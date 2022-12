Où en sont les Bears de Chicago dans les dernières projections de repêchage de la NFL 2023, jusqu’à la semaine 16 – Shaw Local

Le calendrier est passé à décembre. Les semaines restantes dans la saison NFL diminuent. Les Bears, grâce à une demi-douzaine de défaites en une possession, ont l’un des pires records de la ligue.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à l’année prochaine.

Pour les Bears, il y aura beaucoup de discussions sur le repêchage au cours des prochains mois. Cette intersaison consistera à trouver de l’aide pour le quart-arrière Justin Fields. Qui le directeur général Ryan Poles ciblera-t-il dans cet esprit?

Les Bears ont de bonnes chances de décrocher un premier choix au repêchage. Au fur et à mesure que les pertes augmentaient, leur créneau de repêchage projeté a continué d’augmenter. Voici où en sont les choses au début de la semaine 17.

Choix projeté des ours : 2e au total

Les Texans ont battu les Titans cette semaine pour leur deuxième victoire de la saison. Tout à coup, les Bears sont de retour dans la conversation pour le choix n ° 1 au classement général.

Les Texans affrontent les Jaguars et les Colts lors de leurs deux derniers matchs. Ce sont des matchs gagnables pour les Texans 2-12-1. Pour que les Bears se hissent au premier rang du classement général, ils devraient perdre leurs deux derniers matchs contre Detroit et Minnesota et espérer que Houston remporte l’un de ses deux derniers.

Denver a tenu bon au n ° 3 après une raclée aux mains des Rams. Arizona et Denver ont tous deux une fiche de 4-11 derrière les Bears de 3-12.

Voici le top 10 projeté

Voici à quoi ressemblerait le sommet du repêchage si la saison se terminait aujourd’hui. L’équipe avec le pire record se voit attribuer le premier choix, le deuxième pire record choisit le deuxième, et ainsi de suite. S’il y a égalité, l’équipe dont le calendrier est le plus faible se voit attribuer le choix le plus élevé. La force du calendrier est déterminée par les records combinés des adversaires.

Le projet de commande prévisionnel est conforme à tankathon.com.

Équipe Record Force du calendrier 1. Texans 2-12-1 .490 2. Ours 3-12 .567 3. Broncos (échangés aux Seahawks) 4-11 .490 4. Cardinaux 4-11 .522 5. Poulains 4-10-1 .510 6. Faucons 5-10 .465 7. Béliers (échangés aux Lions) 5-10 .506 8. Panthères 6-9 .457 9. Les aventuriers 6-9 .463 10. Saints (échangés aux Aigles) 6-9 .522

Qu’est-ce qui a changé cette semaine ?

Avec une victoire sur les Broncos, les Rams sont passés du n ° 7 au n ° 4 la semaine dernière. Remarque : les Broncos ont échangé leur premier choix contre les Seahawks et les Rams ont échangé le leur contre les Lions.

Les Saints et les Raiders ont fait volte-face aux places n ° 9 et 10 grâce à une défaite des Raiders et une victoire des Saints (le choix de la Nouvelle-Orléans appartient à Philadelphie).

Le Tennessee est entré dans le chat après avoir semblé être une équipe éliminatoire pendant une grande partie de la saison. Avec Ryan Tannehill mis à l’écart pour le reste de l’année après une opération à la cheville, plus une défaite contre les Texans, les Titans 7-8 sont passés au n ° 13, un seul match hors de la conversation pour un choix parmi les 10 premiers.

Les chances des Bears parmi les cinq premiers choix semblent très bonnes en ce moment, à moins qu’ils ne gagnent leurs deux derniers matchs.

Que regarder cette semaine

Les Cardinals et les Falcons s’affrontent avec des implications majeures sur le repêchage. Les Texans et les Jaguars jouent tous les deux leur meilleur football en ce moment et se rencontreront à Houston dimanche.

Les Panthers (6-9) contre les Buccaneers (7-8) sont les rares matchs qui ont à la fois des implications en séries éliminatoires et des implications parmi les 10 meilleurs choix au repêchage. Le gagnant dirigera la division NFC Sud. Le perdant pourrait envisager une sélection parmi les 10 meilleures du repêchage.

Les Broncos, qui sont à la traîne des Bears, terminent la saison avec les Chiefs cette semaine et les Chargers la semaine prochaine. La façon dont les Broncos jouent, ceux-ci ne ressemblent pas à des jeux gagnables. Si les Bears parviennent à remporter une victoire contre les Lions ou les Vikings, les Broncos semblent prêts à s’emparer de cette place de n ° 2.