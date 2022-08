Où en est la guerre en Ukraine à 6 mois

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La guerre de la Russie en Ukraine a franchi le cap des six mois mercredi après que Moscou a lancé une invasion terrestre brutale le 24 février 2022.

L’Europe n’a pas connu de guerre aussi brutale ou acharnée depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que les combats se poursuivent dans les tranchées et dans le ciel tandis que les bombardements meurtriers continuent de frapper la ligne de front longue de 1 500 milles de l’Ukraine.

Le chef de l’OTAN, Jens Stotlenberg, a qualifié mardi les combats de “guerre d’usure écrasante” qui se résumera à une “bataille de volontés et une bataille de logistique”.

LE CHEF DE L’OTAN DIT QUE LA GUERRE EN UKRAINE EST UNE BATAILLE D’ATTRITION, AVERTIT L’HIVER “SERA DUR”

Les alliés occidentaux, l’OTAN et Kyiv ont défendu la capacité de l’Ukraine à retenir les forces russes comme un succès majeur, et les responsables ukrainiens de la défense ont déclaré qu’ils prévoyaient de renverser la vapeur avec une contre-offensive majeure.

Des deux côtés restent largement au point mort avec le ministère britannique de la Défense évaluant mercredi que la Russie a fait des “progrès minimes” alors que les principaux fronts de bataille restent très contestés du nord de l’Ukraine à Kharkiv à sa ville portuaire méridionale de Mykolaïv.

Cependant, malgré les affirmations ukrainiennes selon lesquelles il a un plan de contre-offensive, l’experte russe et ancienne officier du renseignement de la Defense Intelligence Agency (DIA), Rebekah Koffler, a déclaré à Fox News que le président russe Vladimir Poutine profitera également de ce moment pour élaborer une stratégie.

“Avec l’impasse russo-ukrainienne sur le théâtre réel des opérations de combat, le champ de bataille s’est étendu à l’arrière, derrière les lignes ennemies”, a-t-elle déclaré. “Poutine doit repenser sa stratégie maintenant. Il faut du temps pour planifier quelque chose de dramatique et significatif du point de vue militaire, qui changerait l’équilibre des forces et la dynamique sur le champ de bataille.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy a averti que la Russie pourrait planifier « quelque chose de particulièrement méchant » et « de particulièrement cruel » pour le jour de l’indépendance de l’Ukraine mercredi.

L’Ukraine n’a encore rien vu d’inhabituel en matière d’action militaire cinétique.

BIDEN ADMIN POUR ANNONCER 3 MILLIARDS DE DOLLARS D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE ET DE FORMATION POUR LES MILITAIRES UKRAINIENS: RAPPORT

Koffler a averti qu’étant donné les événements récents impliquant l’assassinat de la fille du principal allié de Poutine, Alexandre Douguine, et les récentes attaques en Crimée, la Russie ne restera pas inactive.

“Poutine va presque certainement escalader [the war] et recherche probablement le meilleur moment opportun », a expliqué Koffler. De plus, elle pense que Poutine pourrait « prévoir de faire quelque chose de grand », comme une cyber-attaque paralysante.

“La Russie est grande sur le symbolisme et c’est pourquoi elle lance des attaques ou des frappes non cinétiques les jours fériés qui ont un sens pour l’adversaire”, a-t-elle poursuivi. “Pour ébranler psychologiquement l’adversaire et avoir un impact maximum.”

Poutine, qui a refusé de qualifier sa guerre d’invasion et l’a plutôt qualifiée d'”opération militaire spéciale”, a affirmé que la Russie n’avait pas encore déployé toute sa puissance contre l’Ukraine.

Les responsables occidentaux de la défense ont répliqué en juillet et un haut responsable américain de la défense a déclaré à Fox News que la Russie utilisait 85 % de sa force de combat.

Cependant, les inquiétudes demeurent quant au fait que la Russie pourrait se tourner vers les armes nucléaires – une menace avertie par Koffler pourrait devenir de plus en plus probable alors que la guerre se déplace à nouveau avec un regain d’attention pour la Crimée.

Bien que l’Ukraine s’efforce toujours de repousser les forces russes du territoire qu’elle a capturé depuis son mois de février, Kyiv a déjà tenu à dire qu’elle ne cessera pas sa contre-offensive tant qu’elle n’aura pas restauré toute sa souveraineté, y compris en Crimée.

La Russie a annexé la péninsule méridionale en 2014, bien que la communauté internationale et l’Ukraine considèrent cette annexion comme illégitime.

Alors que l’attention se porte sur la Crimée, Koffler a averti que cela pourrait encore aggraver la guerre.

“Il est très peu probable que l’Ukraine reprenne la Crimée sans un soutien significatif de l’OTAN”, a-t-elle déclaré, notant que l’implication directe de l’OTAN en Crimée pourrait “aggraver le conflit dans le domaine nucléaire”.

Les États-Unis et l’OTAN sont restés fermes sur leur refus de mettre des bottes sur le terrain en Ukraine. Mais La Russie a déjà revendiqué que l’important soutien en armes que l’Ukraine a reçu équivaut à une implication “directe” dans la guerre.

“La Russie considère désormais la Crimée comme un territoire russe”, a déclaré Koffler. “Cela donnerait à Poutine le prétexte d’étendre le conflit de manière spectaculaire, au niveau suivant sur l’échelle d’escalade.”