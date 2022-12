Où en sont les Bears de Chicago dans les dernières projections de repêchage de la NFL 2023 – Shaw Local

Le calendrier est passé à décembre. Les semaines restantes dans la saison NFL diminuent. Les Bears, grâce à une demi-douzaine de défaites en une possession, ont l’un des pires records de la ligue.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à l’année prochaine.

Pour les Bears, il y aura beaucoup de discussions sur le repêchage au cours des prochains mois. Cette intersaison consistera à trouver de l’aide pour le quart-arrière Justin Fields. Qui le directeur général Ryan Poles ciblera-t-il dans cet esprit?

Les Bears ont de bonnes chances de décrocher un premier choix au repêchage. Au fur et à mesure que les pertes augmentaient, leur créneau de repêchage projeté a continué d’augmenter. Voici où en sont les choses au début de la semaine 14.

Choix projeté des ours : 2e au total

À 3-10, les Bears devraient actuellement avoir le deuxième choix au total, derrière seulement les Texans de Houston 1-10-1.

Avec les Bears sur un congé de la semaine 14, deux équipes ont la possibilité de les rattraper. Tous deux à 3-9, les Broncos et les Rams pourraient égaliser les Bears avec une autre défaite cette semaine. Les Broncos affronteront les Chiefs, ce qui n’augure rien de bon, et les Rams sans Matthew Stafford auront les Raiders jeudi soir. (Remarque : les deux équipes ont échangé leurs meilleurs choix, le choix des Broncos appartient désormais aux Seahawks et celui des Rams aux Lions).

Les Bears ont un calendrier plus difficile que Denver et Los Angeles. Donc, si ces trois équipes étaient à égalité à 3-10, les Bears se verraient attribuer le choix le plus bas des trois (dans ce cas, le quatrième au total).

Voici le top 10 projeté

Voici à quoi ressemblerait le sommet du repêchage si la saison se terminait aujourd’hui. L’équipe avec le pire record se voit attribuer le premier choix, le deuxième pire record choisit le deuxième, et ainsi de suite. S’il y a égalité, l’équipe avec la plus mauvaise force de calendrier se voit attribuer le choix le plus élevé. La force du calendrier est déterminée par les records combinés des adversaires.

Le projet de commande prévisionnel est conforme à tankathon.com.

Équipe Enregistrement Force du calendrier 1. Texans 1-10-1 .505 2. Ours 3-10 .575 3. Broncos (échangés aux Seahawks) 3-9 .478 4. Béliers (échangés aux Lions) 3-9 .498 5. Saints (échangés aux Eagles) 4-9 .505 6. Panthères 4-8 .450 7. Les jaguars 4-8 .502 8. Cardinaux 4-8 .510 9. Poulains 4-8-1 .507 10. Faucons 5-8 .445

Qu’est-ce qui a changé cette semaine ?

Le plus grand changement avec le top 10 cette semaine a été que la victoire de Green Bay sur les Bears l’a fait passer du n ° 8 au n ° 11. Les Packers ont une fiche de 5-8 et sont à égalité avec Atlanta pour la 10e place. Comme les Bears, les Packers ont un calendrier très difficile. Les équipes NFC Nord ont affronté l’ensemble de l’AFC Est et l’ensemble de la NFC Est cette saison. Aucune des deux divisions n’a actuellement une seule équipe avec un record de défaites.

Avec leur troisième défaite consécutive, les Colts sont passés de la 14e à la 9e place. À l’inverse, les Raiders continuent de gagner. Avec leur troisième victoire consécutive, les 5-7 Raiders sont passés de la neuvième à la 12e place.

Que regarder cette semaine

Les Broncos sont des outsiders de 7,5 points à domicile contre les Chiefs, mais les fans des Bears devraient viser une victoire à Denver. Ils devraient également viser une victoire des Rams sur les Raiders.

Il est peu probable que les Texans battent les Cowboys cette semaine ou les Chiefs la semaine prochaine. Mais ils ont des matchs gagnables pour compléter leur calendrier contre les Titans, les Jaguars et les Colts. Leur seule victoire est survenue contre Jacksonville et ils ont égalé Indianapolis lors de la semaine 1.

Les Saints, les Colts et les Falcons sont tous sur une semaine de congé, donc leurs records ne changeront pas. Parmi le trio d’équipes de 4 à 8 actuellement assis aux places n ° 6, 7 et 8, les Panthers visitent les Seahawks, les Jaguars partent sur la route pour affronter les Titans et les Cardinals accueillent les Patriots. Tous les trois sont des outsiders.