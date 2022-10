Où en sont les acteurs de Will & Grace alors que Leslie Jordan meurt dans un accident de voiture – d’une querelle amère au scandale de vol à l’étalage

Les fans de WILL et Grace pleurent la perte de l’acteur Leslie Jordan, qui a été tragiquement tué dans un accident de voiture lundi.

La star née au Tennessee, qui a remporté un Emmy pour son interprétation de la prétentieuse grimpeuse sociale Beverley Leslie, est décédée à l’âge de 67 ans après avoir fait claquer sa BMW dans un immeuble à Hollywood.

Leslie Jordan, qui jouait Beverley dans Will and Grace, est décédée hier dans un accident de voiture

Will & Grace est devenu l'une des sitcoms les plus appréciées lors de sa première en 1998

Ses co-stars de Will et Grace n’ont pas tardé à rendre hommage à Leslie, qui a connu de nombreux hauts et bas au fil des ans.

Il a été ouvert sur ses luttes contre l’alcool et la drogue et a raconté une fois comment il s’était retrouvé dans une cellule de prison à côté de Robert Downey Jnr alors que lui aussi luttait contre la dépendance.

Alors qu’il purgeait une peine pour trois chefs d’accusation de conduite sous l’influence en seulement un an en 1997, il a décidé qu’il était temps de nettoyer son acte.

Leslie a rejoint le casting de Will and Grace – qui comprenait Debra Messing, Will McCormack, Megan Mullally et Leslie Jordan – en 2001, trois ans après sa première.

L’émission a duré jusqu’en 2006, mais est revenue pour trois saisons supplémentaires en 2017.

Après Will et Grace, Leslie, qui était ouvertement gay après avoir lutté pour accepter sa sexualité pendant des années, a joué dans American Horror Story et Call Me Kat.

En 2010, il a déclaré à l’animatrice de talk-show Wendy Williams qu’il était sobre depuis 13 ans.

Pendant la pandémie de Covid-19, Leslie a connu un regain de popularité grâce à une série de vidéos hilarantes qu’il a publiées sur Instagram.





Ici, nous revenons sur ce qui est arrivé au reste des anciens compagnons de casting de Will et Grace de Leslie.

Debra Messing

Getty

Debra Messing a joué Grace Adler, une décoratrice d'intérieur

Debra, 54 ans, a joué la décoratrice d’intérieur Grace Adler, qui vivait avec son meilleur ami gay Will à New York.

Elle a été nominée pour de nombreux Golden Globes Awards et Screen Actors Guild Awards, et a remporté un Emmy en 2003.

Debra a ensuite décroché des rôles dans la mini-série The Starter Wife, le drame musical Smash et le film 2020 The Dark Divide.

En 2011, elle s’est séparée de son mari, l’acteur Daniel Zelman, après 11 ans de mariage, mais ils sont restés ensemble pour le bien de leur fils Roman.

Plus tard cette année-là, il est apparu qu’elle sortait secrètement avec sa co-star mariée de Smash, Will Chase. Ils sont restés ensemble pendant deux ans et demi.

Debra a déclenché une querelle avec Kim Kardashian en octobre 2021 après que la star de télé-réalité a animé un épisode de Saturday Night Live.

Peu impressionnée par la performance de Kim, Debra a tweeté en demandant pourquoi elle avait eu cette opportunité, ce à quoi Kim a riposté : “Une fille de Will et Grace est sortie et a dit qu’elle ne savait pas pourquoi je serais choisie comme hôte, mais c’est comme , Qu’est-ce que tu en as à faire?”

Eric McCormack

Getty

Eric a joué le rôle de Will, un avocat très prospère

Eric a joué le meilleur ami gay de Debra, Will, un avocat d’entreprise prospère.

L’américano-canadien de 59 ans a reçu des éloges pour son interprétation, bien qu’il soit lui-même un homme hétérosexuel, et a été nominé pour plusieurs prix.

Après Will & Grace, Eric s’est éloigné de la comédie et a concentré son attention sur des rôles plus complexes dans des séries télévisées telles que The Andromeda Strain et Netflix’s Travelers.

Depuis 1997, il est marié à Janet Leigh Holden, qu’il a rencontrée sur le tournage de la mini-série western Lonesome Drive en 1994. Ils partagent un fils, Finnigan, qui a maintenant 20 ans.

En 2019, il a été critiqué pour avoir affirmé que les conservateurs américains qui avaient assisté à une collecte de fonds Trump à Beverly Hills devraient être mis sur liste noire à Hollywood – des commentaires sur lesquels il est revenu plus tard.

