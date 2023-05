Où en sont les discussions avant la réunion

WASHINGTON – Le président Joe Biden doit rencontrer le président de la Chambre Kevin McCarthy mardi après-midi aux côtés d’autres hauts dirigeants du Congrès pour discuter du plafond de la dette, un jour avant que Biden ne se rende au Japon pour le sommet du Groupe des Sept.

Dans les coulisses, le personnel des deux côtés travaille quotidiennement depuis que les dirigeants se sont rencontrés la semaine dernière pour tenter de parvenir à un accord avant juin, lorsque le gouvernement fédéral pourrait manquer d’argent. Les dirigeants ont quitté la réunion précédente avec peu de progrès à montrer.

« Je pense vraiment qu’il y a un désir de leur part, ainsi que du nôtre, de parvenir à un accord, et je pense que nous serons en mesure de le faire », a déclaré Biden aux journalistes dimanche dans le Delaware. Quant à son état d’esprit, il a déclaré : « Je reste optimiste parce que je suis un optimiste de naissance ».

McCarthy a chanté un air différent, déclarant à NBC News lundi devant le Capitole, « Je pense toujours que nous sommes loin l’un de l’autre. »

« Il ne me semble pas encore qu’ils veuillent un accord », a déclaré McCarthy. « On dirait qu’ils veulent avoir l’air d’être en réunion. Ils ne parlent de rien de sérieux. »

Biden et McCarthy devaient se rencontrer à nouveau vendredi avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, qui ont assisté à la dernière réunion, mais cela a été reporté car les négociations se poursuivaient dans les coulisses. Une source proche des rencontres a déclaré à NBC News que le retard est une évolution positive et un signe que les pourparlers « progressent ».

La Maison Blanche a soutenu que Biden avait l’intention de se rendre au sommet du G-7 au Japon plus tard cette semaine, mais le président lui-même a déclaré que cela pourrait changer en fonction des pourparlers sur le plafond de la dette. Après le voyage du G-7, Biden devait se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée avant de se rendre en Australie pour une réunion des dirigeants des nations « Quad », les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde.

McCarthy a déclaré aux journalistes qu’il était essentiel qu’ils parviennent à un accord avant ce week-end afin que le projet de loi ait suffisamment de temps pour passer par les deux chambres du Congrès et revenir au bureau du président pour signature.

Les discussions ont des enjeux importants : un défaut de paiement de la dette souveraine ferait des ravages sur l’économie et bouleverserait les marchés mondiaux. Un défaut sur les bons du Trésor pourrait plonger l’économie américaine en chute libre. La dernière fois que les républicains du Congrès ont menacé de faire défaut en 2011, Standard & Poor’s dégradé la cote de crédit des États-Unis pour la toute première fois à AA+ de AAA.

Le relèvement du plafond de la dette est nécessaire pour que le gouvernement couvre les engagements de dépenses déjà approuvés par le Congrès et le président et évite les défauts de paiement. Cela n’autorise pas de nouvelles dépenses. Mais les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils ne lèveraient pas la limite si Biden et les législateurs n’acceptaient pas les futures réductions de dépenses.

Le département du Trésor a pris des mesures extraordinaires pour continuer à payer les factures du gouvernement et s’attend à pouvoir éviter un tout premier défaut de paiement au moins jusqu’au début juin. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti la semaine dernière que le non-relèvement du plafond de la dette entraînerait une « catastrophe économique ».

Si les États-Unis devaient faire défaut, le produit intérieur brut chuterait de 4 % et plus de 7 millions de travailleurs perdraient leur emploi, Moody’s Analytics récemment projeté. Même un bref défaut entraînerait la perte de 2 millions d’emplois, selon les données.