Où en sont les lois sur l’avortement dans chaque État un an après que la Cour suprême a annulé Roe

Dans l’année qui a suivi la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, qui a mis fin à près d’un demi-siècle de droit national à l’avortement, les États ont adopté des politiques contrastées sur la question. La décision Dobbs a annulé la décision Roe c. Wade de 1973 qui protégeait le droit à un avortement jusqu’à la viabilité fœtale, qui est généralement considérée comme étant d’environ 23 ou 24 semaines de grossesse.

Les législateurs, les gouverneurs, les tribunaux et les électeurs façonnent tous les politiques – et d’autres changements sont en cours.

Une ventilation état par état de la situation actuelle :

ÉTATS OÙ L’AVORTEMENT EST INTERDIT PENDANT LA GROSSESSE

ALABAMA

La loi adoptée en 2019 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exception : la vie ou la santé de la femme.

ARKANSAS

La loi adoptée en 2019 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Vie de femme.

IDAHO

La loi adoptée en 2020 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Viol, inceste et vie de la femme. Un juge a bloqué l’exécution en cas d’urgence médicale.

L’État a également une loi qui considère comme un crime le transport d’un mineur dans le but d’obtenir un avortement sans le consentement parental.

KENTUCKY

La loi adoptée en 2019 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Santé ou vie de la femme.

Les électeurs du Kentucky en 2022 ont rejeté une question de vote pour un amendement qui aurait déclaré qu’il n’y avait pas de droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

LOUISIANE

La loi adoptée en 2006 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Vie ou santé de la femme.

MISSISSIPPI

La loi adoptée en 2007 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Le viol et la vie de la femme.

MISSOURI

La loi adoptée en 2019 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Vie ou santé de la femme.

DAKOTA DU NORD

Une nouvelle loi a été adoptée en 2023, remplaçant celle qui avait été bloquée par un tribunal.

Exceptions : Viol, inceste et santé ou vie de la femme.

OKLAHOMA

La loi adoptée en 2022 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Vie de la femme.

DAKOTA DU SUD

La loi adoptée en 2005 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Vie de la femme.

TENNESSEE

La loi adoptée en 2020 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Santé ou vie de la femme.

TEXAS

La loi adoptée en 2021 est entrée en vigueur après Dobbs.

Exceptions : Santé ou vie de la femme.

VIRGINIE OCCIDENTALE

Interdiction adoptée en 2022 après l’arrêt Dobbs.

Exceptions : Viol, inceste et santé ou vie de la femme.

WISCONSIN

L’interdiction vient d’une loi de 1849. Il y a des litiges quant à savoir si cela devrait être en vigueur.

Exceptions : Vie de femme.

ÉTATS OÙ L’AVORTEMENT EST INTERDIT APRÈS 6 À 15 SEMAINES DE GROSSESSE

ARIZONA

Une interdiction de l’avortement après 15 semaines de gestation a été adoptée en 2022 et est entrée en vigueur après l’arrêt Dobbs.

Exceptions : Santé ou vie de la femme.

Un tribunal d’État a statué qu’une interdiction de l’avortement à tous les stades de la grossesse ne s’applique pas aux médecins ; il y a un différend juridique quant à savoir s’il est en vigueur pour les «aides».

GÉORGIE

La loi adoptée en 2019 interdit l’avortement une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, généralement environ six semaines après le début de la grossesse – et avant que les femmes ne sachent souvent qu’elles sont enceintes.

Exceptions : Viol, inceste et santé ou vie de la femme.

NEBRASKA

La loi adoptée en 2023 interdit l’avortement à 12 semaines d’âge gestationnel.

Exceptions : Viol, inceste et vie de la femme.

ÉTATS OÙ DES INTERDICTIONS ONT ÉTÉ ADOPTÉES MAIS NE SONT PAS ENCORE EN VIGUEUR

FLORIDE

Une interdiction de l’avortement après 15 semaines de gestation a été adoptée en 2022 et est entrée en vigueur après l’arrêt Dobbs.

Exceptions : Santé ou vie de la femme.

Si un tribunal conclut que l’interdiction actuelle est conforme à la constitution de l’État, elle doit être remplacée par une autre plus stricte adoptée en 2023 qui interdirait l’avortement après six semaines et ajouterait des exceptions pour les cas de viol et d’inceste.

CAROLINE DU NORD

Une interdiction des avortements après 20 semaines est en vigueur jusqu’au 1er juillet, date à laquelle une interdiction après 12 semaines, avec des exceptions pour la santé et la vie de la femme, le viol et l’inceste, entre en vigueur.

ÉTATS OÙ LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS ONT ÉTÉ MIS EN SUSPENSION PAR LES TRIBUNAUX

INDIANA

Une interdiction de l’avortement après 22 semaines de gestation est en place.

Une loi interdisant l’avortement à tout moment de la grossesse a été adoptée en 2022 après Dobbs, mais la Cour suprême de l’Indiana l’a suspendue.

