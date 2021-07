Où en sont les efforts pour augmenter le salaire minimum fédéral

C’est alors même que la productivité et l’efficacité des travailleurs ont plus que doublé, a-t-il déclaré.

Cela fait 12 ans depuis la dernière augmentation du salaire minimum fédéral, et si une augmentation du salaire minimum sera adoptée par le Congrès ou non est toujours une question.

Même si certains Américains réclament plus de chèques de relance, d’autres demandent : pourquoi ne pouvons-nous pas plutôt avoir un salaire minimum plus élevé ?

Certaines entreprises ont fait les gros titres de leurs objectifs de salaire horaire. Qui comprend Bank of America, qui a annoncé son intention d’augmenter son salaire minimum à 25 $ de l’heure d’ici 2025, et des détaillants comme Amazon et Target, qui ont promis de payer leurs employés 15 $ de l’heure.

Actuellement, seuls quatre États ont un salaire minimum supérieur ou égal à 12,50 $ l’heure, selon Business for a Fair Minimum Wage, qui fait campagne pour des salaires plus élevés. Ils comprennent la Californie, le Massachusetts, New York et Washington.

Pendant ce temps, 20 États ont des salaires qui ne dépassent pas le salaire minimum fédéral de 7,25 $.

Notamment, le président Joe Biden a décidé d’augmenter le salaire minimum fédéral pour les entrepreneurs fédéraux à 15 $ l’heure.

L’un des problèmes liés à l’attente pour remédier aux bas salaires horaires est la hausse de l’inflation, selon Mishel.

« L’inflation a déjà beaucoup réduit le salaire minimum », a-t-il déclaré.