Où dois-je aller cet été? Voyez où vont les autres voyageurs

Avec le déploiement des vaccins à travers le monde, les voyageurs veulent récupérer ce qu’ils ont le plus abandonné pendant l’ère du verrouillage: les vacances d’été. Les recherches de voyages se multiplient et les réservations ne sont pas loin derrière. Mais cela ne se produit pas uniformément à travers les continents. Voici qui réserve, où les gens voyagent et ce qui attire à nouveau les voyageurs de chez eux.

L’Europe en mouvement

Plus de la moitié (56%) des Européens ont l’intention de voyager cet été, la grande majorité choisissant de rester sur le continent, selon la Commission européenne du voyage, une organisation à but non lucratif qui représente plus de 30 pays en Europe. Près de la moitié (49%) des répondants à l’enquête prévoient des voyages dans un autre pays européen, tandis que 36% ont l’intention de rester à l’intérieur de leurs propres frontières. Parmi les personnes les plus susceptibles de voyager, 29% font des projets entre mai et juin, tandis que 46% attendent juillet et août, selon l’étude publiée en avril.

Où les Européens envisagent de voyager cet été Espagne: 10,4%

Italie: 9%

France: 7%

Grèce: 6,2%

Allemagne: 5,2% Source: Commission européenne du voyage

La famille et les amis prennent une banquette arrière cette année; seuls 19% réservent des voyages principalement pour les voir. Les deux tiers (66%) des personnes les plus susceptibles de voyager sont motivées par les loisirs, et 34% préfèrent un voyage en bord de mer. Plus de 50% des voyageurs sont prêts à prendre l’avion, tandis que les voyages en voiture (36%) sont le deuxième choix de transport le plus populaire. Le Portugal est 6e sur la liste des destinations les plus populaires de la Commission européenne du voyage, mais son sondage est antérieur une course folle pour les réservations de voyageurs britanniques suite à l’inscription du Portugal sur la «liste verte» du Royaume-Uni le 7 mai. Israël, l’Islande et plusieurs autres pays et territoires d’outre-mer sont également sur la liste verte, ce qui signifie qu’à partir d’aujourd’hui, les voyageurs d’Angleterre n’auront plus besoin de mettre en quarantaine en revenant de là.

Petite ville d’Amérique

«Les Américains continuent de profiter de l’occasion pour explorer leurs propres arrière-cours et découvrir des destinations aux États-Unis», a déclaré Misty Belles, directeur général de Virtuoso, un réseau mondial d’agences de voyages spécialisées dans les voyages de luxe et expérientiels. Alors qu’Hawaï et d’autres plages attirent ceux qui essaient de se détendre après une année stressante, l’Alaska séduit les voyageurs qui auraient autrement quitté les États-Unis.

Avec 30 miles carrés de sable, les grandes dunes de sable près d’Alamosa, au Colorado, attirent les visiteurs à la recherche de vacances en plein air éloignées. Patricia Giraldo | Moment | Getty Images

« Les voyageurs haut de gamme qui pourraient normalement se diriger vers des endroits plus exotiques, comme l’Afrique, optent pour le plein air, le terrain de jeu d’aventure et l’observation du gros gibier de l’Alaska », a-t-elle déclaré. « Aucun bateau de croisière n’entrant dans les ports de l’Alaska cette saison, les gens explorent par voie terrestre et découvrent davantage le terrain intérieur. » La Californie attire les gens vers des favoris éternels comme Napa Valley, tandis que les voyageurs de la côte Est réservent des voyages à Nantucket et à Cape Cod, a déclaré Belles, ajoutant que la disponibilité estivale dans ces régions était déjà rare. Les lieux avec moins de reconnaissance de nom attirent également les voyageurs. Près de 70% des recherches d’Airbnb pour le week-end du Memorial Day aux États-Unis concernent des endroits hors des sentiers battus situés à 50 à 300 km du domicile des voyageurs. Les principales zones rurales du site pour le week-end de vacances commençant le 29 mai – qui est considéré par certains comme le début non officiel de l’été aux États-Unis – sont: Comté d’Alamosa, Colorado.

Comté de Nye, Nev.

Comté de Sanpete, Utah

Angel Fire, NM

Fourchettes, laver.

Sandpoint, Idaho

Comté de Washington, Va.

West Yellowstone, Mont.

