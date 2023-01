Où en sont les acteurs du film Scooby Doo – de la querelle amère avec Hollywood A-lister aux licenciements choquants et à la romance co-star

Le chien CARTOON Scooby Doo et son équipe de résolution de mystères sont devenus un succès en 1969 lorsqu’ils ont été lancés pour la première fois à la télévision.

Mais en 2002, le Dogue Allemand et ses amis ont vu le jour sur grand écran avec l’aide du couple de pin-up des années 2000 Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr.

Le film a rapporté plus de 228 millions de livres sterling au box-office mondial, ce qui en a fait un succès retentissant et a donné à l’ensemble du casting une base de fans encore plus grande.

Une suite est sortie deux ans plus tard.

Alors que le film célèbre son 20e anniversaire, nous révélons où se trouvent maintenant les acteurs de l’original.

Sarah Michelle Gellar

Ayant joué le rôle de Buffy Summers dans l’émission télévisée Buffy contre les vampires de 1997 à 2003, Sarah Michelle Gellar était déjà connue lorsqu’elle jouait Daphné dans Scooby Doo.

Elle a ensuite eu plus de succès au cinéma, jouant dans des films comme The Grudge et The Return.

En 2015, elle a lancé sa propre entreprise de kits de cuisson Foodstirs, publiant le livre de cuisine Stirring Up Fun With Food deux ans plus tard.

Quand elle a joué dans Scooby Doo, son partenaire hors écran Freddie – qu’elle a rencontré sur le tournage de Je sais ce que tu as fait l’été dernier – a joué son amour à l’écran, Fred.

Ils se sont mariés en 2002, peu de temps après la sortie du film, et ont maintenant deux enfants : leur fille Charlotte, 13 ans, et leur fils Rocky, 10 ans.

En 2020, ils ont encore agrandi leur famille avec deux chiots Akita jumeaux, appelés Kumi et Sato.

L’année dernière, Sarah s’est prononcée en faveur des “survivants d’abus” au milieu d’allégations, le créateur de Buffy, Joss Whedon, a créé un environnement “hostile et toxique” sur le plateau.

Freddie Prinze Jr.

Bien qu’il ait joué le rôle principal dans Je sais ce que tu as fait l’été dernier et dans la comédie romantique Elle est tout ça, Freddie n’avait pas beaucoup de chance à Hollywood lorsqu’il s’est inscrit pour jouer Fred dans Scooby Doo.

Contrairement à sa femme, aucun des films dans lesquels Freddie a joué après Scooby Doo n’a eu le même succès, bien qu’il ait remporté un rôle à la télévision face à Kiefer Sutherland dans la série 24.

En 2010, il a complètement quitté Hollywood pour devenir un père au foyer, affirmant plus tard sur ABC News que Kiefer était “terrible” avec qui travailler et “le mec le moins professionnel du monde”.

Freddie a travaillé dans les coulisses de World Wrestling Entertainment et a publié un livre de cuisine de 2016 intitulé Back to the Kitchen.

Il a également prêté sa voix à des jeux vidéo dont Star Wars : The Rise of Skywalker.

En novembre de l’année dernière, il a déclaré au magazine Esquire qu’on lui avait demandé d’accepter une réduction de salaire lorsque le casting voulait une augmentation pour le deuxième film Scooby Doo.

Il a déclaré: «Je me souviens avoir pensé:« Attendez, qui leur donne l’augmentation? Moi ou vous tous ?’ Comme si on vous avait fait gagner trois quarts de milliard de dollars, vous ne pouvez pas vous permettre de leur payer ce que je gagne là-dessus ? Au diable ça.

Pour le mettre d’accord, le studio aurait publié son salaire dans un magazine, ce qui l’a rendu furieux et l’a vu quitter la franchise.

Linda Cardellini

Linda Cardellini était une inconnue relative lorsqu’elle a joué le rôle de Brainiac Velma dans Scooby Doo.

Mais elle a participé à de nombreuses émissions de télévision depuis, notamment Mad Men, ER, Hawkeye – et plus récemment, Netflix a frappé Dead To Me, qu’elle a également produit.

Linda a également joué dans des films tels que Brokeback Mountain et la série Avengers, acclamés par la critique.

