Des mesures de sécurité renforcées sont mises en place autour du Capitole américain le 7 janvier, un jour après que des émeutiers ont pris le contrôle du bâtiment. | Kent Nishimura / Los Angeles Times / Getty Images

«Les flics étaient très cool» – et cela inquiète les démocrates.

Une enquête du Congrès sur la prise d’assaut meurtrière du Capitole américain mercredi comprendra une enquête pour savoir si les insurgés pro-Trump bénéficiaient d’un «certain niveau de soutien à l’intérieur» alors qu’ils montaient leur attaque, a déclaré vendredi le représentant démocrate Tim Ryan de l’Ohio.

Ryan, ancien candidat présidentiel qui préside le sous-comité de la branche législative du comité des crédits de la Chambre, qui comprend la police du Capitole des États-Unis dans sa juridiction, a déclaré vendredi à la Colline que les vidéos qui semblent montrer des agents coopérant avec la foule «seront examinées en profondeur. «

Dans les jours qui ont suivi l’infiltration, métrage que Ryan a qualifié de «dérangeant» est apparu des officiers de la police du Capitole debout pendant que des insurgés pro-Trump entrent dans le bâtiment. D’autres clips, y compris celui où un officier semble prendre un selfie avec l’un des émeutiers, ont également suscité des inquiétudes à Capitol Hill.

J’ai regardé ce clip 100 fois et je n’arrive toujours pas à y croire pic.twitter.com/7vYfmPJoxB – Tim Hogan (@timjhogan) 8 janvier 2021

De plus, le New York Times a rapporté jeudi qu’un officier de la police du Capitole avait offert des instructions aux émeutiers au bureau du chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, tandis qu’un autre émeutier a déclaré à CNN: «Les flics étaient très cool. Ils se disaient: « Hé les gars, passez une bonne nuit. » … Vous pouvez voir que certains d’entre eux sont de notre côté.

Les flics ont donné des instructions aux émeutiers vers le bureau de Schumer, mais ont pointé une arme sur un photographe et ne croyaient pas qu’elle était journaliste. C’est étonnant de constater le niveau de sécurité dans les couloirs d’une branche co-égale du gouvernement dans l’ère post-11 septembre. https://t.co/HRcll5w15j – Maggie Haberman (@maggieNYT) 8 janvier 2021

Ces rapports émergent alors qu’un nombre croissant de démocrates de la Chambre expriment leur inquiétude quant à la façon dont les événements se sont déroulés mercredi. Vendredi, le whip de la majorité à la Chambre Jim Clyburn a dit à SiriusXM que les émeutiers «sont allés là où vous ne trouverez pas mon nom, mais ils ont trouvé où j’étais censé être», notant qu’ils ont trouvé son bureau non marqué, dans lequel il dit qu’il fait l’essentiel de son travail, tout en semblant passer son cérémonial une. « Donc, quelque chose d’autre se passait mal ici », a déclaré Clyburn.

La représentante Pramila Jayapal de l’État de Washington, qui préside le Congressional Progressive Caucus, l’a dit plus franchement Presse complète hôte Greta van Susteren.

«Je suis très triste de dire que je crois qu’il y avait des gens au sein de la police du Capitole et dans le bâtiment du Capitole qui ont contribué à aider ces insurgés à vraiment avoir un plan très bien coordonné pour quand ils allaient venir, comment ils allaient. va venir », a déclaré Jayapal, selon Politico.

Dans un fil tweet Samedi matin, a déclaré Ryan, «pour l’ensemble du Congrès américain, y compris les personnalités clés de la succession, être laissé si vulnérable aux insurgés violents est un échec. Clair et simple. C’est inacceptable et ne pourra jamais se reproduire. »

De plus, pour l’ensemble du Congrès américain, y compris des personnalités clés dans la ligne de succession, être laissé si vulnérable aux insurgés violents est un échec. Clair et simple. C’est inacceptable et ne pourra jamais se reproduire. – Membre du Congrès Tim Ryan (@RepTimRyan) 9 janvier 2021

La police du Capitole n’a pas répondu aux demandes de commentaires, et il reste à voir s’il existe un soutien pour les soupçons de certains démocrates. Cependant, les efforts pour savoir s’il y a eu collusion avec la police peuvent aller au-delà de l’enquête annoncée vendredi: le représentant de New York pour le premier mandat Jamaal Bowman tweeté vendredi qu’il envisage de présenter un projet de loi pour «créer une commission chargée d’enquêter sur l’attaque et les liens entre les suprémacistes blancs et la police du Capitole».

