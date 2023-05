Où en sont les acteurs de The Big Lebowski – de la dépression nerveuse après l’horreur de l’enlèvement à la mort par surdose de choc

THE Dude demeure n’est pas seulement un slogan pour un T-shirt – il pourrait facilement décrire l’impact du classique culte The Big Lebowski.

Le film de 1998 des frères Coen sur un fainéant appelé Jeff « The Dude » Lebowski, qui est confondu avec un millionnaire du même nom, a plus que résisté à l’épreuve du temps alors qu’il célèbre son 25e anniversaire cette année.

Rex

Mais le dernier quart de siècle n’a pas été aussi gentil avec de nombreux acteurs.

Sa star Jeff Bridges, qui a joué le mec aux cheveux longs pour venger les dommages causés à son tapis, a failli mourir d’un cancer et de Covid il y a quelques années.

Les acteurs du film ont souffert d’alcoolisme, d’une dépression nerveuse, d’un désastre de chirurgie plastique, de divorces et un est décédé d’une overdose de drogue.

Jeff Bridges – Jeffrey « Le Mec » Lebowski

L’acteur oscarisé a choqué les fans il y a deux ans et demi lorsqu’il a annoncé qu’il était traité pour un cancer.

Il a ensuite contracté le Covid-19 lors de sa chimiothérapie et a « failli mourir ».

Mais grâce au soutien de sa femme Susan Getson et de leurs trois filles, Isabelle, 41 ans, Jessica, 39 ans et Haley, 37 ans, il a réussi à s’en sortir en septembre 2021.

La star de True Grit et Crazy Heart est maintenant en rémission avec sa tumeur qui a rétréci.

Jeff, 73 ans, était suffisamment en forme pour reprendre la réalisation d’une série télévisée intitulée The Old Man, qui a dû s’arrêter en raison à la fois du verrouillage du coronavirus et de sa maladie.

John Goodman – Walter Sobtchak

La star bien-aimée de Roseanne a failli ruiner sa carrière avec l’alcool et la drogue.

L’acteur de 70 ans a déclaré: « Je l’ai rendu plus stressant en buvant et en consommant de la drogue et l’entreprise que j’ai choisie est toujours mordante, il y avait une menace constante de chômage. »

John a lutté contre l’alcool pendant trois décennies avant de se dégriser en 2007.

Des visites régulières aux Alcooliques anonymes, ainsi qu’une détermination inébranlable de ne pas toucher à un autre verre, ont aidé la carrière de John à se développer au cours de la dernière décennie.

En 2017, il a réalisé des films d’action Kong : Skull Island et Transformers : The Last Knight et il joue actuellement dans la comédie télévisée The Righteous Gemstones, qui reviendra pour une troisième série.

John est marié à Anna Beth Hartzog et ils ont une fille de 32 ans, Molly.

Tara Reid – Bunny Lebowski

L’actrice d’American Pie ne passera plus jamais sous le bistouri du chirurgien plasticien après une opération des seins et une liposuccion qui ont mal tourné.

Tara, 47 ans, qui a eu besoin d’une chirurgie correctrice en 2006, a récemment déclaré : « J’ai terminé.

Il jouait la femme kidnappée de The Big Lewbowski, Bunny en 1998, puis un an plus tard la petite amie de Kevin dans American Pie qui a fait de Tara une star à la fin des années 1990.

Ces dernières années, ses films les plus connus ont été Sharknado et ses multiples suites.

Tara a annoncé en 2011 qu’elle avait épousé le financier bulgare Zachary Kehayov, mais plus tard cette année-là, ils ont révélé que l’union n’était pas légale.

Tara était connue pour la dernière fois comme étant en couple avec l’homme d’affaires de 38 ans, Nathan Montpetit-Howar.

David Thewlis – Knox Harrington

Il y a deux ans, l’acteur de Harry Potter a révélé qu’il avait épousé sa seconde épouse, la créatrice française Hermine Poitou.

Son premier mariage avec l’actrice galloise Sara Sugarman a pris fin en 1994 après deux ans et il est sorti avec Anna Friel pendant neuf ans jusqu’en 2010.

David, 60 ans, a une fille, Gracie, sept ans avec la star de Brookside Anna.

