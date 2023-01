Où en est maintenant le S Club 7 – de la séparation choquante du mariage à la faillite, en passant par le boulot «traumatique» et la mise en bouteille sur scène

S CLUB 7 était l’un des groupes les plus emblématiques des années 90 et comme le prétend leur célèbre chanson, il n’y a pas de fête comme une soirée S Club… mais que se passe-t-il quand la fête s’arrête ?

Le groupe au succès retentissant avait quatre étonnants singles numéro un et un album en tête des charts avant d’annoncer qu’il s’arrêtait en 2003.

Hannah, Jo, Jon (en haut) et Rachel, Paul, Bradley et Tina (en bas) du S Club 7

Depuis lors, les membres du groupe Bradley McIntosh, Hannah Spearritt, Jo O’Meara, Jon Lee, Paul Cattermole, Rachel Stevens et Tina Barrett ont tous enduré leur part de hauts et de bas.

Pas plus tard que cette semaine, Jo, maintenant âgée de 43 ans, a raconté comment elle craignait de ne plus jamais danser après qu’une horrible blessure au dos l’ait rendue incapable de marcher.

De la lecture du tarot à la mise en place d’un café bien-être en passant par les courses et la faillite, nous examinons ici ce qu’il est advenu des stars.

Rachel Stevens

Rachel Stevens, ici avec son petit ami de l'époque, Jeremy Edwards, est devenue encore plus célèbre

Rachel, 44 ans, s’est offert un contrat d’album méga-argent une fois les jours du S Club terminés, ce qui a eu un impact instantané avec son premier single No2 Sweet Dreams My LA Ex.

Elle a ensuite atteint sept des 40 meilleurs singles et possède deux albums solo.

Rachel était également la moitié d’un couple puissant de la culture pop avec son petit ami, Hollyoaks et l’acteur de Holby City, Jeremy Edwards.

Il a proposé le jour de la Saint-Valentin en 2002 mais ils ont rompu deux ans plus tard.

Rachel s’est ensuite réconciliée avec son amour d’enfance Alex Bourne, qu’elle a épousé en 2009, et le couple partage deux filles, Minnie et Amélie.

Mais elle serait maintenant célibataire, après une séparation choc d’Alex l’année dernière.

Rachel, une superstar à l’ère des magazines pour hommes, a réussi Strictly Come Dancing en 2008 et Dancing on Ice l’année dernière, et a maintenant sa propre collection de mode avec Oasis.

Jo O’Meara

Toujours considéré comme la puissance vocale, Jo a lancé une carrière solo après la séparation du groupe.

Son manager de l’époque, le chef des Spice Girls Simon Fuller, l’a décrite comme la “prochaine Christina Aguilera”, mais le battage médiatique ne s’est pas tout à fait concrétisé.

En 2007, Jo est apparue dans Celebrity Big Brother, où elle a été accusée de s’être liguée contre l’actrice indienne Shilpa Shetty avec Jade Goody et Danielle Lloyd.

L’année suivante, elle a été frappée par une bouteille sur scène alors qu’elle se produisait avec les co-stars du S Club Bradley et Paul à Bradford et a dû être transportée d’urgence à l’hôpital.

Son fils Lenny, maintenant âgé de 14 ans, avec son ex Bill Slater est né la même année.

Récemment, la chanteuse a été gâchée par des problèmes de santé, se réveillant le mois dernier avec tellement de douleur qu’elle avait l’impression d’avoir été abattue.

Elle a passé huit jours à l’hôpital, où les chirurgiens lui ont retiré une partie d’un disque dans le dos.

Depuis la sortie de son deuxième album solo With Love en 2021, Jo a eu un programme chargé de concerts solo qu’elle espère reprendre.

Bradley Mc Intosh

Bradley, un habitant du sud de Londres, est resté l’un des principaux membres des marchands Reach For The Stars, qui ont continué ces dernières années en tant que S Club 3.

Il a également formé le boyband Upper Street avec Dane Bowers, Jimmy Constable du 911 et quelques autres anciennes stars.

En 2008, le joueur de 41 ans a lancé une carrière solo sous le nom de City Boy, sortant le single No Regret et a écrit des morceaux pour JLS.

