Où en est aujourd’hui le projet Esplanade ?

Cela fait au moins six ans qu’on entend parler du grand projet de l’Esplanade. C’est celui qui développerait 15 acres du côté ouest du pont West End le long de la rivière Ohio et celui avec la grande roue. Alyssa Raymond, de Channel 11, s’est entretenue avec Lucas Piatt pour expliquer où en est le projet et à quel point il est convaincu qu’il deviendra une réalité.

« Ce serait bien de redonner un peu de vie au quartier », a déclaré Joseph Russian de Brighton Heights.

Chaque semaine, des Russes marchent le long du River Trail, de Brighton Heights au centre-ville de Pittsburgh.

« Cela a l’air vide, et c’est bien quand on veut du calme », ​​a déclaré Russian. « Mais s’il y avait plus à faire, ce serait bien aussi. »

Jusqu’à présent, Piatt Companies est sur la bonne voie pour ajouter beaucoup plus à faire dans ce domaine. Il a informé la commission de planification le 15 octobre et un autre briefing est prévu pour la fin de ce mois. Ensuite, une audience d’action finale est prévue pour le 12 novembre avec la possibilité d’avoir du matériel de construction sur place au printemps.

« Tout grand projet prend du temps », a déclaré Lucas Piatt, PDG de Piatt Companies.

Outre la grande roue, le projet prévoit toujours d’inclure un aquarium et une marina avec des emplacements pour péniches.

« La grande roue retient beaucoup l’attention, mais la réalité est que l’impact économique vient du logement, du commerce de détail et des hôtels », a déclaré Piatt.

Selon la PA Economy League de la Conférence d’Allegheny, ce projet devrait coûter environ 740 millions de dollars et créer environ 9 300 emplois dans le secteur de la construction et 4 500 emplois permanents. Il devrait également générer 997,5 millions de dollars de dépenses annuelles pour la région.

« Cela va créer un quartier merveilleux qui sera axé sur les loisirs, le vélo et la randonnée », a déclaré Piatt. « Le front de mer, les rivières et le lien avec ces merveilleuses ressources naturelles que nous avons dans cette région et les mettent vraiment en valeur. »

Les plaisanciers comme Judy Albrecht adorent l’idée.

« Nous verrons si cela se passe », a déclaré Albrecht. « Ils disent cela depuis combien d’années maintenant. »

Il y a encore du scepticisme quant à sa réussite.

« J’apprécie les sceptiques », a déclaré Piatt. «Cela nous donne du carburant pour ce que nous faisons. Tout ce qui est bon vaut la peine de se battre, et c’est un projet pour lequel il vaut la peine de se battre. Nous l’avons conduit à travers la pandémie. Nous l’avons fait passer lorsque les taux d’intérêt ont explosé. Nous avons réussi à y parvenir en augmentant les coûts et nous allons y parvenir.

La dernière mise à jour prévoit que la construction pourrait commencer début 2026 et que la première phase du projet pourrait être achevée en 2027 ou début 2028.