L’acteur de Blackpool, qui s’est fait un nom dans Naked de Mike Leigh, a ajouté romancier à son CV.

David a publié deux romans, The Late Hector Kipling et Shooting Martha.

Il jouera dans les troisième et quatrième films à succès Avatar.

Aimee Mann – la petite amie de Franz

La chanteuse et actrice reconstruit sa carrière musicale après une dépression nerveuse et une maladie complexe à deux reprises menacée de la faire dérailler.

Aimee, 62 ans, a joué une nihiliste allemande dans The Big Lebowski et est devenue recherchée un an plus tard lorsqu’elle a écrit un certain nombre de morceaux pour le film de Tom Cruise Magnolia.

Mais elle raconte en 2002 : « J’ai fait une dépression nerveuse. Je ne fonctionnais pas ». On pense qu’une lourde charge de travail et des problèmes de son enfance troublée en sont la cause.

Aimee a raconté comment elle a été kidnappée par sa mère alors qu’elle avait trois ans, l’emmenant des États-Unis en Angleterre à l’insu de son père.

Pendant la pandémie, elle a souffert de migraines, d’acouphènes, d’étourdissements et de nausées.

Aimee a déclaré: « Je ne pouvais pas écouter de musique parce qu’elle était tellement déformée. »

Mais enfin, elle a pu reprendre la route.

Steve Buscemi – Donny Kerabatsos

La star de Reservoir Dogs a vu sa femme Jo Andres lutter contre l’agonie du cancer quatre ans avant sa mort en 2019.

Steve, 65 ans, a déclaré: «La douleur était la chose la plus difficile. Les gens qui vivent ça, c’est douloureux. C’est douloureux de mourir d’un cancer. Il n’y a tout simplement pas moyen de contourner cela.

Le couple, qui s’est rencontré lorsqu’ils vivaient près l’un de l’autre à New York, était marié depuis 32 ans et avait un fils, Lucian, 33 ans.

Steve est apparu dans six films réalisés par les frères Coen, qui ont réalisé The Big Lebowski, et est probablement mieux connu pour avoir joué l’un des ravisseurs maladroits de Fargo.

L’ancien pompier est actuellement à l’affiche de la série télévisée Miracle Workers avec Daniel Radcliffe.

Julianne Moore – Maude Lewbowski

L’actrice oscarisée est avec son deuxième mari Bart Freundlich depuis 26 ans.

Julianne, 62 ans, qui a joué Maude, la fille de The Big Lebowski dans le tube culte de 1998, a trouvé le bonheur dans la sécurité de la vie conjugale.

Elle a déclaré : « Je ne suis pas très excentrique, je suis assez régulière, j’ai deux très beaux enfants. J’ai un super mari.

« J’apprécie vraiment ma vie ordinaire et ma vie de famille. »

Julianne préfère être la mère de leurs enfants, Caleb, 17 ans, et sa fille Liv, 12 ans, plutôt qu’une star de cinéma.

La star, dont les films incluent The Hunger Games et Boogie Nights, est également auteur.

Philip Seymour Hoffman – Brandt

Considéré comme l’un des plus grands acteurs de sa génération, la carrière primée de Philip a pris fin lorsqu’il a pris un cocktail de drogue il y a neuf ans.

En février 2014, l’acteur oscarisé a été retrouvé mort dans la salle de bain de son appartement new-yorkais à l’âge de 46 ans après avoir consommé de l’héroïne, de la cocaïne et des médicaments sur ordonnance.

Philip était sur le point de terminer le tournage de The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 lorsqu’il a perdu la vie.

Il était devenu accro à la drogue lorsqu’il était étudiant, mais a réussi à se débarrasser de cette habitude à l’âge de 22 ans après un séjour en cure de désintoxication.

Un an avant sa mort, il a recommencé à prendre des substances tueuses si au sérieux que sa compagne Mimi O’Donnell a dû quitter leur domicile avec leurs trois enfants.

La costumière Mimi, qui l’a décrit comme un homme aimant, a déclaré : « Chaque jour était rempli d’inquiétudes. Chaque soir, quand il sortait, je me demandais : le reverrai-je ?