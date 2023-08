Où en sont les acteurs de T4 – du limogeage de X Factor à l’affrontement avec une méga pop star et une femme de télévision très célèbre

ILS étaient sexy, cool et régnaient sur les programmes télévisés dans les années 2000 avec leurs plaisanteries et leur beauté de modèle.

Et les présentateurs de T4 sont presque tous devenus de grands noms.

Canal 4

Le tube pour adolescents de Channel 4, diffusé de 1998 à 2012, a nourri les talents de stars telles que Miquita Oliver, June Sarpong, Dermot O’Leary, Vernon Kay et Alexa Chung.

Et une décennie après sa fin, l’ancien hôte hunky Steve Jones a fait ses débuts sur This Morning – impressionnant rapidement les fans avec son esprit et son charme.

Il a dit: « J’avais l’habitude de présenter T4 et je pensais que This Morning est essentiellement T4 pour les adultes. »

Le programme de divertissement du week-end a été diffusé un samedi et un dimanche.

L’équipe fournit des segments et des liens entre des programmes populaires tels que Hollyoaks et Shipwrecked.

Malgré ses nombreuses réussites, certains hôtes, tels qu’Anthony Crank, Omar Gurnah et Georgie Okell, sont sortis des feux de la rampe.

Anthony a pris quelques rôles d’acteur dans Coronation Street et Shameless.

Omar travaille dans le marketing, tandis que Georgie est allée en Suède pour devenir pro du fitness au Barry’s Bootcamp.

D’autres membres de la distribution, dont Alex Zane et Simon Amstell, sont toujours occupés et réservés.

Ici, Felicity Cross cartographie les superstars diplômées de T4. . .

Dermot O’Leary (1998-2001)

E4

Un Dermot O’Leary au visage de bébé était l’un des présentateurs originaux de T4[/caption]

DERMOT O’Leary, 50 ans, était DJ à BBC Essex avant de décrocher un emploi dans le cadre de la programmation originale de présentation sur T4.

Channel 4 l’a choisi pour animer le spin-off de l’émission de télé-réalité Big Brother’s Little Brother de 2001 à 2008.

Et il est apparu dans le clip de McFly pour « All About You », le single officiel de Comic Relief en 2005.

En 2007, Simon Cowell l’a choisi pour animer The X Factor, un rôle qu’il a occupé jusqu’en 2018. Il a également fait un passage d’une semaine sur This Morning en 2014.

À travers la BBC, il a eu sa propre émission de chat, Dermot Meets. . . et le jeu télévisé The Getaway Car.

Margherita Taylor (1999-2001)

Instagram/Mondial

Margherita Taylor était une autre originale de T4 et est toujours une voix reconnaissable à la radio[/caption]

MARGHERITA Taylor a également débuté dans la radio locale et travaillait au BRMB de Birmingham lorsqu’elle a été repérée par Capital London.

En 1999, elle a décroché une place dans la formation de départ de T4, travaillant aux côtés de Dermot et, plus tard, de Vernon Kay.

Elle a également contribué à Good Morning Britain, Lorraine, Countryfile et This Morning.

Mais son premier amour a toujours été la radio et elle est toujours un membre clé de l’équipe de Capital, animant sur Smooth et Classic FM, où elle est actuellement la présentatrice de Drivetime.

Ben Shepard (1999-2000)

JonLambe/Instagram

Rex

BEN Shephard est devenu un habitué de la télévision matinale en 1998, animant le spin-off The Bigger Breakfast.

La même année, les patrons de Channel 4 le mettent sur T4.

Deux ans plus tard, il rejoint GMTV d’ITV en tant qu’animateur de divertissement, puis en tant que présentateur principal en 2005.

Il a quitté l’émission en 2010, quelques semaines avant qu’elle ne soit supprimée de toute façon, mais est revenu à ITV en 2014 pour diriger le tout nouveau Good Morning Britain, où il reste.

Ben, photographié avec Andi Peters, créateur de Dermot et T4, est rarement sorti de la boîte maintenant grâce à sa machine à sous pour le petit-déjeuner, le jeu télévisé Tipping Point et Ninja Warrior UK.

Juin Sarpong (2000-2007)

Canal 4

Rex

À PARTIR de Kiss FM, June Sarpong est ensuite passée à MTV – avant que T4 n’appelle.

Elle a interviewé l’ancien Premier ministre Tony Blair pour une émission spéciale de T4 et est devenue l’une des animatrices les plus occupées de la télévision dans des émissions telles que Your Face or Mine? avec Jimmy Carr. Elle était également à l’heure des questions.

En 2007, June a reçu un MBE pour ses services à la radiodiffusion et à la charité – et s’est fait un nom en tant que militante pour l’égalité.

Elle a été panéliste sur Loose Women d’ITV et, en 2019, est devenue la première directrice de la diversité créative de la BBC.

Vernon Kay (2000-2005)

Images Eyecan

Vernon Kay était mannequin avant de décrocher le poste de présentateur avec T4[/caption] Getty

Vernon est marié à la présentatrice de la BBC Tess Daly et a ensuite animé All Star Family Fortunes[/caption]

Il travaillait comme mannequin lorsqu’il a été choisi pour T4 – et son statut de célébrité a rapidement explosé.

Après avoir quitté la série en 2006, Vernon, 49 ans, a animé plusieurs autres programmes pour adolescents pour la BBC et ITV. Mais c’est All Star Family Fortunes qui a fait de lui un nom familier.

