 11 février 2021, après avoir purgé trois ans de sa peine.

Mais en mars 2021, six semaines après sa libération, elle a été ramenée en détention par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour avoir dépassé la durée de son visa.

Elle est restée sous la garde de l’ICE, en attendant son expulsion vers l’Allemagne au centre de détention du comté d’Orange à Goshen, selon le New York Post.

Après 17 mois dans les installations du comté d’Orange, à New York, Delvey a été libéré de prison.

Un juge a statué le 5 octobre 2022 que Delvey pouvait être libérée de la garde à vue de l’ICE au milieu de sa lutte contre l’expulsion.

Cette libération est assortie de la clause d’une caution de 10 000 $ ainsi que d’un confinement à domicile 24 heures sur 24 avec surveillance électronique.

L’accord interdit également à Delvey de s’impliquer dans les médias sociaux.

Delvey a expliqué ses nouvelles entreprises et ce qui se passera après sa peine de prison lors d’une interview diffusée en première sur NBC News NOW le 16 juin.

Auparavant, Netflix avait offert à Sorokin 320 000 $ pour les droits de raconter son histoire dans la série policière Inventing Anna, qu’elle a acceptée.

En raison des lois de l’État de New York, les criminels condamnés ne sont pas autorisés à tirer profit de leurs crimes, par conséquent, les fonds reçus de Netflix ont servi à rembourser sa restitution.

Dans un éditorial pour Insider, Sorokin a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de regarder Inventing Anna.

Elle a déclaré: “Il ne semble pas que je regarderai Inventing Anna de si tôt.

“Même si je devais tirer quelques ficelles et y arriver, rien dans le fait de voir une version fictive de moi-même dans ce cadre d’asile criminel-fou ne me semble attrayant.”

Sorokin a déclaré au New York Times en 2019 qu’elle ne regrettait pas le passé.

Elle a admis: “Le truc, c’est que je ne suis pas désolée. Je vous mentirais à vous, à tout le monde et à moi-même si je disais que j’étais désolée pour quoi que ce soit. Je regrette la façon dont j’ai fait certaines choses.”

Est-ce qu’Anna vend de l’art ?

Être derrière les barreaux n’a pas empêché Delvey de profiter de sa célébrité puisque ses 20 œuvres d’art ont été exposées lors d’un événement d’une nuit à l’hôtel public de New York le 19 mai 2022.

L’exposition, intitulée « Prétendument », présentait des croquis que Delvey aurait réalisés pendant sa détention en prison.

Le co-fondateur du groupe qui a acheté l’art de Delvey, Patrick Peters, a déclaré au Sun qu’ils vendaient 48% de la collection d’Anna. qui, selon lui, est évalué à 500 000 $.

“Nous avons dû poster beaucoup de choses [to Delvey]et 90% de celui-ci a été confisqué”, a déclaré Peters en exclusivité au Sun lors de l’événement bondé à Manhattan.

“Anna est la vraie artiste”, a déclaré Peters. “L’espoir est de le vendre éventuellement à l’une des plus grandes maisons de vente aux enchères.”

“Anna a traversé beaucoup de douleur. Elle a utilisé son art comme évasion et comme rédemption. C’est donc une rédemption”, a-t-il ajouté.

Selon le marchand d’art de Delvey, Chris Martine, des fournitures d’art comme des peintures acryliques ont été confisquées en prison, de sorte que son matériel d’art se composait de crayons et de stylos de couleur.

Pendant l’événement, Delvey a été diffusée en direct dans sa tenue de prison orange vif alors qu’elle répondait aux questions de la salle bondée.

De quoi parle Inventing Anna de Netflix ?

Netflix a publié la bande-annonce de la nouvelle mini-série Inventing Anna le 14 janvier 2022.

Le géant du streaming a déclaré: “Toute cette histoire est complètement vraie. Sauf pour toutes les parties qui sont totalement inventées.”

Julia Garner incarnera Anna Delvey aux côtés de l’actrice Laverne Cox.

L’émission a été créée sur Netflix le 11 février 2022.