Megan Mullally

Getty

Megan, qui jouait Karen Walker, aurait été impliquée dans une querelle avec la co-star Debra

Megan, 63 ans, a joué l’assistante de Grace, Karen Walker, qui aimait le travail pour lui avoir donné du temps loin de son riche mari Stan et de leurs enfants.

Après la sitcom, elle a animé son propre talk-show, mais il a été annulé après un an.

Depuis lors, elle est apparue dans des émissions de télévision telles que Children’s Hospital, In the Motherhood et Breaking In.

Elle a été mariée trois fois – son mari actuel, Nick Offerman, qu’elle a épousé en 2003, est apparu dans un épisode de Will et Grace alors qu’ils sortaient ensemble.

Après le retour du spectacle pour le renouveau, des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles elle était mêlée à une querelle amère avec la co-star Debra.

Il a été affirmé que le couple ne pouvait pas se supporter, Debra étant accusée d’être jalouse de la popularité de Megan et de ses deux victoires aux Emmy Awards.

Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Megan a pris un congé pendant la dernière saison de l’émission et a cessé d’apparaître sur les photos du casting.

En 2020, Megan a ajouté de l’huile sur le feu lorsqu’elle a mentionné dans son podcast avec son mari qu’elle avait été impliquée dans une situation où elle avait été victime d’intimidation au travail.

Bien que les deux femmes ne soient pas sorties pour confirmer l’existence d’une querelle, elles ne l’ont pas non plus niée.

Sean Hayes

Getty

Sean Hayes est finalement devenu gay dans une interview en 2010

Sean a joué le flamboyant ami de Will, Jack McFarland, qu’il a rencontré à l’université.

Il est devenu l’un des membres de la distribution les plus appréciés, remportant un Emmy, quatre prix SAG et six nominations aux Globe.

Après le spectacle, l’homme de 52 ans est apparu dans des films tels que Lazy Susan et a joué un rôle principal dans la série comique d’animation pour adultes Q-Force.

Pendant de nombreuses années, il a caché sa propre sexualité, disant qu’il voulait que le public soit plus ouvert d’esprit sur les personnages qu’il joue.

Mais en 2010, il est devenu gay au milieu d’une controverse sur les hommes hétérosexuels jouant des personnages homosexuels.

Il a épousé son partenaire de longue date Scott Icenogle en novembre 2014.

En 2017, il a révélé qu’il avait été transporté d’urgence à l’hôpital après l’éclatement de son intestin grêle. Il a dit: «Je suis allé aux urgences et… Dieu merci, je l’ai fait. J’ai eu une chose très rare où mon intestin grêle a éclaté et cela a empoisonné mon corps.

Shelley Morisson

Getty

Shelley Morrison a refusé de revenir pour le renouveau car elle avait cessé d'agir

Shelley a joué le rôle de Rosario Salazar de manière récurrente pendant les deux premières saisons, mais s’est vu confier un rôle plus important après s’être avéré populaire auprès des fans.

En 2003, elle a été surprise en train de voler des bijoux d’une valeur de 500 $ dans un grand magasin de l’ouest de Los Angeles.

Bizarrement, Shelley a soutenu qu’elle n’avait aucun souvenir de l’incident.

En 1999, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein et a dû subir une double mastectomie – et a stupéfait les fans lorsqu’elle est retournée au travail deux semaines seulement après l’opération.

Lorsque le spectacle a été relancé, elle a refusé de revenir car elle avait pris sa retraite d’acteur.

Après une brève maladie, Shelley est décédée à l’âge de 83 ans dans un hôpital de Los Angeles après avoir souffert d’une insuffisance cardiaque suite à une brève maladie.

Debbie Reynolds

Getty

Debbie Reynolds est décédée en 2016, un jour après sa fille Carrie Fisher

L’actrice légendaire Debbie Reynolds était déjà un grand nom à Hollywood et dans l’industrie de la musique avant d’apparaître fréquemment dans la série en tant que maman de Grace, Bobbi.

Avec une carrière qui a commencé en 1948, elle est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision et a reçu un prix humanitaire aux Oscars en 2015.

Le 27 décembre 2016, la fille de Debbie, l’actrice Carrie Fisher, est décédée des suites d’une crise cardiaque lors d’un vol Londres-Los Angeles.

C’est devenu une double tragédie lorsque Debbie est décédée d’un accident vasculaire cérébral un jour plus tard, à l’âge de 84 ans.