Depuis lors, il a eu l’occasion de tout présenter, des jeux télévisés à la couverture sportive et présenté sur BBC Radio 1 et Radio X.

Il est actuellement l’animateur en milieu de matinée sur BBC Radio 2 après avoir remplacé Ken Bruce plus tôt cette année. La star de la télévision Tess Daly, 54 ans, est sa femme.

Steve Jones (2003-2010)

Canal 4

Rex

Le beau gosse gallois Steve, 46 ans, était mannequin lorsque T4 l’a repéré et il est devenu l’un des visages les plus appréciés de la série.

En 2011, Simon Cowell le choisit pour présenter son nouveau X Factor US.

Mais ça a bombardé et Steve a été limogé après une série.

Il a eu du mal à trouver un travail convenable pendant des années avant de diriger la Formule 1 pour Channel 4.

Il est maintenant sur la liste des présentateurs pour This Morning d’ITV.

Miquita Olivier (2006-2010)

Alamy

Contrairement aux autres, Miquita a eu cinq ans d’expérience dans l’émission musicale Popworld de Channel 4 avant de rejoindre T4.

Mais en 2010, elle a été suspendue du hit pour adolescents après avoir été entendue insulter la chanteuse Kesha.

Elle a également affirmé qu’elle avait perdu son emploi le Radio 1 pour « dire des bêtises ».

Depuis lors, Miquita, 39 ans, a participé à une série de programmes, dont Celebrity Gogglebox.

Rick Edwards (2007-2011)

Alamy

Rick Edwards était un comédien avant de décrocher le concert recherché de T4[/caption] Getty

Rick a eu une carrière réussie, même en se mêlant de diffusion politique[/caption]

RICK a fait du stand-up à l’Université de Cambridge, ce qui en a fait un candidat naturel pour T4 – son premier travail à la télé.

Après l’émission pour adolescents, il a rapidement décroché plusieurs crédits de présentation comme Tool Academy et Made In. Chelsea ainsi qu’une couverture sportive et une émission de quiz de jour pour BBC One appelée ! mpossible.

Il a également animé l’émission de discussion politique Free Speech pour BBC Three, y compris une série d’émissions spéciales lors des élections générales de 2015.

Depuis 2021, il a trouvé une maison sur Radio 5Live Breakfast Show.

Alexa Chung (2008-2009)

Getty

Alexa travaille toujours à la télévision dont une émission avec Gok Wan[/caption]

ELLE a commencé dans le mannequinat après avoir été repérée à l’âge de 16 ans alors qu’elle regardait une comédie au Reading Festival et est devenue un mannequin adolescent.

En 2006, elle décroche le fauteuil de Popworld aux côtés d’Alex Zane, avant de rejoindre ensuite T4.

Cela l’a vue devenir une icône de la mode, inspirant un sac à main Alexa du designer britannique Mulberry, et elle est sortie avec de grands noms comme Alex Turner d’Arctic Monkey et l’acteur Alexander Skarsgard.

Elle est revenue au contenu de style et de style de vie à la télévision pour des émissions comme Gok’s Fashion Fix, Suivant Dans la mode et lance sa propre marque de mode.

Jameela Jamil (2009-2012)

Getty

Jameela Jamil est devenue une star en Amérique[/caption]

JAMEELA travaillait comme enseignante lorsqu’elle a été repérée par un producteur dans un bar, puis a postulé pour le T4 par e-mail.

Elle a suivi Alexa dans l’émission musicale Freshly Squeezed aux côtés de Nick Grimshaw et est devenue DJ sur Radio 1 et sur le circuit des événements – sa première émission étant à la fête d’anniversaire d’Elton John.

En 2016, elle a déménagé à Los Angeles pour devenir scénariste, mais a fini par décrocher un rôle dans la comédie NBC The Good Place en tant que Tahani Al-Jamil.

Elle est également devenue une militante pour l’égalité.

Nick Grimshaw (2010-2012)

Éclaboussure

Nick Grimshaw est allé jouer un rôle de juge dans The X Factor[/caption]

GRIMMY a débuté dans la radio étudiante avant de décrocher un emploi dans l’émission jeunesse Switch de Radio 1 en 2007.

Sa carrière a vraiment démarré l’année suivante lorsqu’il a décroché l’émission de petit-déjeuner du week-end de la station, avant de passer à un créneau de présentation de fin de soirée.

En 2010, Nick, 39 ans, a ajouté T4 à sa liste, jusqu’à ce qu’il soit promu à l’émission du petit-déjeuner de Beeb, en remplacement de Chris Moyles.

À la télévision, il a été juge sur The X Factor, a filmé des camées pour des feuilletons tels que EastEnders, Coronation Street et Emmerdale et a également joué dans Celebrity Gogglebox.

Sera le meilleur (2011-2012)

Canal 4

HE a peut-être été l’un des derniers hôtes de T4, mais Will a poursuivi la tendance de son équipe à atteindre de grands sommets.

À la fin du programme, ses crédits de présentation comprenaient l’émission de speed-dating E4 Love Shaft.

Il a également été panéliste du spin-off de Big Brother, Bit On The Side.

Des rôles sur ITV ont suivi, notamment Dance Dance Dance avec Alesha Dixon.

Mais lorsque le travail s’est tari, Will, 38 ans, a créé une entreprise de boissons fabriquant des cocktails Bloody Mary en conserve.

Il se prépare à faire son retour à la télé sur Big Brother redémarré d’ITVX cet automne.