« Ce n’est pas entièrement une histoire d’incompétence de la part des forces de l’ordre, » Bowman, nouveau membre de la « Squad » progressiste, tweeté. «Et nous devons nous demander: est-ce que certains de ceux qui sont chargés de nous protéger ont volontairement abandonné leurs postes? Y a-t-il eu un effort coordonné pour prendre le contrôle du gouvernement des États-Unis avec violence? »

Je présente le Congressional Oversight of Unjust Policing Act pour découvrir comment l’attaque terroriste sur notre Capitole a pu enfreindre le Capitole. Ce projet de loi établira une commission chargée d’enquêter sur l’attaque et les liens entre les suprémacistes blancs et la police du Capitole. pic.twitter.com/nOV8OBbfzc – Membre du Congrès Jamaal Bowman (@RepBowman) 8 janvier 2021

Les disparités raciales dans les services de police étaient clairement visibles

Au-delà des inquiétudes spécifiques concernant le soutien interne potentiel de l’USCP aux émeutiers, certains membres du Congrès ont souligné la disparité discordante dans l’utilisation de la force par la police entre l’attaque de mercredi et les manifestations Black Lives Matter à Washington l’été dernier.

«De nombreux manifestants, y compris dans ma ville natale de San Antonio, ont été abattus avec des balles en caoutchouc», a déclaré le représentant démocrate Joaquin Castro au Texas Tribune. «Les gens ont eu des gaz lacrymogènes utilisés rapidement. Dans cette situation, je ne sais tout simplement pas comment les manifestants ont atteint le siège du Capitole américain, sont entrés dans la salle du Sénat.

Au total, l’attaque de mercredi a fait cinq morts, dont celle de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick. Selon CNN, une enquête fédérale pour meurtre sera ouverte sur la mort de Sicknick. En outre, plus de 50 policiers de l’USCP ou de la police métropolitaine de DC ont été blessés dans l’attaque et 15 policiers ont été hospitalisés.

Malgré cela, un nombre relativement restreint d’arrestations a été effectué le jour de l’attaque. Au total, seulement 61 personnes ont été arrêtées mercredi, selon CNN, contre plus de 300 arrêtées en une seule journée en juin dernier lors des manifestations de Black Lives Matter.

Toujours en juin de l’année dernière, la police en tenue anti-émeute déclenché des gaz lacrymogènes sur les manifestants pacifiques pour effacer le parc Lafayette de Washington, DC et faire place à une séance photo Trump. La police a semblé hésiter à utiliser une telle force mercredi, ce qui a entraîné une scène totalement différente – y compris des images d’un partisan de Trump qui a posé avec ses bottes sur le bureau de Pelosi.

Voici le moment où la police a tiré des gaz lacrymogènes sur une foule de manifestants pacifiques à Lafayette Park, quelques minutes avant le discours de Trump dans la roseraie. pic.twitter.com/KPjxMKdDyx – Cameron Peters (@jcameronpeters) 1 juin 2020

Comme l’a expliqué Anna North de Vox, certains ont fait valoir que la réponse de l’USCP a peut-être été influencée par les réactions négatives à la brutalité policière observée lors de nombreuses manifestations pour les droits civiques de 2020. « Je suis à peu près sûr que la police du Capitole essayait de faire quelque chose d’un peu plus doux, alors que nous essayons d’accueillir les manifestants là-haut, mais cela est devenu incontrôlable », a déclaré Terrance Gainer, qui dirigeait auparavant la police du Capitole, sur CNN jeudi.

Dans le passé, cependant, la police du Capitole n’a pas tardé à arrêter les manifestants sur la Colline. Plus de 300 personnes ont été arrêtées dans un immeuble de bureaux du Sénat lors d’une manifestation pacifique en 2018 contre la confirmation de l’actuel juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh.

Quelle que soit la raison, les démocrates semblent déterminés à assurer la responsabilité des échecs de cette semaine par la police du Capitole et d’autres services de sécurité du Congrès.

« Il y a eu une rupture stratégique, c’est sûr », a déclaré Ryan aux journalistes mercredi après le siège. « Vous pouvez parier que nous allons aller au fond des choses. »

Et il y a déjà eu un remaniement du leadership. Le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a présenté sa démission jeudi au milieu de critiques soutenues, et après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, l’ait appelé à le faire.

Le sergent d’armes du Sénat a également démissionné plus tôt cette semaine après que Schumer a déclaré qu’il prévoyait de le licencier lorsqu’il devenait chef de la majorité le 20 janvier. Pelosi, quant à lui, a indiqué lors de sa conférence de presse hebdomadaire de jeudi qu’une démission du sergent d’armes de la Chambre serait à venir.

«Au moins cinq personnes ont perdu la vie à cause de ce qui s’est passé la semaine dernière, et notre sécurité nationale a été gravement menacée», Ryan a déclaré dans un tweet de samedi. «Non seulement nous devons aller au fond de la façon dont et pourquoi cela a été autorisé, mais nous avons le devoir de veiller à ce que cela ne se reproduise JAMAIS.»