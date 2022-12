Où en sont les Bears de Chicago dans les dernières projections de repêchage de la NFL 2023, jusqu’à la semaine 15 – Shaw Local

Le calendrier est passé à décembre. Les semaines restantes dans la saison NFL diminuent. Les Bears, grâce à une demi-douzaine de défaites en une possession, ont l’un des pires records de la ligue.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à l’année prochaine.

Pour les Bears, il y aura beaucoup de discussions sur le repêchage au cours des prochains mois. Cette intersaison consistera à trouver de l’aide pour le quart-arrière Justin Fields. Qui le directeur général Ryan Poles ciblera-t-il dans cet esprit?

Les Bears ont de bonnes chances de décrocher un premier choix au repêchage. Au fur et à mesure que les pertes augmentaient, leur créneau de repêchage projeté a continué d’augmenter. Voici où en sont les choses au début de la semaine 16.

Choix projeté des ours : 2e au total

Dans un match qui mettait en vedette deux équipes partant des quarts de réserve, les Broncos ont battu les Cardinals – ce qui a aidé les Bears à se faire une place de repêchage. Les Bears sont actuellement seuls avec le deuxième choix au total. Parce que les Bears ont le calendrier le plus difficile de la NFL, ils ne «gagneront» aucun bris d’égalité. Il y a une semaine, alors que Denver et Chicago avaient des records égaux, les Broncos étaient aux commandes pour le choix n ° 2.

Au lieu de cela, Denver “gagne” l’égalité à trois entre 4 à 10 équipes dans les Broncos, les Rams et les Cardinals. Deux de ces équipes s’affronteront cette semaine.

Remarque : les Broncos ont échangé leur premier choix contre les Seahawks et les Rams ont échangé le leur contre les Lions.

Voici le top 10 projeté

Voici à quoi ressemblerait le sommet du repêchage si la saison se terminait aujourd’hui. L’équipe avec le pire record se voit attribuer le premier choix, le deuxième pire record choisit le deuxième, et ainsi de suite. S’il y a égalité, l’équipe dont le calendrier est le plus faible se voit attribuer le choix le plus élevé. La force du calendrier est déterminée par les records combinés des adversaires.

Le projet de commande prévisionnel est conforme à tankathon.com.

Équipe Record Force du calendrier 1. Texans 1-12-1 .504 2. Ours 3-11 .574 3. Broncos (échangés aux Seahawks) 4-10 .483 4. Béliers (échangés aux Lions) 4-10 .500 5. Cardinaux 4-10 .517 6. Poulains 4-9-1 .508 7. Faucons 5-9 .447 8. Panthères 5-9 .452 9. Saints (échangés aux Aigles) 5-9 .496 10. Les aventuriers 6-8 .454

Qu’est-ce qui a changé cette semaine ?

Outre les Broncos qui ont remporté une victoire, les Saints ont battu les Falcons, ce qui fait mal aux Eagles parce que Philadelphie a échangé contre le premier choix de la Nouvelle-Orléans. Les Cardinals et les Colts, perdants de quatre matchs consécutifs, se sont rapidement lancés dans la conversation pour un choix parmi les cinq premiers.

Les Texans ont presque bouleversé les Chiefs, ce qui aurait été une victoire choquante pour l’équipe avec une prise ferme sur le choix n ° 1 au classement général.

Il y a actuellement un grand groupe de 6 à 8 équipes dans les places n ° 10 à 14. Cela comprend les Raiders, les Jaguars, les Browns (le choix appartient aux Texans), les Steelers et les Packers.

Que regarder cette semaine

Les Broncos et les Rams s’affronteront le jour de Noël. Sauf égalité, quelqu’un remportera une victoire. Cela devrait aider les Bears. Une égalité serait également acceptable pour les Bears.

Les Texans continuent de mieux jouer et ont un match gagnant avec les Titans 7-7 cette semaine. Les 6-8 Raiders affrontent les 6-8 Steelers.

Les Browns et les Saints s’affronteront samedi avec des implications sur l’ordre du repêchage, bien qu’aucune des deux équipes ne possède réellement son choix de première ronde l’année prochaine.