Le chanteur se produit toujours en tant que S Club Allstars aux côtés de l’ancien coéquipier Tina et de la star du S Club Juniors Stacey Franks, et a un fils appelé Kairo, né en 2017.

Hannah Spearritt

Hannah, un acteur en herbe avant S Club, a poursuivi sa carrière cinématographique lorsque le groupe s’est replié, apparaissant dans Agent Cody Banks 2 et l’un des terrifiants films Chucky.

Elle est apparue plus tard dans Primeval, la série brillante sur les dinosaures d’ITV, où elle a rencontré et fréquenté la co-star Andrew Potts-Lee après s’être séparée de la co-star du S Club, Paul, avec qui elle sortait depuis cinq ans.

En 2013, elle a subi une chirurgie esthétique de la poitrine, ce qui a conduit à trois ans d’enfer et l’a laissée dans une dépression et une anxiété sévère.

Elle est tombée si malade qu’à un moment donné, elle a cru qu’elle allait mourir.

La star de 39 ans joue et chante toujours et est maintenant une maman dévouée de deux enfants

Hannah s’est fait retirer ses implants en 2016 et l’année dernière a discuté de l’expérience dans le documentaire ITVBe, Hannah Spearritt: Me & Breast Implants.

Elle a dit au Sun que cela avait été les “trois années les plus traumatisantes” de sa vie.

Après la tournée de retrouvailles du S Club en 2015, Hannah a rejoint Casualty en tant que Mercedes Christie, puis EastEnders en tant que petite sœur de Karen Taylor, Kandice.

Hannah, 41 ans, a maintenant deux enfants, Tora et Taya, avec son partenaire nutritionniste Adam Thomas, et est en train de créer son propre café de bien-être holistique dans le sud-ouest de Londres.

Paul Cattermole

L’idole du S Club, Paul, a connu des montagnes russes après avoir quitté le S Club, racontant à Loose Women en 2018 qu’il n’avait plus d’argent et qu’il devait emprunter une chemise pour le spectacle.

Le chanteur de 45 ans, qui est sorti avec sa co-star Hannah pendant cinq ans, a même mis son Brit Award sur eBay en disant : “Il y a des factures à payer.”

Paul, qui a été déclaré en faillite en 2014, a déclaré avoir contacté les producteurs de Strictly Come Dancing et demandé une place dans l’émission.

Il est apparu sur First Dates Hotel en 2019 et, même si son rendez-vous n’aimait rien de romantique, les fans du S Club étaient ravis.

Aujourd’hui, après 10 ans d’introspection et de méditation, la star s’est lancée dans une nouvelle carrière de coach spirituel et de médium, et a sa propre chaîne YouTube proposant des lectures de cartes de tarot.

Jon Lee

Après S Club, Jon, aujourd’hui âgé de 40 ans, est retourné à ses racines de théâtre musical, incarnant Marius dans Les Misérables parmi une tonne d’autres rôles.

En 2010, il a fait son coming-out en disant au Gay Times : « Il n’a jamais été nécessaire que ce soit un énorme changement dont j’ai dû parler à tout le monde.

Comme Paul, il a tenté de trouver l’amour dans une émission de téléréalité, apparaissant à Dinner Date en 2018 à la surprise d’un line-up de célibataires choqués.

Tina Barrette

Aujourd’hui âgée de 46 ans, Tina a maintenu la flamme du S Club en trio avec Bradley et Jo.

Plus récemment, elle a tourné au S Club Allstars avec Bradley et Stacey Franks du S Club Juniors, aux côtés d’East 17 et de Blazin’ Squad.

En 2016, Tina a eu un bébé avec son petit ami de l’époque, Paul Cashmore, un fils qu’ils ont nommé Roman.

Mais quand la petite avait trois ans, elle et la star de Hunted, Paul, ont décidé de se séparer après six ans ensemble.

La beauté a également récemment choqué les téléspectateurs de The Hit List avec son look défiant l’âge lorsqu’elle est apparue aux côtés de Bradley, beaucoup commentant qu’elle “n’avait pas vieilli d’un jour” depuis la renommée du S Club.

Jo en particulier a souvent été félicitée pour son talent de chanteuse exceptionnel dans le groupe

Tina Barrett et le groupe lors du lancement de la réunion du S Club 7 dans un hôtel de Londres en 2014