MONTANA

L’avortement est interdit après la viabilité. Un juge du Montana a suspendu l’application d’une interdiction des avortements après 20 semaines et de la procédure la plus couramment utilisée au deuxième trimestre, la dilatation et l’évacuation, après 15 semaines.

OHIO

Une interdiction des avortements après 22 semaines est en place. Un juge du comté a suspendu l’interdiction de l’avortement après la détection d’une activité cardiaque. La Cour suprême de l’État est en train de revoir cette décision.

Les groupes de défense des droits à l’avortement poursuivent une mesure pour le scrutin de novembre qui inscrirait dans la constitution de l’État le droit de prendre ses propres décisions sur une variété de questions de soins génésiques.

CAROLINE DU SUD

Une interdiction des avortements après 20 semaines est en place. Un juge a suspendu l’application d’une interdiction après qu’une activité cardiaque a été détectée.

UTAH

Une interdiction des avortements après 18 semaines est en place. Un tribunal d’État a suspendu l’application d’une interdiction de l’avortement à tous les stades de la grossesse. L’interdiction des cliniques d’avortement est également suspendue.

WYOMING

L’avortement est interdit après la viabilité. Un tribunal d’État a suspendu l’application de deux interdictions différentes à tous les stades de la grossesse. L’État a également adopté une interdiction spécifique des avortements médicamenteux qui devrait entrer en vigueur en juillet.

LES ÉTATS QUI ONT AGISSÉ POUR PROTÉGER L’ACCÈS À L’AVORTEMENT

CALIFORNIE

L’avortement est interdit après la viabilité.

Depuis l’année dernière, l’État a adopté un décret exécutif, des lois et un amendement constitutionnel pour protéger l’accès à l’avortement.

COLORADO

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse.

Un décret exécutif et des lois pour protéger l’accès à l’avortement et un autre pour interdire les « pratiques trompeuses » des centres anti-avortement ont été adoptés depuis l’année dernière.

CONNECTICUT

L’avortement est interdit après la viabilité. Un décret signé l’année dernière protège l’accès à l’avortement.

DELAWARE

L’avortement est interdit après la viabilité. Une loi a été adoptée depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

DISTRICT DE COLOMBIE

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse. Une loi a été adoptée depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

HAWAII

L’avortement est interdit après la viabilité. Un décret exécutif et une loi ont été adoptés depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

ILLINOIS

L’avortement est interdit après la viabilité. Une loi a été adoptée depuis l’année dernière protégeant l’accès.

MAINE

L’avortement est interdit après la viabilité. Un décret exécutif a été signé depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

MARYLAND

L’avortement est interdit après la viabilité. Une loi a été adoptée depuis l’année dernière protégeant l’accès.

MASSACHUSSETS

L’avortement est interdit après 24 semaines. Une loi a été adoptée depuis l’année dernière protégeant l’accès.

MICHIGAN

L’avortement est interdit après la viabilité. Un amendement constitutionnel a été adopté en 2022 pour protéger l’accès à l’avortement.

MINNESOTA

L’avortement est interdit après la viabilité. Un décret exécutif et une loi ont été adoptés depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

NEVADA

L’avortement est interdit après 24 semaines. Un décret exécutif et une loi ont été adoptés depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

NEW JERSEY

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse. Une loi a été adoptée depuis l’année dernière protégeant l’accès.

NOUVEAU MEXIQUE

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse. Un décret exécutif et une loi ont été adoptés depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

NEW YORK

L’avortement est interdit après la viabilité. Des lois ont été adoptées depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

PENNSYLVANIE

L’avortement est interdit après 24 semaines. Un décret exécutif a été signé depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

RHODE ISLAND

L’avortement est interdit après la viabilité. Un décret exécutif a été signé depuis l’année dernière pour protéger l’accès. Une loi de 2023 étend la couverture de l’avortement aux travailleurs de l’État et aux inscrits à Medicaid.

VERMONT

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse. Un amendement constitutionnel et une loi protégeant l’accès ont été promulgués depuis l’année dernière.

WASHINGTON

L’avortement est interdit après la viabilité. Un décret exécutif et une loi ont été adoptés depuis l’année dernière pour protéger l’accès.

ÉTATS OÙ LES PRINCIPALES POLITIQUES EN MATIÈRE D’AVORTEMENT SONT INCHANGÉES DEPUIS DOBBS

ALASKA

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse.

IOWA

Une interdiction de l’avortement après 22 semaines de gestation est en place.

KANSAS

Une interdiction de l’avortement après 22 semaines de gestation est en place.

Les électeurs de 2022 ont rejeté une question de vote qui n’aurait pas trouvé le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

NEW HAMPSHIRE

L’avortement est interdit après 24 semaines.

OREGON

L’avortement n’est interdit à aucun moment de la grossesse.

VIRGINIE

L’avortement est interdit après le deuxième trimestre, vers 26 semaines.