Mais tout n’était pas rose pour Linda, car en 2019, elle a révélé qu’elle avait déjà été renvoyée de Family Guy – et a confronté le créateur de l’émission Seth MacFarlane lors du Late Late Show avec James Corden.

Lorsque James a suggéré qu’elle devrait apparaître sur le dessin animé pour adultes, elle a répondu: “Eh bien, c’est drôle que vous le mentionniez, car j’en ai été virée une fois.”

Alors que Seth se tortillait à côté d’elle, elle a poursuivi: «Je l’ai fait. Je l’ai fait. J’ai fait une voix dessus, et j’ai dit à tout le monde de se brancher et de regarder. Et puis quand je l’ai regardé, j’ai été remplacé.

Linda est sortie avec Jason Segel pendant cinq ans entre 2002 et 2007, mais ils se sont finalement séparés et elle a commencé à sortir avec Steve Rodriguez deux ans plus tard en 2009.

Le couple partage une fille de cinq ans, Lilah-Rose Rodriguez.

Matthieu Lillard

Après avoir joué Shaggy dans le film Scooby Doo de 2002 et sa suite de 2004, Matthew Lillard a continué à jouer le rôle dans plusieurs jeux vidéo et émissions de télévision animées.

Mais en 2019, il a été soudainement remplacé dans la série de films Scoob ! – et seulement découvert via Twitter.

Il a tweeté en réponse: “Hollywood ne cesse de m’étonner.”

Il a dit plus tard à AP : « Ouais, à propos de SCOOB ! Je n’ai pas beaucoup de bonnes choses à dire. Je leur souhaite tout le bonheur. Ouais, je veux dire, c’était un frein. Et j’ai été surpris que [the re-casting] passé. Hollywood est un endroit intéressant et j’y suis depuis longtemps.

“Certains sont plus faciles à accepter que d’autres quand on n’a pas de travail, mais celui-là, c’était une déception.”

Matthew a épousé Heather Helm en 2000 et ils partagent trois enfants, Addison, Liam et Macey.

île de pêcheur

Avant de jouer l’intérêt amoureux de Shaggy, Mary Jane dans Scooby Doo, Isla Fisher n’avait pas beaucoup de crédits de film à son nom.

Elle était surtout connue pour avoir joué dans le feuilleton australien Home and Away.

Mais depuis le film, elle est devenue un nom familier, jouant dans des films comme Wedding Crashers et Confessions of a Shopaholic.

En 2010, Isla a épousé l’acteur et comédien Sacha Baron Cohen et ils ont trois enfants, les filles Olive et Elula et un fils, Montgomery.

Isla est également auteur de livres pour enfants, a sorti Marge in Charge en 2016 et en a écrit cinq autres dans la série à succès depuis.

L’année dernière, elle s’est également tournée vers la production pour la première fois lorsqu’elle a joué et créé l’émission télévisée Wolf Like Me.

Neil Fanning

Neil Fanning était la voix de Scooby Doo dans les deux films – ainsi que dans les jeux vidéo suivants – mais son expertise réside en fait dans les cascades.

Ses crédits de film de cascadeur incluent Ghost Shop et Crocodile Hunter: Collision Course.

Il est actuellement pilote de cascadeurs Precision Drift pour Showtime Entertainment dans le Hollywood Stunt Driver 2 Show – Inner City Rush, à Warner Bros. Movie World.

Neil a également créé The Brodie And Dad Show, un podcast comique d’histoires à voix multiples et de personnages interprétés avec son fils Brodie.

Miguel A Nunez Jr.

Depuis qu’il a joué le Voodoo Maestro dans le film Scooby Doo, Miguel A Nunez Jr a participé à de nombreuses émissions de télévision.

Il a tenu le rôle récurrent de Zach dans la deuxième série du spin-off de courte durée Friends Joey, aux côtés de Matt LeBlanc, et a joué le méchant Dee Jay dans Street Fighter face à Jean-Claude Van Damme.

Miguel a été producteur exécutif du film musical de comédie dramatique School Dance de 2014, réalisé et écrit par Nick Cannon.

Plus récemment, il a été vu comme Stone dans le redémarrage de That’s So Raven, Raven’s Home.