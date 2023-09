Où Elon Musk construira-t-il la prochaine gigafactory de Tesla ?

Elon Musk vu à Washington DC le 13 septembre alors qu’il quittait le « AI Insight Forum ». Nathan Howard/Getty Images

En mai, Elon Musk a déclaré qu’il choisirait très probablement une destination pour un nouveau Tesla (TSLA) usine d’ici la fin de l’année. C’est une décision étroitement surveillée par les investisseurs de Tesla et les clients, la direction que prendra ensuite l’entreprise pourrait avoir des implications majeures pour son avenir ainsi que pour l’économie de la région.

Tesla possède actuellement six Gigafactories dans le monde : quatre aux États-Unis, une en Chine et une en Allemagne. Quatre d’entre eux assemblent des véhicules électriques. Musk a proposé (encore une fois) le Canada, le Mexique, l’Inde et la Chine comme destinations possibles pour la prochaine Tesla Giga. Pendant ce temps, des pays auparavant hors du radar de Musk courtisent Tesla avec des incitations financières dans l’espoir de stimuler leur économie.

Dimanche 17 septembre, lors d’une réunion avec Musk à New York, le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité le PDG de Tesla à construire une nouvelle usine en Turquie, a rapporté aujourd’hui l’agence de presse officielle Anadolu. Erdogan est à New York cette semaine pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Musk a répondu diplomatiquement que la Turquie « fait partie des candidats les plus importants » pour sa prochaine usine, selon Anadolu.

En août de l’année dernière, des preuves sont apparues selon lesquelles Musk lorgner sur le Canada après la nouvelle promulgation par les États-Unis Loi sur la réduction de l’inflation des crédits d’impôt limités pour les véhicules électriques aux véhicules produits en Amérique du Nord. Tesla possède déjà une usine à Markham, une ville de la province canadienne de l’Ontario, qui fabrique des machines de chaîne d’assemblage pour les gigafactories Tesla du monde entier.

En juin 2022, Musk a déclaré aux employés de Tesla qu’il recherchait des sites d’usines supplémentaires en Amérique du Nord. Le Mexique était également sur son radar. Lors de l’événement Investor Day de Tesla en mars de cette année, Musk a annoncé son intention de construire une usine dans le nord du Mexique pour produire ses véhicules électriques de nouvelle génération, moins chers. Le calendrier de construction et d’exploitation n’est pas clair.

Une autre destination probable est l’Inde, en raison de son faible coût de main-d’œuvre et de son vaste marché de consommation. Le gouvernement indien est impatient de développer le marché national des voitures électriques dans le cadre de son initiative en matière d’énergie propre. Musk aurait parlé avec des responsables du gouvernement indien concernant l’ouverture d’une usine de production de véhicules électriques à bas prix en Inde, a rapporté Reuter en août.

Le Wall Street Journal a rapporté hier que Tesla entamait également des négociations préliminaires avec l’Arabie saoudite pour y installer une usine de fabrication. Mais Musk a nié le rapport dans un tweet.

Comment Tesla sélectionne les sites d’usines

À l’instar des constructeurs automobiles traditionnels, la logique de Tesla en matière de sélection des sites d’usine commence par l’intention de vendre des voitures fabriquées localement. En 2018, Tesla a choisi la Chine comme destination pour sa première usine à l’étranger, en partie à cause du marché automobile géant du pays. Elle a choisi l’Allemagne en 2020 pour la même raison.

Musk a tweeté en mai 2022 Tesla ne créera pas d’usine de fabrication dans un pays où il n’est pas autorisé à vendre et à entretenir ses voitures.

La présence de Tesla en Inde et en Turquie est pour l’instant limitée. La société a commencé à prendre des commandes en provenance de Turquie pour la première fois en avril, le modèle Y étant le seul véhicule disponible. Les Tesla ne sont toujours pas disponibles en Inde, en raison des droits d’importation élevés du pays sur les voitures particulières étrangères.

Cependant, Musk a déclaré qu’une usine en Inde était «plutôt probable» tant que le gouvernement indien réduit les droits d’importation sur les automobiles ou impose un « allègement tarifaire temporaire » sur les véhicules électriques.

Les subventions gouvernementales et les avantages fiscaux pourraient également influencer la décision de Musk. Lorsque Tesla sélectionnait des sites d’usines en Chine, le gouvernement local de Shanghai s’est démarqué des villes concurrentes en offrant à Tesla de généreux avantages fiscaux, entre autres incitations.

La Turquie, dont l’économie est tombée dans une spirale descendante ces dernières années en raison d’une inflation élevée et de la réticence du gouvernement à resserrer sa politique monétaire, devrait investir jusqu’à 1,5 milliard de dollars par an pour relancer le secteur manufacturier du pays, selon le département américain du Commerce. Les dépenses gouvernementales pourraient profiter à Tesla si elle y ouvrait une usine automobile, même si on ne sait pas encore clairement comment.

Lors de la réunion d’hier, Erdogan a également proposé des opportunités de collaboration entre la société de fusées de Musk EspaceXet le programme spatial du gouvernement turc et a invité le milliardaire à assister au Teknofest, le plus grand festival aérospatial et technologique de Turquie qui débutera plus tard ce mois-ci.