Comté de Jackson, Caroline du Nord

Harper’s Ferry, W.Va. Par rapport aux tendances de voyage du Memorial Day d’il y a deux ans, les données d’Airbnb montrent des augmentations de recherche à trois chiffres pour les tentes (260%), les péniches (142%), les séjours à la ferme (119%) et les cabanes dans les arbres (111%) alors que certains voyageurs abandonnent les hôtels pour hébergements plus originaux et isolés. Alors que les réservations de vols ont augmenté, les voyages en voiture règnent toujours – du moins sur les réseaux sociaux. Depuis le 29 avril, sur plus de 1,6 million de conversations sur les voyages sur Twitter, les voyages en voiture ont été mentionnés plus de 32 000 fois et les vols 22 000 fois, selon la société d’analyse des médias sociaux basée à Chicago Sprout Social.

Les Américains se tournent vers l’Europe

Alors que les Américains devraient largement voyager au pays cette année, les recherches de billets d’avion transatlantique ont augmenté de 47% après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ait indiqué que les Américains vaccinés pourraient être en mesure de voyager en Europe cet été, selon l’application de voyage montréalaise Hopper. Londres, Paris et Barcelone sont les villes européennes les plus populaires en termes de recherches totales, mais les données de Hopper ont montré que le Danemark (+ 84%), la Pologne (+ 72%) et la Suisse (+ 63%) ont connu le plus grand changement en pourcentage dans les recherches à la suite des commentaires de Leyen sur 25 avril.

Les recherches en ligne pour la Croatie (+ 31%) et l’Islande (+ 22%), toutes deux déjà ouvertes aux Américains, ont également augmenté suite aux commentaires de von der Leyen. « Sur le plan international, nous constatons un grand optimisme pour la réouverture de l’Europe », a déclaré Belles. Alors que la Grèce et l’Islande sont populaires parmi la clientèle de Virtuoso, elle a déclaré que « la première destination européenne, avec des réservations déjà sécurisées avant même l’ouverture des frontières, est l’Italie ». « Ce n’est pas tout à fait surprenant étant donné que l’Italie est toujours parmi les meilleures destinations du réseau Virtuoso, mais cela montre bien que les gens sont impatients de retourner à leurs endroits préférés », a-t-elle déclaré.

L’Italie est la première destination européenne des voyageurs américains de Virtuoso cet été, même si le pays ne leur est pas officiellement ouvert, a déclaré Misty Belles. © Marco Bottigelli | Moment | Getty Images

Les principales destinations de Virtuoso pour les réservations d’hôtels d’été des Américains sont (dans l’ordre): les États-Unis, l’Italie, le Mexique, la France, les Bahamas, le Royaume-Uni, la Grèce, le Canada, l’Espagne et l’Irlande. Si l’Europe s’ouvre à eux, les Américains peuvent avoir une autre raison de se réjouir. Les vols vers l’Europe sont moins chers que par le passé, selon Hopper. « La réouverture d’un pays peut permettre plus de concurrence entre les compagnies aériennes et augmenter l’offre de sièges vendus le long de ces routes, ce qui tend à réduire les tarifs aériens à court terme », a déclaré Adit Damodaran, économiste chez Hopper. Les billets d’avion pour l’Islande ont chuté après la réouverture du pays, et des tendances similaires se produisent pour les vols transatlantiques, car il devient de plus en plus probable que l’Europe s’ouvrira aux Américains vaccinés cet été, a-t-il déclaré.

Les destinations européennes les plus recherchées par les Américains du 27 avril au 11 mai, selon les données de Hopper. Gracieuseté de l’application de voyage Hopper

La tendance, cependant, ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps. « Hopper estime que le prix du billet d’avion vers l’Europe atteindra un plancher de 700 $ aller-retour vers le 15 mai, avant de grimper vers 775 $ vers la mi-juin », a déclaré Damodaran. Il y a des offres particulièrement intéressantes sur les billets d’avion aller-retour vers le Portugal (501 $) et l’Islande (530 $) la semaine dernière, a-t-il déclaré.

L’Asie à l’arrêt

Les voyages d’été entre les pays asiatiques sont encore largement paralysés, la région étant aux prises avec des taux de Covid croissants liés à la variante B.1.617 identifiée pour la première fois en Inde en décembre dernier.

Sur les 43 000 cas de Covid estimés aux Maldives, plus de 13 000 ont été confirmés au cours des deux dernières semaines. Abllo Ameer | Moment | Getty Images