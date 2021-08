Où en sont les grandes entreprises sur la variante delta et les plans de retour au bureau

BlackRock et Wells Fargo sont parmi les derniers grands employeurs à repousser d’un mois les plans de réouverture à l’automne. Wells Fargo a déclaré que la première phase de son plan se déroulerait désormais début octobre plutôt que début septembre, selon une note de jeudi du directeur de l’exploitation Scott Powell, et la société a déclaré que d’autres ajustements pourraient être apportés. Amazon a repoussé ses plans à janvier 2022 pour le personnel de l’entreprise.

Mais la situation reste fluide et les entreprises restent divisées sur le calendrier des plans de réouverture des lieux de travail et les politiques Covid qui seront mises en œuvre.

Alors que la variante delta de Covid, hautement contagieuse, continue de se propager dans tout le pays, de nombreuses entreprises basées aux États-Unis, dont Apple, Alphabet, Lyft et Uber, ont commencé à annoncer de nouveaux mandats de vaccins et à retarder complètement les plans de retour au bureau.

Walgreens Boots Alliance a déclaré mercredi que le nombre de vaccins administrés avait augmenté de plus de 30% au cours des dernières semaines dans certains États, dont l’Alabama, la Floride, la Géorgie et le Kentucky. Ce nombre pourrait augmenter à mesure que la Food and Drug Administration donne son approbation complète, contre une autorisation d’utilisation d’urgence, aux vaccins, ce qu’elle vise à faire pour le vaccin Pfizer le mois prochain.

Tout au long de la pandémie de coronavirus, des entreprises telles que Walmart, Target, American Airlines et McDonald’s ont encouragé les employés à se faire vacciner contre Covid en utilisant des incitations telles que des congés payés et des primes en espèces, et cela se poursuit. Mercredi, Le géant de la gestion d’actifs Vanguard a déclaré qu’il paierait 1 000 $ aux travailleurs s’ils se faisaient vacciner.

L’exigence d’une preuve de vaccination pour entrer dans les locaux a suscité certaines critiques, affirmant qu’elle serait discriminatoire pour les non vaccinés, tandis que les soi-disant laissez-passer ou passeports vaccinaux peuvent également être des initiatives difficiles à mettre en place du point de vue de la protection et de la sécurité des données.

Parmi les cadres supérieurs des ressources humaines interrogés dans le cadre de l’enquête flash de CNBC, près des trois quarts déclarent qu’ils n’ont pas besoin de preuve de vaccination pour que leurs employés retournent au bureau.

L’enquête Gartner a révélé qu’une minorité d’entreprises adoptaient un mandat de vaccin (8 %) pour les employés avant de retourner au bureau, une conclusion qui a à peine changé de juin à juillet, mais qui est en hausse par rapport à seulement 2 % en février. Une grande majorité (89 %) encouragent les employés à se faire vacciner mais ne l’exigent pas.

Une majorité de répondants à l’enquête CNBC WEC ont déclaré qu’ils exigeraient que les employés portent des masques dans les bureaux physiques si un mandat du CDC était mis en œuvre dans leur région.

« Nous exigerons que les employés non vaccinés portent des masques », a déclaré un membre du conseil à CNBC. « Les masques seront facultatifs pour les employés entièrement vaccinés, et nous continuerons d’exiger des tests hebdomadaires pour tous les employés, vaccinés et non vaccinés. »

Walmart a déclaré à son personnel d’entreprise et à ses employés de direction qu’ils devaient être vaccinés d’ici octobre, mais s’attend à ce que peu après la fête du Travail, le personnel de son siège soit proche des niveaux qu’il était avant le début de la pandémie, selon une note de service obtenue par CNBC en fin juillet. Il a également récemment pris la décision d’obliger les travailleurs à porter des masques dans les magasins des comtés jugés à haut risque de Covid, et a doublé l’incitation pour les employés qui se font vacciner.

Le marché du travail tendu et les difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs de tous les secteurs pour retenir et attirer des employés sont un facteur des politiques de vaccination contre le Covid. « Cela a été un énorme défi de faire vacciner notre champ et nous sommes très prudents en raison de l’environnement de travail concurrentiel », a déclaré un membre du conseil exécutif de CNBC Workforce à propos de la décision de ne pas imposer la vaccination. Mais les membres de l’équipe de l’entreprise sur le terrain/au détail ont reçu une formation et des incitations supplémentaires, en plus des quatre heures de congé payé pour chaque vaccination.