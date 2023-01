Où en sont les acteurs de Chitty Chitty Bang Bang – de la bataille d’expulsion toxique à l’arrestation pour conduite avec choc

54 ans se sont écoulés depuis le film emblématique pour enfants Chitty Chitty Bang Bang a fait irruption sur nos écrans, et c’est toujours un classique familial populaire, même maintenant.

Sorti en 1968, le film est centré sur une voiture volante magique, inventée par le personnage de Dick Van Dyke, Caractacus Potts.

Caractéristiques de Rex

Chitty Chitty Bang Bang est sorti il ​​y a plus d’un demi-siècle, en 1968[/caption]

Potts, avec ses deux enfants et son intérêt romantique Truly Scrumptious, se lancent dans une aventure magique dans un pays gouverné par un baron maléfique qui enferme les enfants capturés par le sinistre Childcatcher.

Le film est basé sur le roman de l’auteur de James Bond, Ian Fleming, et le scénario a été co-écrit par le célèbre auteur Roald Dahl.

Ici, nous examinons ce qui est arrivé à la distribution principale, plus d’un demi-siècle après la sortie du film.

Dick Van Dyke

Rex/Arrière-plan

Dick Van Dyke a récemment été aperçu à Los Angeles[/caption]

Dick Van Dyke a joué le rôle de l’inventeur Caractacus Potts, et ses rôles mémorables ont fait de lui l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood, avec une carrière de sept décennies.

L’homme de 96 ans était déjà connu pour avoir joué Bert le ramoneur dans Mary Poppins, mais le succès de Chitty a cimenté son statut légendaire.

Parmi ses distinctions, Dick a remporté un Grammy, un Tony et cinq Primetime Emmy Awards et il a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Il a également joué dans l’émission éponyme The Dick Van Dyke, Night at the Museum, Curious George et Dick Tracy.





Plus récemment, il a été aperçu avec sa femme Arlene Silver, 50 ans, et plus tôt cette année, ils ont célébré leur dixième anniversaire de mariage.

Dans son autobiographie, Van Dyke a révélé qu’il avait refusé à plusieurs reprises le rôle de Potts et qu’il avait dû être soudoyé avec une somme à sept chiffres. Il a ajouté qu’il n’aimait pas le film, en disant: “Je sais que le film est aimé par beaucoup mais pour moi, il manquait la magie de Mary Poppins, que son producteur avait espéré imiter.”

Heather Ripley

Rex/Getty

Heather Ripley est devenue une militante[/caption]

Heather avait huit ans lorsqu’elle a joué la jolie blonde Jemima Potts, mais la vie était loin d’être vraiment délicieuse après la fin du film.

Adolescente, Heather s’est enfuie de sa maison de Dundee après la séparation de ses parents, qu’elle a imputée à sa renommée mondiale.

“Pendant longtemps, j’ai imputé la séparation de ma famille au film”, a-t-elle déclaré plus tard.

“En tant qu’enfant de huit ans, c’était une conclusion naturelle à tirer, que ce devait être la faute du film.

“Mais je commence maintenant à réaliser qu’il y a des problèmes dans ma famille qui n’ont rien à voir avec le film.”

Après avoir quitté la maison, elle est devenue militante et a vécu dans des camps de paix de fortune où elle a élevé deux enfants, sa fille Josie et son fils Cosmo.

En 1984, elle a été arrêtée lors d’une manifestation à la base de sous-marins nucléaires de Faslane en Écosse après s’être allongée sur la route pour bloquer la circulation, mais elle a été libérée sans inculpation après 15 heures de garde à vue.

Elle s’est finalement installée dans sa ville natale de Dundee, mais en 1999, elle a dû faire face à une bataille juridique avec sa famille après que sa tante et son oncle aient tenté de la faire expulser de la maison de sa grand-mère.

Sept ans plus tard, elle est arrêtée pour conduite sans permis.

Maintenant âgée de 63 ans, elle a fait un bref retour au jeu en 2020, exprimant un personnage dans une courte animation intitulée Lavatory of Terror.

Sally Ann Howes

Alamy/Getty

Sally Ann Howes a joué vraiment[/caption]

Sally Ann a joué Truly Scrumptious, la fille d’un magnat de la confiserie, et a interprété des chansons classiques telles que Toot Sweets et Hushabye Mountain et Doll On A Music Box, interprétées alors qu’elle s’étendait dans une boîte à musique géante.

Elle a ensuite déclaré à l’animatrice et actrice de l’émission de télévision américaine Rosie O’Donnell qu’elle était fière de réussir la routine de la boîte à musique en une seule prise, d’autant plus qu’elle avait menti sur le fait de pouvoir danser pour obtenir le rôle.

Après son succès à l’écran dans Chitty Chitty Bang Bang, elle revient à son premier amour, le théâtre.

“J’aurais aimé une carrière cinématographique, mais je ne l’ai pas poursuivie – j’ai juste adoré me connecter avec un public”, a-t-elle dit un jour.

« Le théâtre est une drogue. Le problème, c’est que pour qu’on s’en souvienne, il faut faire des films.”

Sally Ann a adopté les enfants de son premier mari, Richard Adler, en 1964, mais ils ont divorcé peu de temps après.

Elle a été mariée à l’agent littéraire Douglas Rae de 1972 jusqu’à sa mort en septembre 2021.

La star britannique est décédée à Palm Beach en décembre, à l’âge de 91 ans.

