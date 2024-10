Où en est Erin Foster avec ses demi-frères et sœurs Gigi Hadid et Brody Jenner

En fait, Erin, 42 ans, a expliqué qu’elle avait eu des réveils difficiles au début de sa relation avec son mari. Simon Tikhman-avec qui elle s’est mariée en 2019.

« Très tôt dans notre relation, j’ai réalisé cette déconnexion dans notre éducation, parce qu’il me disait : ‘Erin, la règle numéro un dans la vie est de toujours honorer tes parents' », a-t-elle déclaré. « Et je me suis dit : ‘Honorez vos parents ?!’ J’ai dû me rebeller complètement contre mes parents pour survivre.

Et maintenant qu’elle est plus âgée, sa relation avec ses parents a changé et elle partage même un doux lien avec l’épouse actuelle de son père. Katharine McPhee.

« La vérité, c’est qu’avoir une belle-mère qui a le même âge que toi, c’est tellement mieux. C’est tellement amusant », a-t-elle admis à Andy lors du talk-show Bravo. « Nous avons le même âge, nous aimons les mêmes choses. Et donc c’est plus comme avoir une sœur. Nous sommes simplement comme des amis. C’est sympa.