Salle Adrien

Rex

Adrian Hall s’est mis à enseigner le théâtre[/caption]

Adrian Hall a capturé le cœur de la nation dans son premier rôle à l’écran en tant que Jeremy Potts.

Il est allé au lycée après avoir trouvé la gloire dans le film, avant d’aller à l’école d’art dramatique à 18 ans.

Mais plus tard, il a blâmé Chitty Chitty Bang Bang pour son échec à décrocher plus de rôles.

Il a déclaré: “Je sais que cela m’a empêché d’être considéré pour des rôles. Les gens pensent seulement que vous êtes un enfant acteur.

Il a finalement renoncé à jouer pour travailler comme enseignant à la Guildford School of Drama.

Adrian, également âgé de 63 ans, a deux fils de son ancienne épouse danseuse Barbara et a été plus récemment directeur de l’Académie des arts vivants et enregistrés de Londres, jusqu’en 2021, date à laquelle il a démissionné au milieu d’accusations de racisme.

L’académie a fermé plus tôt cette année.

Robert Helpman

Rex/Getty

Helpmann était un célèbre danseur de ballet qui a obtenu le titre de chevalier[/caption]

Avant d’endosser le rôle sinistre de Childcatcher, Robert, d’origine australienne, était déjà un danseur de ballet primé, fréquemment associé à la légendaire Margot Fonteyn.

Il a été danseur principal au Sadler’s Wells Ballet de 1933 à 1950 et est devenu directeur de l’Australian Ballet Company.

Il a été fait chevalier en 1957.

Pendant la production de Chitty, Helpmann a mis ses jeunes co-stars à l’aise en les faisant rire entre les prises, ce qui signifie qu’ils ont souvent eu du mal à garder un visage impassible lorsque les caméras tournaient.

Le fumeur de longue date Sir Robert est décédé en 1986, à l’âge de 77 ans, d’un emphysème.

Il a reçu le rare honneur d’avoir des funérailles d’État à Sydney, en Australie.

Lionel Jeffries

Rex

Jeffries était plus jeune que son fils à l’écran Dick Van Dyke[/caption]

Bien qu’il ait joué le grand-père Potts, le père excentrique du professeur Potts, Lionel Jeffries avait six mois de moins que Dick Van Dyke dans la vraie vie.

Jeffries avait déjà une série de succès derrière lui, dont le procès d’Oscar Wilde et Two-Way Stretch, lorsqu’il a joué dans le film.

Il a ensuite écrit et réalisé des films pour enfants, dont le film de 1970 The Railway Children.

Jeffries a pris sa retraite d’acteur en 2001 et sa santé a décliné les années suivantes. Il est décédé le 19 février 2010 dans une maison de retraite de Poole Dorset à l’âge de 83 ans. Il a souffert de démence vasculaire pendant les douze dernières années de sa vie.

Il a été marié à Eileen Mary Walsh de 1951 jusqu’à sa mort. Ils eurent un fils et deux filles.

Gert Frobe

Rex/Getty

Frobe a joué le baron qui déteste les enfants[/caption]

L’acteur allemand Frobe a joué le rôle du méchant Auric Goldfinger dans le film James Bond de 1964, face à Sean Connery, avant de jouer le rôle du comique Baron Bonburst, qui déteste les enfants, dans Chitty Chitty Bang Bang.

Ses autres crédits à l’écran incluent Ces hommes magnifiques dans leurs machines volantes en 1965 et le classique de 1969 Monte Carlo or Bust.

Après avoir trouvé la gloire, on a découvert qu’il avait rejoint le parti nazi à 16 ans, bien qu’il soit parti en 1937, avant la Seconde Guerre mondiale.

Israël a temporairement interdit les films de Frobe jusqu’à ce que Mario Blumenau, un survivant juif, révèle huit semaines plus tard que sa vie et celle de sa mère ont probablement été sauvées lorsque Frobe les a cachées aux nazis.

Il est décédé à l’âge de 75 ans, en 1988, des suites d’une crise cardiaque.

Anna Quayle

Rex

L’actrice britannique Anna a ensuite joué des rôles à la télévision[/caption]

L’actrice née à Birmingham a joué le rôle de la baronne Bomburst et a connu une carrière d’actrice réussie, mettant en vedette James et The Giant Peach et l’émission pour enfants Grub Street.

En 1982, elle a endossé le rôle d’une religieuse dans la série Father Charlie et de 1990 à 1994, elle a joué le rôle de l’enseignante Miss Monroe dans Grange Hill.

Elle est décédée en 2019, à l’âge de 86 ans, des suites d’une démence.

Barbara Windsor

Unis/Getty

La légende de l’écran britannique Babs a joué “Blonde” dans le film classique[/caption]

Bien qu’elle ait déjà joué dans son premier film Carry On quatre ans auparavant, le trésor national Babs était simplement crédité comme “Blonde” dans le film classique.

Au cours d’une carrière de six décennies, le pétillant Londonien au rire rauque a joué dans 12 Carry On Films, face au légendaire comique Sid James, Kenneth Williams et Charles Hawtry.

Elle a ensuite tiré des pintes dans le Queen Vic, mettant en vedette la formidable Peggy Mitchell dans EastEnders de 1994 à 2016.

Elle a quitté le savon après avoir reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, devenant une militante pour les malades dans les dernières années de sa vie avec son mari dévoué Scott Mitchell.

Babs est décédé en décembre 2020, à l’âge de 83 ans.

Chitty Chitty Bang Bang est diffusé aujourd’hui à 15h20 sur ITV.